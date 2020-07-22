Маск впервые вошел в топ-5 самых богатых людей мира по версии Forbes

Основатель Tesla Маск впервые поднялся на 5 место в рейтинге самых богатых людей мира - его состояние выросло до 74,2 млрд долларов.

Об этом пишет Forbes.

По состоянию на 21 июля состояние Маска составляет 74,2 млрд долларов. За день он стал богаче на 5,1 млрд долларов. Это произошло благодаря росту акций Tesla, стоимость которых на бирже Nasdaq выросла на 9,47% - до 1643 долларов за акцию.

Всего с начала года акции Tesla выросли почти на 300%.

В рейтинге богачей по-прежнему лидирует основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого выросли на 13 млрд долл и составляет 189 млрд долларов. Далее идет президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113,8 млрд долларов.

Замыкает топ-3 сооснователь Microsoft Билл Гейтс (113,4 млрд долларов).

Основатель Facebook Марк Цукерберг четвертый с состоянием в 90,3 млрд долларов.