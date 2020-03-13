Цены на умные часы TAG Heuer Connected новой серии начинаются с 1800 долларов

Швейцарская компания TAG Heuer представила «умные» наручные часы Connected третьего поколения, которые обзавелись дополнительными датчиками и новыми функциями.





Устройство выполнено в 45-мм корпусе, который в зависимости от модификации изготавливается из титана или нержавеющей стали. Сенсорный OLED-дисплей имеет размер 1,39 дюйма и обладает разрешением 454 × 454 точки.

«Сердце» смарт-хронометра - процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100. В состав чипа входят четыре ядра ARM Cortex-A7, цифровой сигнальный процессор и сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением. Реализована поддержка беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Новинка наделена приёмником системы спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. Набор датчиков включает акселерометр, гироскоп, компас и сенсор частоты сердечных сокращений. Пользователи смогут отслеживать различные показатели физической активности, а также контролировать изменения пульса в течение дня.

В качестве программной платформы применяется операционная система Wear OS. Устройство имеет герметичное исполнение: ему не страшны погружения под воду на глубину до 50 м. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 430 мА·ч.

Смарт-часы TAG Heuer Connected относятся к премиальному уровню, а поэтому имеют весьма высокую цену: она начинается с 1800 долларов США и достигает 2350 долларов в максимальном варианте.



