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IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса
12:43 27.02.2020 |
Сеть торговли мебелью и предметами домашнего обихода IKEA в августе начнет продавать веганские фрикадельки, сообщает газета Financial Times.
"Крупнейший в мире мебельный ритейлер в августе начнет продавать веганские фрикадельки, которые сделаны из горохового белка, овса, яблок и картофеля. Они разработаны так, чтобы выглядеть как мясо и иметь вкус мяса", - говорится в сообщении.
Издание также обратило внимание на то, что в конце 2018 года IKEA запустила производство вегетарианских хот-догов. Кроме того, компания предлагает своим посетителям клубничное мороженое на растительной основе.
Переход на растительные продукты является частью стратегии IKEA сделать свой бизнес более экологичным к 2030 году. Прошлый год стал для компании первым, когда ей удалось сократить негативное воздействие на экологию и одновременно увеличить доходы, отмечает Financial Times.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды).
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