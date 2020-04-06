Британцы поджигают станции 5G в целях «остановить коронавирус»

Жители британских городов Ливерпуль, Бирмингем и Мерсисайд на прошлой неделе подожгли станции 5G, будучи уверенными в том, что они являются причиной пандемии коронавируса, пишет BBC. Представители Vodafone UK сообщили изданию The Verge о пожарах на четырех «вышках».

Как минимум одна подожженная станция в Бирмингеме, принадлежащая телекоммуникационной компании EE, не предоставляет услуги связи 5G.

«Наши инженеры устанавливают причину возгорания на одной из наших станций в Бирмингеме. Если выяснится, что это был поджог, а сейчас все выглядит именно так, мы намерены оказать помощь полиции Уэст-Мидлендса (графства, где расположен Бирмингем - ред.) в поимке виновника. Станция обслуживает тысячи абонентов в окрестностях Бирмингема, в течение многих лет обеспечивая жизненно необходимую связь 2G, 3G и 4G. Мы постараемся как можно скорее восстановить покрытие, но ущерб от пожара огромный», - сообщили в компании.

Вслед за поджогами Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании опубликовало опровержение теории, будто станции 5G имеют какое-либо отношение к COVID-19.

«Нам известно о циркулирующей в интернете недостоверной информации о 5G. Нет никаких заслуживающих доверия доказательств связи между 5G и коронавирусом», - сообщило министерство.

Слухи и «теории заговора» о связи между развертыванием технологии 5G и пандемией COVID-19 распространяются преимущественно через соцсети. В Facebook и Nextdoor существует несколько групп с тысячами участников, активно публикующих дезинформацию о причастности 5G к распространению коронавируса. Согласно одной из теорий, вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань после того, как там появилась «вышка» 5G. Якобы именно станция стала источником заражения, и вирус передается через сети 5G.

Хотя никаких научных подтверждений вышеописанной теории в настоящее время не существует, у нее есть немало приверженцев, включая звезд мирового масштаба. Одним из них является британский боксер Амир Хан, ранее владевший поясами чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе. «Вам не кажется, что коронавирус как-то связан с 5G и строящимися "вышками"? Вирус создан людьми и распространен специально, чтобы протестировать 5G», - заявил боксер в интервью изданию BoxingScene.