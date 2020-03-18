Билл Гейтс окончательно ушёл из совета директоров Microsoft

Стало известно о том, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) покидает состав совета директоров Microsoft. Он также выходит из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway. Такое решение обусловлено желанием миллиардера уделять больше внимания благотворительной деятельности.

«Я принял решение покинуть совет директоров компаний, в которых я работаю, чтобы уделять больше времени филантропическим приоритетам, включая здравоохранение, образование, а также решению проблем, связанных с глобальным изменением климата. Что касается Microsoft, уход из совета директоров ни в коем случае не означает уход из компании. Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать сотрудничать с руководством компании, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей», - прокомментировал своё решение Билл Гейтс.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) выразил благодарность Биллу Гейтсу. «Для меня было огромной честью и привилегией работать и учиться у Билла на протяжении многих лет. Билл основал нашу компанию с верой в демократизирующую силу программного обеспечения и страстью к решению самых насущных проблем общества. Совет директоров многое получил благодаря руководству и советам Билла. Я благодарен Биллу за дружбу и с нетерпением жду продолжения совместной работы в рамках реализации нашей миссии по расширению возможностей каждого человека и каждой организации на планете для достижения большего», - сказал господин Наделла.

Напомним, Билл Гейтс вместе с Полом Алленом (Paul Allen) основал Microsoft в 1975 году. Гейтс занимал должность генерального директора корпорации до 2000 года. Нынешний генеральный директор Microsoft Сатья Наделла занял эту должность в 2014 году.