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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

H&M планирует продавать секонд–хэнд

14:17 23.04.2019 |

Всякая всячина

 

В мире наблюдается рост спроса на подержанные вещи, поскольку все больше покупателей задумывается об охране окружающей среды.

Об этом сообщает Ukrainian Retail Association.

Ожидается, что в ближайшие пять лет оборот рынка секонд-хенд увеличится вдвое и составит более 51 млрд долларов.

Сообщается, что компания H&M заинтересовалась развитием сегмента секонд-хенда. Первый онлайн-магазин подержанной одежды будет запущен в пилотном режиме на сайте личного бренда H&M - Other Stories.

В дальнейшем компания планирует распространить инициативу на другие бренды и магазины.

H&M также планирует запустить программу, в рамках которой покупатели смогут увидеть фабрику, на которой была изготовлена та или иная вещь из отдела секонд-хенда, узнать больше о ткани, технологии и материалах, которые были использованы при ее создании.

Кроме того, к 2030 году H&M намерена перейти на 100% чистые экологические материалы.

Решение уделить пристальное внимание секонд-хенду положительно скажется на политике H&M - компания стремится прийти к полностью безотходной модели производства и реализации товаров.

Представители компании считают, что эксперимент закончится удачно и в скором времени отделы секонд-хенда появятся во всех магазинах бренда.
По материалам: Экономическая правда
 

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