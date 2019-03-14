Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 20:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
31 трлн знаков после запятой: новый рекорд точности числа Пи
16:58 14.03.2019 |
Сегодня, 14 марта, математики отмечают день числа Пи - неофициальный праздник, который в 1987 году предложил физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. В честь этого события компания Google объявила об установлении нового рекорда точности вычисления названной математической константы.
Напомним, что Пи - отношению длины окружности к её диаметру. Это иррациональное число, десятичное представление которого никогда не заканчивается и не является периодическим.
Как сообщается, новый рекорд точности числа Пи установила сотрудница Google Эмма Харуко Ивао (Emma Haruka Iwao) с коллегами. Длина вычисленной последовательности составила 31 415 926 535 897 знаков. Это примерно на 9 трлн знаков больше предыдущего рекорда.
Отмечается, что исследователи использовали облачные ресурсы, а сами расчёты заняли 121 день. Основная проблема заключается в том, что для выполнения задачи требуются колоссальные объёмы памяти.
К тому же, чем дольше производится очередной шаг вычислений, тем выше вероятность возникновения какого-либо сбоя, который может свести все результаты на нет.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Утихомирить «титушек»: Почему Билецкий с Карасем рассердили Госдеп
ТОП-НОВОСТИ
|В НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Альянс
|В ООН впервые официально признали украинских моряков в РФ военнопленными
|Снятие с выборов Зеленского во втором туре открывает перед Коломойским сразу несколько интересных вариантов
|Любое привлечение госдолга Украиной - хорошо. И вот почему
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топ-10 лучших городов для жизни
|31 трлн знаков после запятой: новый рекорд точности числа Пи
|32-Мп селфи-камера и чип Kirin 710: представлен смартфон Huawei Nova 4e
|HP Pavilion x360 11: ноутбук-трансформер с безвентиляторной конструкцией
|В Дубае камеры с искусственным интеллектом будут измерять уровень счастья людей
|12 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов: в Samsung начат выпуск передовых модулей LPDDR4X
Это интересно
|Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации
|Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом
|Новый нанопористый материал обещает улучшить батареи и катализаторы
|Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро
|«Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк
|10 успешных людей, которые не учились в университете
|ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США