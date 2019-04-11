Финансовые новости
- |
- 11.04.19
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
7 богатых наследников, которые потеряли все
14:36 11.04.2019 |
Многие мечтают получить огромное наследство и красиво жить. Однако статистика печальна: 70% семей, выбившихся из грязи в князи, теряют свое состояние уже во втором поколении.
Ниже мы расскажем о 8 богатых наследниках, которые так и не смогли преумножить состояние, полученное в наследство.
Тори Спеллинг
Наследство: $1 млн
Тори Спеллинг - американская актриса, сценарист, продюсер и писатель, получившая широкую известность благодаря роли Донны Мартин в знаменитом молодежном телесериале "Беверли-Хиллз, 90210".
Дочь медиамагната Аарона Спеллинга. Актриса появилась в большом количестве телевизионных фильмов, среди которых "Смерть красотки" (1994) и "В объятиях смерти" (1996); также появилась в нескольких независимых фильмах: "Дом, где говорят "да" (1997) и "Трюк" (1999).
В 2009 г. появилась в спин-оффе "90210: Новое поколение". Отец Тори, Аарон, умер 23 июня 2006 г.
Наследниками были Тори, ее брат Рэнди и их мать Кэнди, с которой Тори была в ссоре.
Актриса надеялась получить часть состояния Аарона, оцениваемого в $500 млн. Кэнди Спеллинг самостоятельно распоряжалась разделом наследства. И Тори, и Рэнди получили лишь по $800 тыс. Стало известно, что Кэнди оформила трастовый фонд в $10 млн на своего внука Лиама.
Тори никогда не отличалась способностью экономить, и все деньги, которые у нее были, она с радостью тратила. Ее матери не раз приходилось выручать дочь, оказавшуюся в затруднительном финансовом положении.
Неудивительно, что полученное наследство очень быстро испарилось. К 2014 г. от него не осталось и следа.
В 2016 г. ее мать заявила, что ей приходится оплачивать жилье и траты своей расточительной дочки.
В 2018 г. Спеллинг с мужем были вынуждены выплатить налог на сумму $1 млн, что окончательно подорвало их финансовое положение.
Кларисса Диксон Райт
Наследство: $29 млн
Популярная ведущая кулинарного шоу на британском телевидении Кларисса Дискон Райт получила наследство в размере $3,7 млн, что в пересчете на сегодняшние деньги было бы $29 млн, после смерти матери в 1975 г.
В то время Диксон Райт была уважаемым адвокатом и не нуждалась в деньгах.
Однако неожиданная смерть матери от сердечного приступа и последующая смерть отца привели к тому, что женщина впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю.
Однако она взяла себя в руки, переучилась на повара и смогла вернуть часть своего состояния с помощью своего кулинарного телешоу и писательской карьеры в 1990-х и 2000-х гг.
Тем не менее после ее смерти в 2014 г. пришлось продать часть ее личных вещей, чтобы оплатить ее долги.
Джон Харви
Наследство: $65 млн
Сводный брат модели леди Изабеллы Харви и леди Виктории Харви Джон Харви, седьмой маркиз Бристоля, унаследовал $6 млн в 21 год в 1975 г., что в пересчете на сегодняшние деньги составляло бы около $65 млн.
До 30 лет он смог нарастить свое состояние, успешно инвестируя в нефть, недвижимость и сельское хозяйство.
Тем не менее он пристрастился к наркотикам, тратил много денег на вечеринки, дорогие автомобили, яхты и другие атрибуты богатой жизни.
Позже он признался в том, что потратил $9 млн на кокаин и героин меньше чем за 10 лет.
Дважды он оказывался за решеткой за преступления, связанные с наркотиками. Он даже был депортирован из Австралии.
К началу 1990-х гг. Харви обанкротился. Он погряз в долгах, продал свое поместье.
Он умер от отказа внутренних органов, что также было связано с пристрастием к наркотикам.
Маурин О'Коннор
Состояние: $85 млн
Политик Маурин О'Коннор избиралась в городской совет Сан-Диего, когда встретилась со своим будущим мужем Робертом О. Петерсоном, основателем сети ресторанов быстрого питания Jack in the Box. Пара оформила брак в 1977 г.
