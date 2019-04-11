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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Топ-10 самых нелюбимых брендов в мире

18:49 11.04.2019 |

Всякая всячина

 

Общественное мнение играет очень важную роль в бизнесе. В современном мире мнение клиентов распространяется с невероятной скоростью благодаря интернету и новым технологиям.

Зачастую негативный отзыв успевает распространиться по всему миру, прежде чем PR-отдел отреагирует на него.

Ниже мы расскажем о 10 самых нелюбимых брендах в мире.

Apple

Продажи продукции держатся на несгибаемых поклонниках компании, которые относятся с большим презрением к тем, у кого таких продуктов нет. В сети постоянно идут баталии между владельцами iPhone и Android, Mac и РС, iPad и другие.

 

Пользователи ругают Apple за то, что невозможно удалить, на их взгляд, часть ненужных приложений.

Если вовремя не обновить прошивку, некоторые приложения отказываются работать. Бывали случаи, когда при обновлении прошивки дорогостоящей техникой невозможно было пользоваться.

Телефон или планшет просто не включались, а данные пропадали. При установке альтернативного браузера его невозможно сделать главным по умолчанию.

Facebook

Facebook - один из самых популярных интернет-сайтов в мире - пользователи характеризуют в стиле "от любви до ненависти один шаг". На сайте зарегистрировались даже родители.

 

Поклонники сервиса ратуют за открытое и легкое общение. Противники, наоборот, говорят, что они теряют приватность, жизнь становится предметом не всегда уместных обсуждений их поступков.

Им кажется, что Facebook следит за ними и предлагает им совершить поступки и покупки, о которых они мечтали только в самых сокровенных мечтаниях. При этом настройки приватности глубоко спрятаны в меню, и не каждый пользователь способен разобраться с ними.

Противники социальной сети говорят, что Facebook меняет живое человеческое общение со всеми чувствами и эмоциями на бездушные лайки и странного содержания комментарии.

Можно предположить, что соцсеть переросла себя и ей требуются серьезные изменения в работе. Некоторые интернет-аналитики полагают, что если изменений не произойдет, то пользователи начнут массовый исход

Starbucks

Удивительно, что сеть кофеен Starbucks еще существует! Почему идея продавать кофе по $5 выглядит так неуместно даже сейчас? Почему такой же кофе в других местах стоит в два и более раз дешевле?

 

Тем не менее Starbucks находит способы для развития. В США есть места, где кофейни Starbucks расположены в визуальной близости друг от друга или даже через дорогу.

Это большой бизнес, и большие сетевые продавцы товаров и услуг всегда выталкивают с рынка самобытные и милые заведения, снижая уровень затрат и повышая прибыль на одного сотрудника.

Даже другие участники рынка, такие как McDonald's, уже не могут конкурировать, т. к. для того чтобы создать лучший кофе, чем в Starbucks, нужны большие затраты на первоначальном этапе.

Sony

В 2014 г. разгорелся скандал с хакерской атакой на компанию Sony. Суть скандала заключалась в том, что кинокомпания сняла фильм, в основе сюжета которого лежало убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына.

 

Подобное отношение компании к лидеру страны вызвало чувство обиды у большинства северокорейцев.

В результате спланированной атаки была парализована работа компании, а в сеть попали данные служебной переписки с данными о зарплатах и премиях.

Некоторые сообщения носили оскорбительный характер в отношении звезд.

Из-за проведенной хакерской атаки некоторые кинотеатры отказались от проката фильма.

RyanAir

У пассажира всегда есть выбор - купить билет на рейс регулярных авиалиний или сэкономить и взять билет на лоукостер RyanAir.

 

Тем не менее RyanAir ненавидят все и больше всех. Авиакомпании считают, что RyanAir оказывает неподобающий сервис и относится к пассажирам как к дровам.

А пассажиры никак не могут понять, какая будет окончательная стоимость билета.

Система тарифов RyanAir отличается тем, что на разных рейсах за все услуги нужно доплачивать отдельно и не всегда одинаковую сумму денег.

Nestle

Для большинства людей рождение ребенка - это самое счастливое и радостное время в жизни. Но иногда бывает так, что у молодой мамы нет молока и лактация не наступает.

 

Грудное молоко уникально и на разных стадиях лактации имеет свой уникальный состав и соответствует пищевым требованиям ребенка в период грудного вскармливания, а также выполняет функции иммунной защиты и регуляции роста ребенка.

Компания Nestle около 50 лет ведет разработки искусственного грудного молока.

