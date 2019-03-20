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Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
12:58 20.03.2019 |
Микки Маус и Симпсоны теперь живут в одном корпоративном доме. Компания Walt Disney завершила поглощение 21th Century Fox. Цена вопроса - $71 млрд. Теперь Disney принадлежат киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, кабельные сети FX и National Geographic.
Соглашение о покупке активов Рупертом Мердоком было заключено в 2017 г. Тогда за них предлагали $52 млрд.
Эта сделка открывает путь для Disney для запуска собственного потокового сервиса Disney Plus, который намечен на конец этого года.
Приобретая создателя "Симпсонов" и X-Men, Disney стремится лучше конкурировать с технологическими лидерами отрасли, такими как Amazon и Netflix, бороться за внимание зрителей - и за их доллары.
Холдингу нужны новые телешоу и фильмы, чтобы убедить зрителей зарегистрироваться и оплатить еще одну потоковую услугу. В нем уже есть классические мультфильмы Диснея, "Звездные войны", Pixar, некоторые персонажи Marvel. С Fox Disney может добавить X-Men и Deadpool от Marvel, а также программы, показанные на таких каналах Fox, как FX Networks и National Geographic. Среди проектов Fox также "Американцы", "Это мы" и "Современная семья".
Эта сделка помогает Disney в дальнейшем контролировать телевизионные шоу и фильмы от начала до конца - от создания программ до их распространения через телевизионные каналы, кинотеатры, потоковые сервисы и другие каналы, которые используют люди в поисках развлекательного видеоконтента. Кроме всего прочего, компания сможет получать данные о клиентах и их привычках, которые затем можно использовать для продажи рекламы.
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