Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Тайна золота республиканской Испании

11:49 10.04.2019 |

Всякая всячина

 

"Операция "Х" - так кодировалась в документах Наркомата обороны СССР и НКВД программа помощи Советского Союза республиканской Испании. Впервые это название появилось в протоколах заседания Политбюро в конце сентября 1936 года. К тому времени поднявшие мятеж в Испании франкисты уже создали плацдарм на юге страны, захватив значительную часть территории. Они получали щедрую помощь из нацистской Германии и фашистской Италии: самолеты, танки, артиллерийские орудия, снаряды и авиабомбы, стрелковое оружие...

Муссолини направил в Испанию также своих собственных солдат (целый экспедиционный корпус, включающий эскадрилью бомбардировщиков), а Гитлер - специальное авиасоединение, известное как легион "Кондор". Печально известное: 26 апреля 1937 года легион "Кондор" стер с лица земли маленький городок Гернику, центр древней культуры. Трагедия Герники благодаря знаменитой картине Пабло Пикассо стала символом бессмысленной жестокости войны.

 Пабло Пикассо. "Герника",1937

Что касается советской поддержки республиканской Испании, то она, в частности, особенно подробно описана в небольшой, малотиражной, но очень интересной книжке, вышедшей в начале "нулевых" в Москве, в серии "Первая монография" Ассоциации исследователей российского общества ХХ века. В издательских проектах этой ассоциации принимали участие и немцы. Монографию написал Юрий Рыбалкин - военный историк, занимающийся этой темой.

"Наташки" и "Катюшки"

Главными направлениями "Операции "Икс" были военно-техническая помощь республиканскому правительству, деятельность военных советников, подготовка военных специалистов армии республики и непосредственное участие в боевых действиях советских добровольцев. За годы гражданской войны, как пишет Рыбалкин, Советский Союз передал испанцам около 650 самолетов, более тысячи артиллерийских орудий, танки, пулеметы, несколько торпедных катеров и почти полмиллиона винтовок. Причем, в Испанию отправляли не только старье, но и современные истребители И-15 и И-16, бомбардировщики, которые испанцы называли русскими именами ("Наташки" и "Катюшки"), а также танки и бронеавтомобили.

Правда, по сравнению с помощью, которую оказывали франкистам Гитлер и Муссолини, объемы военно-технической помощи СССР республиканцам были скромными: Советский Союз поставил в два раза меньше артиллерийских орудий, в два с половиной раза меньше самолетов, в три раза меньше танков и бронеавтомобилей. "Это обуславливалось как экономическими возможностями СССР, так и политическими причинами, - подчеркивает Юрий Рыбалкин. - Позиция Сталина в отношении Испанской республики менялась в зависимости от его настроения, от обстановки на фронтах и на международной арене. Постепенно интерес Сталина к Испании пропал, даже, наоборот, сменился неприятием. Известно много обращений республиканского правительства к СССР за помощью, которые Сталин просто игнорировал".

Стратег Ворошилов

Советских военных советников было в Испании тоже недостаточно: 600 человек за все время войны, с 1936 по 1939 годы. Но уже в начале 1939 года число их сократилось до 84 человек. Лишь очень немногие советские советники знали испанский язык. Они были незнакомы с нравами и обычаями испанцев, поэтому им приходилось долго срабатываться с республиканскими командирами, к которым их прикрепляли. Да и менялись советники часто: многих неожиданно отзывали на родину, в СССР, где их репрессировали.

Кроме того, из Москвы поступали, как замечает российский историк, "противоречивые и не всегда оправданные указания". Проще говоря, Сталин и Ворошилов определяли направления главных ударов, тактику и даже конкретные действия отдельных подразделений, не зная ни боевых условий, ни состояния войск, ни даже топографии оперативных участков. Один из приказов наркома обороны Ворошилова, касавшихся Сарагосской операции, выглядел так: "Собери мощный кулак в одно место, запасись резервом и дуй в наиболее чувствительное место противника".

Особое внимание Рыбалкин уделяет и непосредственному участию советских военных в боевых действиях против Франко. Потери были очень большие. Советская техника уступала новым немецким самолетам, которые Гитлер поставил франкистам. Сказывалось также отсутствие боевого, да и просто летного опыта. Многие советские летчики до отправки в Испанию налетали всего по 30-40 часов, тогда как немецкие и итальянские пилоты, воевавшие на стороне Франко, - в десять раз больше. Отсюда, например, высокий процент аварий и катастроф (только за полтора года испанской войны из-за них были потеряны без малого полторы сотни советских самолетов).

Чекистское обеспечение

К сожалению, лишь вскользь, коротко, росийский историк говорит о деятельности НКВД в Испании. А, между тем, эта деятельность заслуживает особого разговора. Сталинский "большой террор", достигнувший своего пика в 1937-38 годах, распространился и на Испанию. Причем, главными врагами НКВД стали, в конце концов, не истинные сторонники Франко, а "троцкисты и их пособники". И никакого значения не имело то, что они храбро сражались в интербригадах или были (как, например, Андреас Нин) министрами региональных правительств "Народного фронта".

Чекистам была поручена еще одна деликатная операция - переправка в СССР испанского золота, которым республиканское правительство оплачивало советскую помощь. История эта породила немало мифов.

"Золотая" оплата советской военной помощи республиканскому правительству была обязательным условием Сталина. Решение об отправке в СССР части золотого запаса Госбанка Испании было принято осенью 1936 года. Так как франкистские войска уже подходили к Мадриду, около пятисот тонн золота, упакованного в 7800 ящиков весом 65 килограммов каждый были вывезены в Картахену и спрятаны недалеко от порта.

После того, как премьер-министр Испании Кабальеро и министр финансов Негрин официально обратились к СССР с просьбой принять на хранение часть золотого запаса страны, резиденту НКВД в Испании Александру Орлову поручили организовать его отправку. Ящики за нескольких ночей погрузили на четыре советских судна. С интервалом в сутки они уходили в море. В общей сложности, из Испании в Советский Союз было перевезено 510 тонн золота, что соответствовало 73 процентам золотого запаса страны.

 Фронт у Малаги

Маршрут "золотого каравана" был тщательно разработан. 2 ноября 1936 года суда прибыли в одесский порт. Здесь их перегрузили в специальный поезд и под усиленной охраной доставили в Москву. Сталин был в прекрасном настроении. Испанское золото (слитки, бруски, редкие монеты) поместили в подвал одного из домов по Настасьинскому переулку в Москве, якобы на временное хранение. Но на банкете в Кремле Сталин неожиданно сказал: "Испанцам не видать этого золота, как своих ушей".

Бывший чекист рассказал об отправке золота в СССР

Так оно и получилось. Долгое время о судьбе золотого запаса Банка Испании вобще не было известно. Но уже после смерти Сталина в США вышла книга "невозвращенца" Александра Орлова, руководившего операциями НКВД в Испании и скрывшегося после того, как он получил указание вернуться на родину. Орлов и рассказал об отправке золота в Советский Союз. Разразился скандал, эхо которого не утихало долгие годы.

Одно время говорили даже, что на вывезенное в СССР испанское золото строились дома-"хрущобы". Это, конечно, анекдот. Но как бы то ни было, история испанского золота продолжает оставаться "темной".
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

17:02 Количество жалоб на страховщиков в 2018 г. сократилось на 10,3% - Нацкомфинуслуг

15:35 Евро дорожает 10 апреля после заседания ЕЦБ, рынок ждет выступления Драги и протокола заседания ФРС

15:07 Уровень доверия украинцев к банкам остается низким – НБУ

14:58 Большинство рынков акций Азии завершили торги 10 апреля снижением

14:53 Денежная масса в марте сократилась на 0,2% - НБУ

13:51 НБУ впервые опубликовал отчет по оверсайту платежных систем

13:46 Сеть биткоина обработала более 400 млн транзакций

12:24 Справочный курс гривни понижен на 6,93 коп. до 26,7417 грн

11:23 Курсы валют по карточным операциям на 10.04.19

10:39 НБУ продал 9 апреля банкам депозитные сертификаты на 23,3 млрд гривен

10:21 8 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $112,7 млн до $198,9 млн

