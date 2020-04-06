Финансовые новости
- |
- 06.04.20
- |
- 18:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Британцы поджигают станции 5G в целях «остановить коронавирус»
10:40 06.04.2020 |
Жители британских городов Ливерпуль, Бирмингем и Мерсисайд на прошлой неделе подожгли станции 5G, будучи уверенными в том, что они являются причиной пандемии коронавируса, пишет BBC. Представители Vodafone UK сообщили изданию The Verge о пожарах на четырех «вышках».
Как минимум одна подожженная станция в Бирмингеме, принадлежащая телекоммуникационной компании EE, не предоставляет услуги связи 5G.
«Наши инженеры устанавливают причину возгорания на одной из наших станций в Бирмингеме. Если выяснится, что это был поджог, а сейчас все выглядит именно так, мы намерены оказать помощь полиции Уэст-Мидлендса (графства, где расположен Бирмингем - ред.) в поимке виновника. Станция обслуживает тысячи абонентов в окрестностях Бирмингема, в течение многих лет обеспечивая жизненно необходимую связь 2G, 3G и 4G. Мы постараемся как можно скорее восстановить покрытие, но ущерб от пожара огромный», - сообщили в компании.
Вслед за поджогами Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании опубликовало опровержение теории, будто станции 5G имеют какое-либо отношение к COVID-19.
«Нам известно о циркулирующей в интернете недостоверной информации о 5G. Нет никаких заслуживающих доверия доказательств связи между 5G и коронавирусом», - сообщило министерство.
Слухи и «теории заговора» о связи между развертыванием технологии 5G и пандемией COVID-19 распространяются преимущественно через соцсети. В Facebook и Nextdoor существует несколько групп с тысячами участников, активно публикующих дезинформацию о причастности 5G к распространению коронавируса. Согласно одной из теорий, вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань после того, как там появилась «вышка» 5G. Якобы именно станция стала источником заражения, и вирус передается через сети 5G.
Хотя никаких научных подтверждений вышеописанной теории в настоящее время не существует, у нее есть немало приверженцев, включая звезд мирового масштаба. Одним из них является британский боксер Амир Хан, ранее владевший поясами чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе. «Вам не кажется, что коронавирус как-то связан с 5G и строящимися "вышками"? Вирус создан людьми и распространен специально, чтобы протестировать 5G», - заявил боксер в интервью изданию BoxingScene.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»
|Украине крайне необходим терминал для резервного снабжения СУГ с моря
|«Ситибанк» не дал опустить курс доллара на межбанке 3 апреля, а наличный доллар сильно подешевел
|Милый друг: Смогут ли «слуги народа» убедить Зеленского, что Ермак тянет всех на дно
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль
|Самый дорогой Bentley: краска из золы, 5000-летнее дерево и другие доработки Bacalar
|SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой
|Британцы поджигают станции 5G в целях «остановить коронавирус»
|Официально про Core i9-10900K. Десять ядер и частота до 5,3 ГГц
|Nissan назвал три причины отказаться от вертикальных планшетов в машинах
Это интересно
|Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди
|Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств
|Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H
|В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла
|YouTube готовит конкурента TikTok
|Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG
|Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom