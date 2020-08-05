Финансовые новости
- |
- 05.08.20
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В онлайн играх в Китае вводится обязательное подтверждение реального имени
12:27 05.08.2020 |
Китайские власти планируют изменить правила аутентификации пользователей в сети - теперь геймерам в Китае придется играть в видео игры онлайн под своими настоящими именами, сообщает South China Morning Post.
Китайские власти утверждают, что обязательно подтверждение реального имени необходимо для ограничения времени, которое дети проводят за играми. С сентября несовершеннолетние геймеры смогут играть до полутора часов в будние дни и не более трёх часов в выходные. При этом как на самом деле будет работать система, пока неизвестно.
При этом подобные системы уже используют некоторые крупные издатели видеоигр в Китае - например, Tencent. В игре Honour of Kings работает система распознавания лиц. Впрочем, несовершеннолетние всеми способами пытаются обойти эти ограничения: как сообщает South China Morning Post, как минимум один ребенок в разговоре с техподдержкой выдал себя за собственного деда, также в ход идут поддельные документы и специальные игровые залы, которые помогают обойти верификацию.
Китай а ктивно борется с нелегальными онлайновыми играми и играми, содержащими "нездоровый" контент. Китайские силовики прикрывают игры, которые якобы "подстрекают пользователей к такой незаконной деятельности, как торговля наркотиками и проституция".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Карантинные бунты: Почему у Зеленского решили не наезжать на местную власть в Луцке и Тернополе
|Виталий Портников: Кравчук собирается подставить Фокина
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава Ford подал в отставку
|В онлайн играх в Китае вводится обязательное подтверждение реального имени
|Google закроет Play Music в октябре, а с августа Play Маркет останется без музыки
|LG показала экраны будущего
|Запуск потокового сервиса Xbox Project xCloud состоится 15 сентября
|Взломавший Twitter подросток оказался матерым киберпреступником
Это интересно
|Обманутые китайские криптоинвесторы организовали свою мошенническую схему
|Спецверсию кабриолета Lexus LC посвятили морским путешествиям
|Первую в мире водородную заправку для пассажирских поездов построят в Германии
|Toyota запустит производство твердотельных батарей в 2025 году
|Илон Маск рассказал новые подробности о разрабатываемых чипов для мозга
|BMW придумала руль-джойстик для машин с автопилотом
|Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349