09:45 Доллар США 10 апреля продолжает дешеветь третьи торги подряд

09:42 Цена золота коррекционно снижается 10 апреля после роста до максимума за две недели

09:25 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.04.19

07:41 Биржи США 9 апреля закрылись в минусе на заявлениях по пошлинам на товары из ЕС

• дальше…

15:51 10 шагов вникуда. Кого решил развеселить Зеленский своим планом

15:28 Цены производителей в Украине в марте снизились на 1% – Госстат

14:56 Нефть дорожает 10 апреля в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $70,97 за баррель

14:53 Денежная масса в марте сократилась на 0,2% - НБУ

13:28 В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо

13:21 Кабмин расширил перечень запрещенных товаров из РФ

12:59 Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки на 3 коп до 13,14 грн/л

12:55 Украина в 2019 году примет 3000 национальных стандартов, гармонизированных с нормами ЕС

12:19 Кабмин продлил срок размещения госпакета акций «Центрэнерго» до 30 сентября

12:13 Кабмин продлил сроки проекта по электронным земельным торгам до 31 декабря

• дальше…

16:55 Россия запрещает ввоз яблок и груш из Беларуси

16:50 Беларусь планирует увеличить тариф на транзит российской нефти на 23%

11:39 Венесуэла продаст за границу еще 8 тонн золота

10:50 Как и зачем ЕС будет оценивать безопасность инвестиций

09:36 В Сенате США предупредили Турцию о санкциях, если она получит российские С-400

08:47 FT: Продолжительная отсрочка «брексита» выгодна всем

08:33 Китайский прорыв: чего ЕС добился на саммите с КНР

08:12 ОАГ признала сторонника Гуайдо представителем Венесуэлы

08:05 Иски по МH17: Большие преграды на пути к наказанию виновных

07:56 Президента ЦАР спросили о Пригожине. Он ушел от ответа

07:49 Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом

09.04 Туск официально предложил ЕС гибкий вариант продления Brexit

09.04 Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня

09.04 Космические войска США будут насчитывать от 15 до 20 тысяч человек

09.04 Поднебесная чистка: как работают китайские уборщики киберпространства

• дальше…

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

01.04 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

• дальше…

15:51 10 шагов вникуда. Кого решил развеселить Зеленский своим планом

15:24 Порошенко будет ждать Зеленского на НСК «Олимпийский» для дебатов 14 апреля в 14:14

15:15 LiqPay и реклама Зеленского. При чем тут ПриватБанк

13:14 Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА

07:49 Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом

09.04 Зеленский или Вакарчук: Кто поможет спастись «Самопомочи»

09.04 Повторное рукоположение? К чему может привести конфликт поколений в ПЦУ

09.04 ЗЕобъединение Куприя: Удастся ли Коломойскому собрать фракцию под Зеленского

09.04 ГБР открыло дело против НАБУ по факту организации нелегального игорного бизнеса и провокации взятки руководству полиции в Запорожье

09.04 ФБР не подтвердило и не опровергло расследование против бизнесмена

09.04 Олигарх у ворот. Получит ли Коломойский $2 млрд за ПриватБанк

09.04 Неползучее наступление. Почему освобождение Горловки - это ключ к Енакиево и Дебальцево

09.04 Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском

08.04 Пророссийский доклад в ПАСЕ существенно изменили - Арьев

08.04 «Крысиные бега»: О чем свидетельствует отставка председателя Одесчины Степанова

• дальше…

13:28 В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо

12:48 Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X

10:58 Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана

08:17 Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей

09.04 Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG

09.04 Поднебесная чистка: как работают китайские уборщики киберпространства

09.04 Google обещает до 98% экономии трафика в браузере Chrome

09.04 Армия США взяла на вооружение очки дополненной реальности от Microsoft

09.04 СМИ: Facebook намерен привлечь $1 млрд для залогового обеспечения своей цифровой валюты

09.04 Kaspersky Lab обнаружил теневой рынок цифровых личностей

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

08.04 Google объявила о роспуске совета по этике ИИ

08.04 Amazon тоже хочет вывести на орбиту тысячи спутников для обеспечения доступом в Сеть огромных территорий Земли

08.04 Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели

05.04 Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно