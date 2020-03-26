Педофилы-сатанисты, кокаин и коровья моча. Дюжина конспирологических теорий о коронавирусе

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Такое глобальное явление, как эпидемия Covid-19, не могло не спровоцировать бум творчества у конспирологов.

Пандемия коронавируса стала вызовом не только для глобальной экономики и правительств, но и для способности человека к трезвому и критическому мышлению. Как обычно, этот тест Homo sapiens успешно провалил. Так что теперь в полку теорий заговора пополнение. Наряду со всяческими рептилоидами и вакцинацией, вызывающей аутизм, теперь человеческие фантазии пленяет Covid-19.

1. Коронавирус создали в США, а доработали в Китае

Это очень популярная теория. Мало того, она еще и выстроена достаточно рационально и вызывает доверие, поскольку представляет собой ассорти из отсылок к официальным источникам, к которым пришпиливается масса неподтвержденных суждений. Но в целом, да, создает благоприятное впечатление.

Суть теории в том, что в США еще в 2014 г. велась работа над созданием гибрида из коронавируса китайской летучей мыши SHC014 (неопасен для человека) и представляющего опасность для человека коронавируса SARS. Результаты исследования, целью которого было выяснить, может ли мутировать в природе коронавирус летучей мыши и стать угрозой для человека, были опубликованы в журнале Nature Medicine в 2015 г.

Однако в 2014 г., как пишет журнал Science, американское министерство здравоохранения и социальных служб приостановило финансирование исследований вирусов. И, мол, по этой причине, согласно конспирологической теории, исследование якобы завершал Институт вирусологии Китайской академии наук, расположенный в... Ухане. Каким образом американцы "поделились" вирусом с китайскими коллегами, учитывая, что отношения между странами и при Бараке Обаме были не ахти, не сообщается. Допущена ошибка и касаемо уровня биозащиты уханьской лаборатории - третья степень, хотя на самом деле четвертая. И, дескать, так как защита была недостаточной, то коронавирус, скажем так, вышел в люди. А трудилась над исследованием вирусолог из уханьского института Ши Чжэнли, которая и заявила об эпидемии в Ухане.

2. Заработать на зараженных зверушках

Институт вирусологии в Ухане благодаря трудам конспирологов уже напоминает подземный комплекс корпорации Umbrella из "Обители зла" с Милой Йовович. Кстати, в сети даже ходили фейковые картинки с якобы аналогичным киношному логотипом уханьской лаборатории.

Вокруг данного института создали еще две теории заговора. Во-первых, "нулевым пациентом" в Китае назвали Хуан Яньлин, которая, вероятно, съела что-то с заразой на уханьском рынке морепродуктов "Хуанань". Хуан работала в институте, но уехала из города и провинции вообще. От коронавируса она вылечилась, но пропала из виду, что приводит конспирологов в крайнее возбуждение.

К слову, в китайской соцсети Weibo также распространялась теория о том, как Covid-19 покинул лабораторию. И, естественно, к этому также причастен ее работник, а именно научная сотрудница Чэнь Цзюаньцзяо. Она якобы и продала на злосчастном рынке подопытных животных, чтобы малость подзаработать. Ответа на вопрос, как ей удалось вынести зараженных зверушек из лаборатории с максимальным уровнем биозащиты, никто, конечно, не дает.

3. "Сбежал" из китайской лаборатории

Теорию о том, что Covid-19 создали в китайской лаборатории, поддерживают, согласно опросу Pew Center, 29% опрошенных американцев. Среди них множество консервативных комментаторов и обозревателей. К примеру, бывший главный советник Трампа Стив Бэннон и сенатор-республиканец из Арканзаса Том Коттон. "Мы не знаем, откуда он пришел, и мы должны разобраться в этом. Мы также знаем, что всего в нескольких милях от продовольственного рынка [в Ухане] расположена единственная в Китае суперлаборатория четвертого уровня биозащиты, которая занимается исследованиями инфекционных заболеваний человека", - заявил Коттон в интервью Fox.

И Коттон, и другие сторонники данной теории признают, что прямых доказательств у них нет, но в качестве аргумента приводят закрытость китайского правительства.

В то же время группа ученых, разобравшая геном Covid-19, уже опровергла утверждения о том, что коронавирус создан лабораторно. Соответствующее исследование опубликовано в The Lancet.

