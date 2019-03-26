Топ-10 старейших компаний в мире

Большая часть старейших компаний в мире расположены в Японии. Это неудивительно, так как Япония имеет богатую историю и экономику.

Тем не менее есть и другие компании, которые также имеют долгую историю существования и существуют более 1 тыс. лет. Это действительно очень большой срок.

Итак, ниже мы расскажем о 10 старейших компаниях в мире.

10. Marinelli Bell Foundry

Возраст: 978 лет

Год основания: 1040

Страна: Италия

Сектор: литейное дело

Продолжительности своего существования компания обязана узкой специализации. С самого начала и до сих пор она производит только колокола и все, что с ними связано, от крюков до каркасов звонниц.

То, что компания, которая до сих пор управляется семьей Маринелли и пользуется особым покровительством папы Римского, и вправду является самой старой из ныне существующих литейных, подтверждается документально: на территории фирмы хранится первый отлитый колокол с датой 1000 год от Рождества Христова (возраст подтвержден экспертами) и документацией города Аньоне (ее подлинность подтверждена юристами).

9. Shumiya Shinbutsuguten

Возраст: 994 года

Год основания: 1024

Страна: Япония

Сектор: религиозные товары

Компания была создана в 1024 г. и скорее специализируется на производстве ритуальных предметов.

Она может и построить "под ключ" часовню, и продать ароматические палочки, гроб или мраморный памятник.

8. Chateau de Goulaine

Возраст: 1 018 лет

Год основания: около 1000

Страна: Франция

Сектор: виноделие

Винодельня Chateau de Goulaine, расположенная в 17 км на юго-запад от Нанта, в коммуне Houte-Goulane, классифицируется как исторический памятник и считается старейшей из существующих в мире.

Château de Goulaine в долине Луары производит вино с начала XI века.

Винодельня занимает участок, который все это время был под управлением почти непрерывно одной семьи.

7. Nakamura Shaji

Возраст: 1 048 лет

Год основания: 970

Страна: Япония

Сектор: строительство

Несмотря на то что эта компания работает свыше 1 тыс. лет, она не самая старая компания в мире.

Это вторая старейшая строительная компания Японии.

Однако, так как старейшая строительная компания недавно прекратила свое существование, именно эта компания стала лидером в бизнесе.

6. Royal Mint

Возраст: 1 132 года

Год основания: 886

Страна: Великобритания

Сектор: чеканка монет

Королевский монетный двор имеет богатую историю, связанную с историей Великобритании.

Королевский монетный двор представляет собой государственное учреждение Великобритании, имеющее право чеканить монеты.

Он контролируется министром финансов, который в Англии носит название канцлера казначейства. Сегодня монетный двор помимо монет выпускает также банкноты и медали.

В настоящее время королевский монетный двор размещается в небольшом городке Лантрисант неподалеку от столицы Уэльского княжества. Он раскинулся на площади в 30 га земли и может похвастаться самым мощным производством в Европе.

5. Tanaka Iga

Возраст: 1 133 года

Год основания: 885

Страна: Япония

Сектор: религиозные товары

Tanaka-Iga - японская компания из Киото, которая считается старейшей из существующих независимых компаний, занятых в производстве товаров культового назначения.

Она производит колокольчики, амулеты, специальную мебель, светильники и другие вещи, необходимые для работы буддистского храма.

4. Monnaie de Paris

Возраст: 1 154 года

Год основания: 864

Страна: Франция

Сектор: чеканка монет

Парижский монетный двор (Monnaie de Paris) - государственное промышленное и коммерческое предприятие, созданное для производства французской национальной валюты. Основанный в 864 г. он является старейшим государственным учреждением.

До 2007 г. монетный двор входил в министерство экономики, финансов и промышленности. Парижский монетный двор приобрел самостоятельность, и ему был дан статус юридического лица. В Парижском монетном дворе в настоящее время служат 500 сотрудников, которые работают в двух зданиях: Hôtel de la Monnaie (55% сотрудников) и предприятии, расположенном в департаменте Жиронда (45% сотрудников).

3. Staffelter Hof

Возраст: 1 156 лет

Год основания: 862

Страна: Германия

Сектор: виноделие

Staffelter Hof - немецкая компания, которая владеет винным заводом в городке Крёф, в районе Бернкастель-Виттлих земли Рейнланд-Пфальц. Позиционирует себя в качестве одной из старейших в мире.

Претензии на древность основаны на том, что из документов льежского архива известно, что в 862 г. Лотарь II подарил местные виноградники знаменитому аббатству в Ставло (на территории современной Бельгии).

Этот участок оставался во владении аббатства до начала действия кодекса Наполеона в 1804 г.

В 1805 г. Петер Шнайдерс выкупил часть виноградников за 1773 талера. Таким образом, вернее говорить об основании компании в конце XVIII века.

Впоследствии этой территорией владело 7 поколений. Нынешний винодел - Ян Матиас Кляйн, он вступил во владение компанией в 2005 г.

2. Genda Shigyō Paper Industries

Возраст: 1 247 лет

Год основания: 771

Страна: Япония

Сектор: производство бумаги

Genda Shigyo - это снова японская компания, но занимается она производством бумажных пакетов, лент, украшений для открыток и приглашений на день рождения, свадьбу и т. д.

Деятельность компании основана на традициях. Цвет пакетов, количество ленточек, их расположение - все это несет определенное предназначение.

Сейчас молодое поколение страны, как заметил президент компании Genda Shigyo, все меньшее значение придает таким мелким деталям, поэтому сложившаяся ситуация влияет на бизнес древней компании не лучшим образом.

1. Kongō Gumi

Возраст: 1 428 лет

Год основания: 578

Страна: Япония

Сектор: строительство

"Конго гуми" - первая японская компания, являлась старейшей промышленной компанией в мире, непрерывно функционировала в Японии под управлением семейного клана с 578 по 2006 гг.

В 578 г. принц-регент Сётоку привёз в Японию из Корейского королевства Пэкче семью родоначальников семьи Конго для строительства буддистского храма Ситэнно, который до сих пор стоит в Осаке. Конго Гуми участвовали в строительстве многих известных сооружений в Японии, включая замок в Осаке (XVI век) и храм Хорю-дзи.

Компания иногда меняла род своей деятельности. Так, во Вторую мировую войну Конго Гуми занимались изготовлением гробов. В 80-х гг. XX века компания активно вкладывала деньги в недвижимость, но не смогла оправиться после последовавшего экономического кризиса.

В январе 2006 г. активы компании были приобретены корпорацией "Такамацу". До момента ликвидации деятельность компании ежегодно приносила около $70 млн.