Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox

Микки Маус и Симпсоны теперь живут в одном корпоративном доме. Компания Walt Disney завершила поглощение 21th Century Fox. Цена вопроса - $71 млрд. Теперь Disney принадлежат киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, кабельные сети FX и National Geographic.

Соглашение о покупке активов Рупертом Мердоком было заключено в 2017 г. Тогда за них предлагали $52 млрд.

Эта сделка открывает путь для Disney для запуска собственного потокового сервиса Disney Plus, который намечен на конец этого года.

Приобретая создателя "Симпсонов" и X-Men, Disney стремится лучше конкурировать с технологическими лидерами отрасли, такими как Amazon и Netflix, бороться за внимание зрителей - и за их доллары.

Холдингу нужны новые телешоу и фильмы, чтобы убедить зрителей зарегистрироваться и оплатить еще одну потоковую услугу. В нем уже есть классические мультфильмы Диснея, "Звездные войны", Pixar, некоторые персонажи Marvel. С Fox Disney может добавить X-Men и Deadpool от Marvel, а также программы, показанные на таких каналах Fox, как FX Networks и National Geographic. Среди проектов Fox также "Американцы", "Это мы" и "Современная семья".

Эта сделка помогает Disney в дальнейшем контролировать телевизионные шоу и фильмы от начала до конца - от создания программ до их распространения через телевизионные каналы, кинотеатры, потоковые сервисы и другие каналы, которые используют люди в поисках развлекательного видеоконтента. Кроме всего прочего, компания сможет получать данные о клиентах и ​​их привычках, которые затем можно использовать для продажи рекламы.