4. Биологическое оружие Китая

Впрочем, что могут те ученые знать об РНК, геномах и вирусах, верно?

В индийском информпространстве активно распространяли сообщения о том, что якобы в РНК коронавируса обнаружили РНК вирусов SARS и ВИЧ. То есть он опять-таки сконструирован. Основанием для таких утверждений было опубликованное в индийских научных журналах исследование, которое было отозвано, поскольку его результаты базировались на данных запущенной с ошибками программы анализа генома.

Но это мелочи для тех, кто ищет сенсацию. Особенно если можно заявить, что Covid-19 - китайское биологическое оружие. С удовольствием эту теорию подхватили и в России, где всякие анонимы разгоняли ее, ссылаясь на "наших индийских партнеров в разведсообществе".

А жертвами-де коронавируса, который без носителя живет лишь около получаса, должны быть мужчины 35-60 лет. И, конечно же, по мнению сторонников теории заговора, это в первую очередь военные офицеры враждебных стран.

"В геноме этого вируса нет абсолютно ничего, что указывало бы на то, что вирус был создан. Версию, что это было специально созданное биологическое оружие, нужно категорически исключить", - между тем сказал в комментарии The Washington Post профессор химической биологии в Университете Рутгерса Ричард Эбрайт.

5. Спецдоставка от ЦРУ

В России недолго игрались в версии о неких кознях "друзей" из Китая и на-гора выдали теорию, касающуюся горячо ею "любимых" Соединенных Штатов. А именно о том, что коронавирус - это оружие, но оружие созданное в лабораториях Центрального разведывательного управления США.

Зачем? Чтобы подорвать репутацию Китая и ослабить его переговорные позиции в контексте торговой войны с США, которая близится к своему завершению. Ухань же Штаты выбрали как раз из-за наличия Института вирусологии, на который можно свалить вину за вспышку вируса.

Примечательно, что американский след углядели и в самом Китае. В частности, 12 марта спикер МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что Covid-19 в Ухань завезли американские военные.

6. Это все Путин

Справедливости ради, в консервативных кругах США тоже не отстают и распространяют среди прочих идею о том, что коронавирус - детище российских лабораторий.

Такая публикация, например, имеется у издания The Washington Examiner, ссылающегося на некоего агента Templum Fortune, завербованного MI6 еще во времена СССР, а также на полковника-эмигранта Кена Алибека, который участвовал в свое время в разработке биооружия.

WE пишет, что Советский Союз работал в этом направлении до решения Михаила Горбачева. Против биологического оружия выступал и покойный Борис Ельцин, а вот уже при Путине Россия вновь принялась его разрабатывать. При всей агрессивности режима Путина серьезных доказательств предоставлено не было. Да и у Алибека, промышлявшего продажей сомнительных препараторов, репутация не кристально чистая.

7. Этническое оружие

Наряду с версией о том, что Штаты разработали Covid-19 к торговым переговорам с Китаем, существует и более абсурдная теория. Согласно которой коронавирус якобы создавался, чтобы выкосить лиц "с дальневосточными генетическими гаплогруппами". Некоторые даже утверждали, что китайская компания BGI Group, занимающаяся исследованием генома, продала Штатам данные о геноме этнических китайцев.

И тут понеслось...

Тему этнического биооружия подхватили все обиженные на США.

Так, в Иране, с треском провалившем борьбу с вирусом, заявили, что Covid-19 создавался под Иран. По мнению местного священнослужителя Сейеда Мохаммада Саиди, Трамп использовал его, чтобы "нанести ущерб культуре и чести" иранского Кума - города-святыни для шиитов. Где, как известно, началась эпидемия в Иране и где верующие лизали ворота мечетей, пытаясь вылечиться.

Алвес Мендес, венесуэльский депутат, уверяет, что Covid-19 - созданное еще в 90-х бактериологическое оружие, которое "грингос" использовали против жителей Латинской Америки и Китая с целью создания "своей системы".

8. Педофилы-сатанисты

Антипрививочница, блогер и сторонница ультраправой теории заговора QAnon ("дипстейт" против Трампа) Джорджан Сатер выступила с заявлением, что Covid-19 - это инструмент контроля численности населения. А создал его Институт Прибрайта, расположенный в Великобритании, и в сговоре с основателем Microsoft Биллом Гейтсом. Стоит заметить, что Гейтса сторонники QAnon относят к "педофилам-сатанистам", с которым якобы призван вести войну Трамп.