Всемирная организация здравоохранения регулярно выпускает доклады на эту тему. Из докладов следует, что в 70-х гг. был замечен рост детской смертности в странах "третьего мира".

Эксперты UNIСEF пришли к выводу, что виной тому послужили низкий уровень грамотности (большинство пользователей не могли прочитать инструкцию на английском языке), недостаток обучающих программ, отсутствие чистой воды и бутылочек.

Выяснилось, что для населения стоимость питания была чрезмерно высокой и его разбавляли водой до бесполезного уровня.

В итоге компании был объявлен бойкот. Подобная история не единична для компании

General Motors

2014 г. не был удачным для американского автомобильного гиганта General Motors. Компания отозвала почти 3 млн новых автомобилей в связи с дефектом системы зажигания двигателя и отказом в работе подушек безопасности. Эксперты считают, что эти дефекты повлекли за собой 42 смерти.

 

Компания вынуждена была создать многосотмиллионный фонд для выплаты пострадавшим компенсаций.

Самое худшее в сложившейся ситуации заключается в том, что ряд ответственных сотрудников компании знали о существующих проблемах и ничего не предприняли для их разрешения. Они не предотвратили смерть безвинных людей.

Компания до 2008 г., на протяжении 77 лет, была крупнейшим американским производителем автомобилей. Производство налажено в 35 странах, продажа - в 192 странах. По результатам 2014 г. она занимала третье место по продажам в мире после Toyota и Volkswagen.

McDonald's

McDonald's - одна из крупнейших сетей быстрого питания в мире. Компания работает под лозунгом "Вот что я люблю" (I'm Lovin' It!).

Казалось бы, все хорошо, но... Во-первых, всем известно, что сети быстрого питания не являются здоровыми для потребителя.

 

Во-вторых, многие сети питания в США платят сотрудникам большие деньги, чем в McDonald's. В-третьих, из-за безумного размера сети компания считается лидером сектора.

Несмотря на эти факторы, компания продолжает процветать, что заставляет задуматься.

Walmart

Еще один случай, когда большое количество людей утверждают, что они ненавидят из года в год еще одного розничного гиганта - Walmart. Walmart - это такой же гигант, как McDonald's.

 

Как и McDonald's, Walmart ненавидят за то, что он большой. Когда он приходит в город, старые торговые улицы умирают. Вся торговая жизнь переносится в этот гигантский гипермаркет. Стоимость другой торговой недвижимости в городе падает, небольшие города чахнут.

Малый бизнес затухает. Walmart, как и McDonald's, платит минимальную плату своим сотрудникам. Крупным компаниям легче допустить досадные оплошности, например как сеть Target, которая допустила утечку половины персональных данных своих клиентов и список их покупок.

Monsanto

Эту компанию ненавидят больше всего. Транснациональная корпорация Monsanto - лидер по производству и продажам семян трансгенных культур. В США Monsanto контролирует 80% рынка генномодифицированной кукурузы и 93% рынка трансгенной сои. При этом компания ведет активное продвижение в сегменте обычных культур. По ряду оценок, на долю Monsanto приходится около 40% от рынка семян традиционных культур в США и 20% - во всем мире.

 

Лидерство Monsanto не только в биотехнологиях, но и в "нелюбви", которую компания и ее деятельность вызывают у обычных людей, что подтверждается опросами.

Однако, вопреки общественным протестам, развитие биотехнологий и их применение в сегменте продовольствия будут продолжаться и дальше. Мировой рынок трансгенных культур растет, и в этом плане Monsanto с ее генными инновациями может рассматриваться как инструмент для решения различных задач, в том числе глобального характера.

Стремление к максимизации прибыли и ловкость рук руководства и лоббистов Monsanto и ряда других крупных компаний (DuPont, Syngenta и др.) привели к резкому росту стоимости на рынке семян. По данным экспертов Центра продовольственной безопасности США (Center for Food Safety), в период 1995-2011 гг. средняя стоимость посадки одного акра соевых бобов в США выросла на 325%. Расходы на хлопок подскочили на 516%, кукурузу стало дороже выращивать на 259%.

Корпорация Monsanto имеет давний опыт в производстве и поставке веществ, которые приводят к мутациям в организме человека. По данным самой компании, в период 1965-1969 гг. Monsanto была одним из основных подрядчиков, поставлявших армии США смесь "Эйджент Оранж" (Agent Orange), которую военные распыляли над территорией Вьетнама.
По материалам: Ведомости
 

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