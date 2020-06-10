Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым миллиардером из числа футболистов, сообщил журнал Forbes в пятницу, 5 июня. По данным издания, Роналду за 17-летнюю игровую карьеру заработал в различных клубах 650 млн долларов, что тоже является рекордом среди профессиональных футболистов. Остальную часть дохода португальского спортсмена составили поступления от рекламных договоров.

По нынешнему контракту с "Ювентусом" Роналду должен заработать в общей сложности 765 млн долларов. Криштиану Роналду - третий миллиардер среди спортсменов. Ранее ряды миллиардеров пополнили гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мэйвейзер, оба - американцы.

Криштиану Роналду, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", становился чемпионом в четырех странах и пять раз - обладателем "Золотого мяча". Он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов: один раз - в составе "Манчестер Юнайтед" и еще четыре - вместе с мадридским "Реалом" . В составе сборной Португалии Роналду побеждал в чемпионате Европы и Лиге наций.