Сатер исходит из того, что Институт Пирбрайта в 2015 г. подал патент о разработке слабой формы коронавируса для вакцинации птиц и других животных от респираторных заболеваний. Только вот патент касается только коронавируса, поражающего птиц, а над какими-либо другими штаммами институт не работает.

9. Долой пенсионеров

Авторы конспирологических теорий не забыли и о пожилых людях. По их мнению, коронавирус - это контроль численности населения, но направлен против узкой социальной группы. Речь о пенсионерах, которым правительства, дескать, уже устали выплачивать деньги. И поэтому во благо экономики решили отказаться от своих социальных обязательств и несколько проредить ряды пожилых людей.

Причем теория содержит своего рода географические особенности. Так, есть версия, что Covid-19 породила "мировая закулиса" - эфемерное мировое правительство. Но есть и те, кто "национализировали" коронавирус. К примеру, ряд пользователей Великобритании сочли доказательством решение правительства избавиться от пенсионеров, дабы компенсировать потери от Brexit, поскольку Борис Джонсон не спешил с введением карантина.

Эффективна ли эта мера? Особенно если учесть, что на сегодняшний день жертвами коронавируса во всем мире стали 100 тыс. человек, среди которых очень много молодых людей?

10. Подарок из космоса

Есть люди, которые полагают, что Covid-19 имеет внеземное происхождение. И на нашу планету он якобы попал на метеорите, который взорвался в небе над Китаем 11 октября 2019 г. Печально, что с такими заявлениями выступают даже некоторые ученые. Например, профессор Чандра Викрамасингхе из Букингемского центра астробиологии. Хотя никаких следов падения метеорита на Земле обнаружено не было.

Да и нужно помнить о невероятно высоких температурах на поверхности небесных тел во время их вхождения в земную атмосферу. Температура тех объектов, которые не сгорают полностью, достигает 650 градусов по Цельсию. Так что или коронавирус - парень очень закаленный, или кто-то врет.

11. Вас просто облучили

Как тут обойтись без потомков тех, кто считали, что микроволновка и мобильники вызывают рак?

В сети уже образовалась секта адептов облучения 5G. Причем в ее рядах такие видные и авторитетные эксперты, как американская певица Кери Хилсон. Как и прочие "коллеги по цеху", Хилсон, имеющая 4,2 млн подписчиков в Twitter, принялась с жаром доказывать, что это все и не коронавирус вовсе, а облучение волнами с вышек 5G-связи.

Такие башни начали устанавливать в 2019 г. по всему миру. И сторонники этой теории полагают, что за росказнями о коронавирусе власти просто скрывают вред от радиации 5G. А первым городом, где появились такие вышки, стал Ухань... Дальше можно не продолжать.

12. Нюхайте кокс, будете здоровы

Конечно же, интернет полнится мифами и конспирологией не только о происхождении Covid-19, но и о том, какие альтернативные средства помогают вылечиться от заразы. Встрепенулись не только гомеопаты и торговцы БАДами, но и еще большие шарлатаны и чуть ли не знахари.

К примеру, распространялась теория о том, что защититься от коронавируса помогает... кокаин. Эта идея так всем понравилась, что французское правительство даже было вынуждено выступить с опровержением.

О том, что профилактической мерой является алкоголь, в Украине наслышаны. Но это лишь отчасти так. Потому как речь идет не о "принимать вовнутрь", ведь выпивка ослабляет иммунную систему. Спиртное можно использовать как дезинфицирующее средство для рук в крайнем случае.

Но, пожалуй, самым чудным средством оказалась коровья моча. Ее смаковали на одной вечеринке в Индии около 200 членов Всеиндийского индуистского союза. Ну, логично же: корова - священное животное для индуиста, значит, все ее выделения целебны, а значит, с коронавирусом справятся на раз.

Правда, украинским православным не стоит потешаться или высмеивать верующих в Индии. Толпы прихожан, которые лобызали иконы, причащались с одной ложки, и священники, с автомобилей разбрызгивавшие воду, - явления, в сущности, того же порядка.