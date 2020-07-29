Remington объявила о банкротстве, чтобы избежать ликвидации и распродажи активов

Американская компания Remington, основанная 204 года назад, подала в суд заявление о банкротстве, передает Bloomberg.

По данным Remington, продажи за последние четыре года сократились в два раза - до $437,5 млн. Компания заявила, что сокращение продаж оружия помешало ей зарабатывать деньги даже после реструктуризации финансов в ходе первого банкротства.

Компания задолжала различным кредиторам более $250 млн, в том числе задолженность в размере $12,5 млн перед родным городом Ремингтона в Хантсвилле, штат Алабама, который выделил кредит, чтобы помочь в модернизации производственного предприятия.

Поданное в суд заявление о банкротстве подразумевает реорганизацию и финансовое оздоровление предприятия, позволяя избежать его ликвидации и распродажи активов. После подачи заявления компания продолжит деятельность под надзором и сможет обслуживать долги.