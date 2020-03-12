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Монетный двор Канады представил самую большую золотую монету в мире
09:05 12.03.2020 |
Королевский канадский монетный двор выпустил самую большую золотую монету в своей истории весом 10 килограмм.
Как сообщается на сайте Монетного двора, всего будет выпущено не более 10 таких монет, передает БизнесЦензор.
"Как единственный монетный двор в мире, изготавливающий монеты из 99,999% чистого золота, 10-килограммовое произведение предлагает коллекционерам уникальный опыт роскоши", - отмечается в сообщении.
На аверсе монеты изображено изображение Ее Величества Королевы Елизаветы II, на реверсе - традиционный для канадских монет кленовый лист.
"Мы гордимся тем, что создали монету "Золотой кленовый лист" весом в 10 кг с чистотой 99,999% как исключительное выражение одной из самых востребованных и желанных золотых монет в мире", - отметила президент и главный исполнительный директор Королевского монетного двора Канады Мари Лемей.
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