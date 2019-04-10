6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос

Основатель американской корпорации Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи Безос 4 апреля официально объявили о деталях раздела имущества в рамках развода.

Бракоразводный процесс четы Безос привел к появлению одной из самых богатых женщин в мире. В частности, Маккензи войдет в топ-5 по размеру состояния.

Ниже мы расскажем о 6 самых богатых женщинах после развода Маккензи Безос.

1. Франсуаза Беттанкур-Майерс

Состояние: $52,9 млрд

Франсуаза Беттанкур-Майерс - французская предпринимательница, после смерти матери Лилиан Беттанкур в сентябре 2017 г. получила наследство в размере $39,5 млрд (среди активов - 33% акций компании L'Oréal).

Одна из основателей Фонда Бетанкур - Шуллера - организации, названой в честь ее деда Эжена Шуллера, основателя компании L'Oréal. Ежегодно организация выдает денежные гранты талантливым молодым ученым.

Годовой бюджет организации 250 млн евро: 55% из них идут на научные исследования и образовательные проекты, 33% распределяется в гуманитарную и социальную сферы, а 12% получают проекты в области культуры и искусства.

В 2008 г. Франсуаза подала заявление в полицию, после того как ее мать передала $1,3 млрд в виде различных активов фотографу и своему любовнику Франсуа-Мари Банье.

Франсуаза обвинила Банье в эксплуатации физической или психологической слабости в целях личной выгоды. Суд завершился в 2011 г. Лилиан признали инвалидом из-за болезни Альцгеймера. Ее опекунами назначили сына и дочь.

2. Элис Уолтон

Состояние: $45,4 млрд

Элис Уолтон - американская мультимиллиардер, дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона и его жены Хелен Уолтон. Кроме нее в семье было трое братьев - Роб, Джим и Джон.

Уолтон увлекается коллекционированием картин. В 2004 г. на аукционе, который проходил в Нью-Йорке, она приобрела предметов искусства на $20 млн.

В 2005 г. Элис Уолтон купила коллекцию картин пейзажиста Ашера Браун Дюрана, а также приобрела работы Уинслоу Хомера и Эдварда Гоппера.

Она спонсирует знаменитых художников и поэтов и принимает активное участие в культурной жизни США. Благодаря любви к искусству Уолтон приняла активное участие в Фонде семьи Уолтон и стала его главой.

Благодаря этой организации Музей развития американского искусства получил возможность дальнейшего развития. В музее открыты учебные курсы и организуются культурные сообщества.

Элис Уолтон также финансирует государственные проекты, среди которых строительство аэропорта в Бентонвилле в 1998 г., один из терминалов которого был назван ее именем.

3. Маккензи Безос

Состояние: $36 млрд

Помимо сообщения на странице Маккензи Безос в соцсети Twitter, зарегистрированной в начале апреля, в котором отмечается, что ее бывший муж сохранит 75% акций Amazon, а также права голоса по акциям, перешедшим в ее распоряжение, часть подробностей имущественной стороны бракоразводного процесса также отражена в электронной базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В сообщении в корпоративной базе данных EDGAR американского регулятора отмечается, что Джефф Безос уведомляет корпорацию Amazon о решении зарегистрировать 4% акций Amazon на имя Маккензи Безос.

Стоимость пакета акций Amazon, перешедшего во владение Маккензи Безос, составляет около $36 млрд.

4. Жаклин Марс

Состояние: $25,9 млрд

Форрест, Жаклин и Джон Марс унаследовали долю в одной из самых известных компаний по производству сладостей в мире (Mars Inc.) после смерти отца в 1999 г.

Известная своей нелюбовью к публичности троица владеет, но не принимает участия в управлении компанией, производящей M&M's и Milky Way, которую основал их дед еще в 1931 г.

Кроме того, они являются управляющими благотворительного фонда Mars Foundation, который выделяет деньги на образование, охрану окружающей среды, культурные проекты, а также вопросы здравоохранения.

5. Ян Хуэйянь

Состояние: $23,8 млрд

Ян Хуэйянь - самая богатая женщина в Китае.

На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.

Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай.

Основная деятельность компании - строительство элитного жилья.

6. Сюзанна Клаттен

Состояние: $20,8 млрд

Сюзанна Клаттен является шестой богатейшей женщиной мира и самой богатой женщиной Германии.

Родилась 28 апреля 1962 г. в городе Бад-Хомбурге в семье Герберта и Йоханны Квандт.

Основную часть состояния получила в наследство после смерти отца.

В него входят 50,1% акций Altana, ранее фармацевтической, а ныне химической компании, и 12,5% акций гиганта автомобилестроения BMW.

Кроме того, Клаттен владеет 25% акций компании Nordex, которая производит воздушные турбины.