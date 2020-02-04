Комментарий: Не позвольте заразить себя страхом перед коронавирусом

Фабиан Шмидт / DW

Опасения из-за коронавируса распространяются быстрее его самого. Хотя вирус не так опасен, как можно предположить, и меры по борьбе с ним, принимаемые КНР, очень эффективны.

Да уж, бояться действительно есть чего. Похоже, новый коронавирус (nCoV) молниеносно распространяется, и число смертельных случаев тоже постоянно растет. Решительные меры китайского правительства, которое на сегодняшний день изолировало 43 миллиона человек, несомненно, являются эффективной мерой борьбы с распространением вируса. И если властям действительно удастся на несколько недель поместить большинство жителей провинции Хубэй и других пострадавших районов под домашний арест, опасность эпидемии, возможно, минует еще быстрее, чем того ожидают.

Ведь ситуация с вирусом обстоит так же как с курсом акций: их рост и показатели зависят не столько от реальности и здравого смысла, сколько от субъективных ожиданий. Символом этих ожиданий стала защитная маска: тот, кто ее носит, тем самым демонстрирует, что он ими уже заражен. В любом случае ясно одно: решительные шаги китайского правительства окажут долговременный эффект во всем мире. Поскольку страх перед nCoV распространяется быстрее, чем сам вирус.

Вирусы способны к опасным мутациям

Может, стоит сделать глубокий вдох - без защитной маски - и взглянуть на то, как выглядит ситуация вне актуальных сводок новостей: коронавирусы долгое время считались относительно безвредными и тривиальными возбудителями простуд, с которыми мы то и дело сталкивались.

Но вирусы способны к мутациям и могут трансформироваться в опасные формы, свидетелями чему мы неоднократно становились уже в XXI веке. Изменили репутацию коронавирусов и вспышки эпидемий SARS и MERS, переносчиками которых были животные.

Оба варианта вируса действительно были очень опасны. При атипичной пневмонии SARS умирал один из десяти госпитализированных пациентов. Эпидемия MERS, на первый взгляд, была еще драматичнее: треть госпитализированных пациентов умерла от патогенного вируса, переносчиками которого были верблюды.

Так ли опасен коронавирус?

Однако позже выяснилось, что на Аравийском полуострове было намного, намного больше зараженных MERS людей, у которых никогда не проявлялось тяжелых симптомов. Им даже не приходилось обращаться за медицинской помощью. Так что ситуация с коронавирусом nCoV может оказаться похожей на ситуацию с MERS, хотя число стационарных больных и умерших в настоящее время драматически резко возрастает.

Но это в основном связано с тем, что сейчас эпидемия находится в разгаре. Однако, как и любая другая эпидемия, она рано или поздно сойдет на нет, потому что у инфицированных людей разовьется иммунитет, и инфекция больше не сможет распространяться. И даже на этот раз может случиться так, что вирус nCoV окажется менее опасным, чем предполагалось. По официальным данным, от коронавируса умирает один из 40 инфицированных. Это говорит о том, что nCoV опасен гораздо меньше, чем SARS или MERS.

При этом еще не учитывается тот факт, что многие в Ухане или других районах Китая, пораженных вирусом, просто остаются дома и выздоравливают самостоятельно, потому что пока что действенных вакцин против nCoV нет. Те, кто обращается в больницу из-за особенно тяжелых симптомов болезни, вероятно, являются лишь верхушкой айсберга. А всех остальных статистика просто не учитывает.

Подумайте лучше о гриппе

С учетом всего этого, в конечном счете, может даже оказаться, что коронавирус nCoV не опаснее обычного гриппа, который из года в год гуляет по миру и, в зависимости от мутаций, снова и снова убивает тысячи или даже десятки тысяч людей. К слову, в Северном полушарии сейчас снова свирепствует грипп.

Именно поэтому мы должны, пожалуй, в первую очередь думать о гриппе, а не о коронавирусе, тщательно моя руки после поездки в автобусе или метро или после прикосновения к дверным ручкам в общественных помещениях. А о защитных масках можно забыть. И да, пока не вылетело из головы: вам уже сделали прививку?