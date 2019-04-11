7 богатых наследников, которые потеряли все

Многие мечтают получить огромное наследство и красиво жить. Однако статистика печальна: 70% семей, выбившихся из грязи в князи, теряют свое состояние уже во втором поколении.

Ниже мы расскажем о 8 богатых наследниках, которые так и не смогли преумножить состояние, полученное в наследство.

Тори Спеллинг

Наследство: $1 млн

Тори Спеллинг - американская актриса, сценарист, продюсер и писатель, получившая широкую известность благодаря роли Донны Мартин в знаменитом молодежном телесериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Дочь медиамагната Аарона Спеллинга. Актриса появилась в большом количестве телевизионных фильмов, среди которых "Смерть красотки" (1994) и "В объятиях смерти" (1996); также появилась в нескольких независимых фильмах: "Дом, где говорят "да" (1997) и "Трюк" (1999).

В 2009 г. появилась в спин-оффе "90210: Новое поколение". Отец Тори, Аарон, умер 23 июня 2006 г.

Наследниками были Тори, ее брат Рэнди и их мать Кэнди, с которой Тори была в ссоре.

Актриса надеялась получить часть состояния Аарона, оцениваемого в $500 млн. Кэнди Спеллинг самостоятельно распоряжалась разделом наследства. И Тори, и Рэнди получили лишь по $800 тыс. Стало известно, что Кэнди оформила трастовый фонд в $10 млн на своего внука Лиама.

Тори никогда не отличалась способностью экономить, и все деньги, которые у нее были, она с радостью тратила. Ее матери не раз приходилось выручать дочь, оказавшуюся в затруднительном финансовом положении.

Неудивительно, что полученное наследство очень быстро испарилось. К 2014 г. от него не осталось и следа.

В 2016 г. ее мать заявила, что ей приходится оплачивать жилье и траты своей расточительной дочки.

В 2018 г. Спеллинг с мужем были вынуждены выплатить налог на сумму $1 млн, что окончательно подорвало их финансовое положение.

Кларисса Диксон Райт

Наследство: $29 млн

Популярная ведущая кулинарного шоу на британском телевидении Кларисса Дискон Райт получила наследство в размере $3,7 млн, что в пересчете на сегодняшние деньги было бы $29 млн, после смерти матери в 1975 г.

В то время Диксон Райт была уважаемым адвокатом и не нуждалась в деньгах.

Однако неожиданная смерть матери от сердечного приступа и последующая смерть отца привели к тому, что женщина впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю.

Однако она взяла себя в руки, переучилась на повара и смогла вернуть часть своего состояния с помощью своего кулинарного телешоу и писательской карьеры в 1990-х и 2000-х гг.

Тем не менее после ее смерти в 2014 г. пришлось продать часть ее личных вещей, чтобы оплатить ее долги.

Джон Харви

Наследство: $65 млн

Сводный брат модели леди Изабеллы Харви и леди Виктории Харви Джон Харви, седьмой маркиз Бристоля, унаследовал $6 млн в 21 год в 1975 г., что в пересчете на сегодняшние деньги составляло бы около $65 млн.

До 30 лет он смог нарастить свое состояние, успешно инвестируя в нефть, недвижимость и сельское хозяйство.

Тем не менее он пристрастился к наркотикам, тратил много денег на вечеринки, дорогие автомобили, яхты и другие атрибуты богатой жизни.

Позже он признался в том, что потратил $9 млн на кокаин и героин меньше чем за 10 лет.

Дважды он оказывался за решеткой за преступления, связанные с наркотиками. Он даже был депортирован из Австралии.

К началу 1990-х гг. Харви обанкротился. Он погряз в долгах, продал свое поместье.

Он умер от отказа внутренних органов, что также было связано с пристрастием к наркотикам.

Маурин О'Коннор

Состояние: $85 млн

Политик Маурин О'Коннор избиралась в городской совет Сан-Диего, когда встретилась со своим будущим мужем Робертом О. Петерсоном, основателем сети ресторанов быстрого питания Jack in the Box. Пара оформила брак в 1977 г.

