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Глава Philip Morris International предсказывает близкий конец сигаретам
14:22 28.09.2020 |
Генеральный директор Philip Morris International Андре Каланцопулос предсказывает близкий конец сигаретам, говоря, что в некоторых странах продажи флагманского продукта его компании могут прекратиться в течение "10-15 лет", сообщает IBT.
"Мир, в котором сигареты устаревают, уже близок", - сказал Андре Каланцопулос в четверг во время выступления на саммите Concordia, мероприятии, организованном в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
По его мнению, при правильной нормативной базе и поддержке гражданского общества, во многих странах продажи сигарет могут прекратиться в течение 10-15 лет.
В то же время, генеральный директор Philip Morris не может предвидить исчезновения табака, но призывает к разработке альтернатив, потенциально менее опасных для здоровья, которые в отличие от традиционной сигареты потребляются без горения и без дыма.
"Давайте проясним: эти продукты не лишены риска, - подчеркнул он. - И всегда лучше никогда не начинать курить".
Но они менее вредны, чем обычные сигареты, сказал он, обращаясь к учреждениям здравоохранения и общественных ассоциаций, которые все еще "идеологически сопротивляються".
Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 40 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области. В 2016 году Украина стала седьмым рынком, на котором Philip Morris запустила IQOS. Компания - лидер в трансформации табачной индустрии для создания будущего без табачного дыма.
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