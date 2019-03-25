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Голый за рулем и сон на работе: самые забавные законы Германии
14:26 25.03.2019 |
Законы создаются для того, чтобы обеспечить порядок, а также благополучие и безопасность граждан, чтобы им жилось комфортно и спокойно. Однако практически в каждой стране существуют законы, адекватность которых, скажем так, сомнительна, причем некоторые из них действуют на протяжении десятилетий. Не застрахована от такого рода смешных законов и правил даже столь рациональная страна, как Германия. Вот несколько примеров.
Вы собираетесь в отпуск на североморское или балтийское побережье Германии? Прекрасный выбор! Только объясните детям: строить слишком высокие замки из песка на некоторых немецких пляжах (например, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, на островах Зильт и Фемарн) категорически запрещено. Можно только высотой не более 20 сантиметров. Иначе вам грозит штраф до 1000 евро.
Запрет вызван тем, что слишком высокие сооружения из песка и выкопанные ямы могут создать препятствия для спасателей, если кому-то понадобится оказать срочную помощь. Такое понять можно. Но один из аргументов, выдвигаемых на острове Зильт, такой: так как песочные замки часто строят рядом с арендованными пляжными корзинами, то эти дорогостоящие кресла-кабинки быстрее портятся, поскольку при ветре забиваются песком. Как будто на пляжах ветер разносит песок только с песочных замков...
Появляться в обнаженном виде разрешено в Германии только на нудистских пляжах или в собственных четырех стенах. Можно еще ездить голым в принадлежащем вам автомобиле. Но вот выходить из машины разрешается только в одежде. Тот, кто делает это, как говорится, в чем мать родила, рискует получить штраф до 1000 евро.
То, что для сохранения экологии островов Северного и Балтийского морей у побережья Германии на многих из них запрещено ездить на автомобилях (за исключением электромобилей, а также машин скорой помощи и спасательных служб), понятно. Но на острове Гельголанд запрещено ездить на велосипедах, что специально оговаривается в Правилах дорожного движения. Причина в том, что остров слишком маленький: меньше квадратного километра, и специальных велосипедных дорожек здесь нет. Правда, ислючение делается для детей и подростков до 14 лет.
Вас сморил на работе сон и, задремав, вы упали со стула? В Германии это может быть классифицировано как несчастный случай на производстве. Правда, лишь в том случае, если будет доказано, что причиной стало переутомление, вызванное напряженной работой. Такой вердикт вынес 22 сентября 1998 года суд по социальным вопросам в Дортмунде.
В гостиницах, кафе и ресторанах, расположенных в западногерманском городке Бад-Зоден-Аллендорф, все солнцезащитные зонты должны быть выполнены в бежевых, песочных или пастельных тонах. То же правило распространяется и на подушки на стульях. Слишком яркие расцветки запрещены. Нарушение этого предписания карается согласно распоряжению муниципалитета солидным денежным штрафом.
1 января 1893 года в немецком городе Йена был принят унифицированный свод формально действующих и сегодня футбольных правил - так называемые "Йенские правила", которые, наряду с "Кембриджскими правилами", считаются старейшим подобного рода документом в мире. В 1896 году в него было внесено дополнение, запрещающее засаживать футбольные поля в Германии деревьями.
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