В 1986 г. O'Коннор была избрана мэром Сан-Диего. Она стала первой женщиной в этой должности и продержалась на ней до 1992 г.

Когда ее муж умер в 1994 г., O'Коннор получила в наследство $50 млн, что сегодня составляло бы $85 млн.

O'Коннор тяжело переживала утрату мужа, а смерть нескольких близких друзей в начале 2000-х гг. совсем подкосила ее.

Женщина пристрастилась к азартным играм и тратила на них много денег. В 2011 г. у нее диагностировали опухоль мозга.

В период с 2000 по 2008 гг. она выиграла в игры $1 млрд, однако проиграла еще больше.

В 2013 г. O'Коннор обвинили в отмывании денег, после того как выяснилось, что она взяла $2,1 млн из НКО, основанной ее покойным мужем, чтобы покрыть свои долги в казино.

Суд обязал ее выплатить все деньги.

Барбара Хаттон

Наследство: $972 млн

Актриса Барбара Хаттон унаследовала $50 млн к 21 году в 1933 г. По сегодняшним деньгам это было бы $972 млн с учетом инфляции.

У актрисы было несчастливое детство, несмотря на богатство.

Ее мать покончила жизнь самоубийством в 1933 г., а ее отец, который много работал, практически не принимал участия в ее воспитании.

Хаттон тратила деньги на себя и своих возлюбленных, не думая о завтрашнем дне.

Огромные суммы были потрачены на ювелирные украшения, включая украшения, которые принадлежали Марии-Антуанетте, предметы искусства и многое другое.

Барбаре не везло в любви. У нее было семь мужей, включая двух принцев, а также многочисленные интрижки и романы, которые стоили ей очень дорого.

К моменту смерти в 1979 г. в возрасте 66 лет она была на грани банкротства.

Хантингтон Хартфорд II

Наследство: $1,3 млрд

Хантингтон Хартфорд II, на фото - справа.

Наследник империи A&P Хантингтон Хартфорт II рос избалованным ребенком, вокруг которого всегда было много слуг, готовых выполнить любой его каприз, и родители, готовые купить ему все, что он пожелает.

Это сыграло с ним дурную шутку. В возрасте 11 лет Хартфорд потерял отца, умершего в 1922 г. Он стал наследником состояния в $1,3 млрд.

Хартфорд учился в Гарварде, но, несмотря на элитное образование, он не очень-то умело обращался с деньгами.

Он потратил много денег на проекты, которые не принесли успеха: от картинной галереи до модельного агентства и курорта на Багамах, который принес убытки в размере $30 млн.

Он был так же неуспешен в личной жизни: все его браки заканчивались дорогостоящими разводами.

В 1992 г. он объявил о банкротстве и жил и арендованном доме вместе со своей дочерью Джулиет. Хартфорд умер в 2008 г.

Клинт Мерчисон-младший

Наследство: $1,4 млрд

Клинт Мерчисон-младший стал богачом с состоянием $200 млн в 1969 г., когда умер его отец, который был нефтяным магнатом.

С учетом инфляции эта сумма сегодня составляла бы $1,4 млрд.

Мерчисону-младшему больше нравилось веселиться, чем вкладывать деньги в какие-то серьезные инвестиции.

В 1960 г. он основал клуб Dallas Cowboys, который провел 20 успешных сезонов.

Помимо этого, он инвестировал в нефть, недвижимость, рестораны и даже радиостанцию.

Многие его инвестиции оказались неудачными, а когда случился крах цен на нефть в 1980-е гг., он оказался в огромных долгах.

Мерчисон страдал от редкого неврологического расстройства и был прикован к инвалидному креслу. В 1985 г. он подал заявку о банкротстве, задолжав кредиторам миллионы долларов.

Два года спустя он умер, продав все свои активы, включая его любимый дом, где он провел свое детство.