В 1986 г. O'Коннор была избрана мэром Сан-Диего. Она стала первой женщиной в этой должности и продержалась на ней до 1992 г.
Когда ее муж умер в 1994 г., O'Коннор получила в наследство $50 млн, что сегодня составляло бы $85 млн.
O'Коннор тяжело переживала утрату мужа, а смерть нескольких близких друзей в начале 2000-х гг. совсем подкосила ее.
Женщина пристрастилась к азартным играм и тратила на них много денег. В 2011 г. у нее диагностировали опухоль мозга.
В период с 2000 по 2008 гг. она выиграла в игры $1 млрд, однако проиграла еще больше.
В 2013 г. O'Коннор обвинили в отмывании денег, после того как выяснилось, что она взяла $2,1 млн из НКО, основанной ее покойным мужем, чтобы покрыть свои долги в казино.
Суд обязал ее выплатить все деньги.
Барбара Хаттон
Наследство: $972 млн
Актриса Барбара Хаттон унаследовала $50 млн к 21 году в 1933 г. По сегодняшним деньгам это было бы $972 млн с учетом инфляции.
У актрисы было несчастливое детство, несмотря на богатство.
Ее мать покончила жизнь самоубийством в 1933 г., а ее отец, который много работал, практически не принимал участия в ее воспитании.
Хаттон тратила деньги на себя и своих возлюбленных, не думая о завтрашнем дне.
Огромные суммы были потрачены на ювелирные украшения, включая украшения, которые принадлежали Марии-Антуанетте, предметы искусства и многое другое.
Барбаре не везло в любви. У нее было семь мужей, включая двух принцев, а также многочисленные интрижки и романы, которые стоили ей очень дорого.
К моменту смерти в 1979 г. в возрасте 66 лет она была на грани банкротства.
Хантингтон Хартфорд II
Наследство: $1,3 млрд
Наследник империи A&P Хантингтон Хартфорт II рос избалованным ребенком, вокруг которого всегда было много слуг, готовых выполнить любой его каприз, и родители, готовые купить ему все, что он пожелает.
Это сыграло с ним дурную шутку. В возрасте 11 лет Хартфорд потерял отца, умершего в 1922 г. Он стал наследником состояния в $1,3 млрд.
Хартфорд учился в Гарварде, но, несмотря на элитное образование, он не очень-то умело обращался с деньгами.
Он потратил много денег на проекты, которые не принесли успеха: от картинной галереи до модельного агентства и курорта на Багамах, который принес убытки в размере $30 млн.
Он был так же неуспешен в личной жизни: все его браки заканчивались дорогостоящими разводами.
В 1992 г. он объявил о банкротстве и жил и арендованном доме вместе со своей дочерью Джулиет. Хартфорд умер в 2008 г.
Клинт Мерчисон-младший
Наследство: $1,4 млрд
Клинт Мерчисон-младший стал богачом с состоянием $200 млн в 1969 г., когда умер его отец, который был нефтяным магнатом.
С учетом инфляции эта сумма сегодня составляла бы $1,4 млрд.
Мерчисону-младшему больше нравилось веселиться, чем вкладывать деньги в какие-то серьезные инвестиции.
В 1960 г. он основал клуб Dallas Cowboys, который провел 20 успешных сезонов.
Помимо этого, он инвестировал в нефть, недвижимость, рестораны и даже радиостанцию.
Многие его инвестиции оказались неудачными, а когда случился крах цен на нефть в 1980-е гг., он оказался в огромных долгах.
Мерчисон страдал от редкого неврологического расстройства и был прикован к инвалидному креслу. В 1985 г. он подал заявку о банкротстве, задолжав кредиторам миллионы долларов.
Два года спустя он умер, продав все свои активы, включая его любимый дом, где он провел свое детство.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
|Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
|Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ
|Переиграть Зеленского: Каким обещает быть Порошенко после победы на выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топ-10 самых нелюбимых брендов в мире
|Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов
|Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology
|7 богатых наследников, которые потеряли все
|Xiaomi представила замок со сканером отпечатков пальцев для скутеров, мотоциклов и велосипедов
|Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
Это интересно
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос
|Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей
|Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG