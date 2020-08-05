В онлайн играх в Китае вводится обязательное подтверждение реального имени

Китайские власти планируют изменить правила аутентификации пользователей в сети - теперь геймерам в Китае придется играть в видео игры онлайн под своими настоящими именами, сообщает South China Morning Post.

Китайские власти утверждают, что обязательно подтверждение реального имени необходимо для ограничения времени, которое дети проводят за играми. С сентября несовершеннолетние геймеры смогут играть до полутора часов в будние дни и не более трёх часов в выходные. При этом как на самом деле будет работать система, пока неизвестно.

При этом подобные системы уже используют некоторые крупные издатели видеоигр в Китае - например, Tencent. В игре Honour of Kings работает система распознавания лиц. Впрочем, несовершеннолетние всеми способами пытаются обойти эти ограничения: как сообщает South China Morning Post, как минимум один ребенок в разговоре с техподдержкой выдал себя за собственного деда, также в ход идут поддельные документы и специальные игровые залы, которые помогают обойти верификацию.

Китай а ктивно борется с нелегальными онлайновыми играми и играми, содержащими "нездоровый" контент. Китайские силовики прикрывают игры, которые якобы "подстрекают пользователей к такой незаконной деятельности, как торговля наркотиками и проституция".