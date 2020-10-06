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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
12:51 06.10.2020 |
Колумбийско-американская актриса София Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в 43 млн долларов, сообщил журнал Forbes.
Актриса, по данным журнала, получает 500 тысяч долларов за эпизод ситкома "Американская семейка", еще не менее 10 млн долларов ей приносит каждый сезон шоу "В Америке есть таланты", в котором она выступает в роли судьи.
На втором и третьем местах расположились актрисы Анджелина Джоли (35,5 млн долларов) и Галь Гадот (31 млн долларов). Основные средства актрисам принесли гонорары за роли в фильмах "Вечные" и "Красное уведомление", которые выйдут в 2021 году, соответственно.
В десятку также вошли Мелисса Маккарти (25 млн долларов), Мэрил Стрип (24 млн долларов), Эмили Блант (22,5 млн долларов), Николь Кидман (22 млн долларов), Эллен Помпео (19 млн долларов), Элизабет Мосс (16 млн долларов) и Виола Дэвис (15,5 млн долларов).
Ранее журнал составил список самых высокооплачиваемых актеров, его лидерами стали Дуэйн "Скала" Джонсон (87,5 млн долларов), Райан Рейнольдс (71,5 млн долларов) и Марк Уолберг (58 млн долларов). Forbes отметил, что совокупный доход "женской" десятки почти вдвое меньше, чем у их коллег-мужчин.
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