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Нобелевская премия по экономике присуждена за новые форматы аукционов
13:55 12.10.2020 |
Нобелевская премия по экономике 2020 года присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом Нобелевский комитет объявил в понедельник, 12 октября.
Милгром и Уилсон удостоены награды "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов", говорится на сайте Нобелевской премии. Сделанные американскими учеными открытия принесли пользу продавцам, покупателя и налогоплательщикам во всем мире, отмечается далее в сообщении.
В 2019 году высшая международная научная награда по экономике была вручена американским экономистам Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру, а также французскому экономисту Эстер Дюфло за "экспериментальный подход" к борьбе с мировой бедностью.
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