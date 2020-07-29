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Remington объявила о банкротстве, чтобы избежать ликвидации и распродажи активов
13:38 29.07.2020 |
Американская компания Remington, основанная 204 года назад, подала в суд заявление о банкротстве, передает Bloomberg.
По данным Remington, продажи за последние четыре года сократились в два раза - до $437,5 млн. Компания заявила, что сокращение продаж оружия помешало ей зарабатывать деньги даже после реструктуризации финансов в ходе первого банкротства.
Компания задолжала различным кредиторам более $250 млн, в том числе задолженность в размере $12,5 млн перед родным городом Ремингтона в Хантсвилле, штат Алабама, который выделил кредит, чтобы помочь в модернизации производственного предприятия.
Поданное в суд заявление о банкротстве подразумевает реорганизацию и финансовое оздоровление предприятия, позволяя избежать его ликвидации и распродажи активов. После подачи заявления компания продолжит деятельность под надзором и сможет обслуживать долги.
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