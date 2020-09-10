Французская лакшери-компания LVMH не будет покупать ювелирного гиганта Tiffany

Французская компания по производству предметов роскоши LVMH не будет завершать сделку о покупке ювелирной компании Tiffany&Co.

Как передает Укринформ, об этом Reuters сообщил финансовый директор Жан-Жак Гъёни.

«Соглашение (с Tiffany&Co - ред.) не может быть заключено. Нам запрещено завершать это соглашение», - сказал он.

Соглашение о приобретении Tiffany&Co компания должна была заключить до 24 ноября. Однако в LVMH заявили, что МИД Франции направило письмо с просьбой отложить завершение сделки до начала января, пока Париж и Вашингтон ведут торговые переговоры.

Гъёони подчеркнул, что LVMH не хотели продолжать дедлайн по завершению сделки, и поэтому она не будет реализована.

По данным AP, в Tiffany&Co уже заявили о намерении судиться с французским холдингом.

Как сообщал Укринформ, в ноябре прошлого года французский холдинг по производству предметов роскоши LVMH договорился о покупке ювелирной компании Tiffany&Co за 16,2 миллиарда долларов.