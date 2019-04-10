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6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос
09:20 10.04.2019 |
Основатель американской корпорации Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи Безос 4 апреля официально объявили о деталях раздела имущества в рамках развода.
Бракоразводный процесс четы Безос привел к появлению одной из самых богатых женщин в мире. В частности, Маккензи войдет в топ-5 по размеру состояния.
Ниже мы расскажем о 6 самых богатых женщинах после развода Маккензи Безос.
1. Франсуаза Беттанкур-Майерс
Состояние: $52,9 млрд
Франсуаза Беттанкур-Майерс - французская предпринимательница, после смерти матери Лилиан Беттанкур в сентябре 2017 г. получила наследство в размере $39,5 млрд (среди активов - 33% акций компании L'Oréal).
Одна из основателей Фонда Бетанкур - Шуллера - организации, названой в честь ее деда Эжена Шуллера, основателя компании L'Oréal. Ежегодно организация выдает денежные гранты талантливым молодым ученым.
Годовой бюджет организации 250 млн евро: 55% из них идут на научные исследования и образовательные проекты, 33% распределяется в гуманитарную и социальную сферы, а 12% получают проекты в области культуры и искусства.
В 2008 г. Франсуаза подала заявление в полицию, после того как ее мать передала $1,3 млрд в виде различных активов фотографу и своему любовнику Франсуа-Мари Банье.
Франсуаза обвинила Банье в эксплуатации физической или психологической слабости в целях личной выгоды. Суд завершился в 2011 г. Лилиан признали инвалидом из-за болезни Альцгеймера. Ее опекунами назначили сына и дочь.
2. Элис Уолтон
Состояние: $45,4 млрд
Элис Уолтон - американская мультимиллиардер, дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона и его жены Хелен Уолтон. Кроме нее в семье было трое братьев - Роб, Джим и Джон.
Уолтон увлекается коллекционированием картин. В 2004 г. на аукционе, который проходил в Нью-Йорке, она приобрела предметов искусства на $20 млн.
В 2005 г. Элис Уолтон купила коллекцию картин пейзажиста Ашера Браун Дюрана, а также приобрела работы Уинслоу Хомера и Эдварда Гоппера.
Она спонсирует знаменитых художников и поэтов и принимает активное участие в культурной жизни США. Благодаря любви к искусству Уолтон приняла активное участие в Фонде семьи Уолтон и стала его главой.
Благодаря этой организации Музей развития американского искусства получил возможность дальнейшего развития. В музее открыты учебные курсы и организуются культурные сообщества.
Элис Уолтон также финансирует государственные проекты, среди которых строительство аэропорта в Бентонвилле в 1998 г., один из терминалов которого был назван ее именем.
3. Маккензи Безос
Состояние: $36 млрд
Помимо сообщения на странице Маккензи Безос в соцсети Twitter, зарегистрированной в начале апреля, в котором отмечается, что ее бывший муж сохранит 75% акций Amazon, а также права голоса по акциям, перешедшим в ее распоряжение, часть подробностей имущественной стороны бракоразводного процесса также отражена в электронной базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В сообщении в корпоративной базе данных EDGAR американского регулятора отмечается, что Джефф Безос уведомляет корпорацию Amazon о решении зарегистрировать 4% акций Amazon на имя Маккензи Безос.
Стоимость пакета акций Amazon, перешедшего во владение Маккензи Безос, составляет около $36 млрд.
4. Жаклин Марс
Состояние: $25,9 млрд
Форрест, Жаклин и Джон Марс унаследовали долю в одной из самых известных компаний по производству сладостей в мире (Mars Inc.) после смерти отца в 1999 г.
Известная своей нелюбовью к публичности троица владеет, но не принимает участия в управлении компанией, производящей M&M's и Milky Way, которую основал их дед еще в 1931 г.
Кроме того, они являются управляющими благотворительного фонда Mars Foundation, который выделяет деньги на образование, охрану окружающей среды, культурные проекты, а также вопросы здравоохранения.
5. Ян Хуэйянь
Состояние: $23,8 млрд
Ян Хуэйянь - самая богатая женщина в Китае.
На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.
Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай.
Основная деятельность компании - строительство элитного жилья.
6. Сюзанна Клаттен
Состояние: $20,8 млрд
Сюзанна Клаттен является шестой богатейшей женщиной мира и самой богатой женщиной Германии.
Родилась 28 апреля 1962 г. в городе Бад-Хомбурге в семье Герберта и Йоханны Квандт.
Основную часть состояния получила в наследство после смерти отца.
В него входят 50,1% акций Altana, ранее фармацевтической, а ныне химической компании, и 12,5% акций гиганта автомобилестроения BMW.
Кроме того, Клаттен владеет 25% акций компании Nordex, которая производит воздушные турбины.
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