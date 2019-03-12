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Топ-10 стран с самым чистым воздухом
18:34 12.03.2019 |
Глобальный рейтинг чистоты воздуха составлен совместными усилиями Greenpeace и софтверной компании AirVisual. Исходными данными послужили результаты замеров содержания в воздухе микрочастиц пыли, проведенные более чем в 3 тыс. крупных городов планеты.
По мнению авторов отчета, именно этот показатель имеет наибольшее значение для оценки качества воздуха, поскольку из-за очень мелкого размера частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких, и это вызывает проблемы со здоровьем - от аллергий до онкологических заболеваний.
По их подсчетам, загрязненный воздух является причиной преждевременной смерти примерно 7 млн человек в год.
Ниже мы расскажем о 10 странах с самым чистым воздухом.
1. Исландия
Концентрация частиц PM2.5: 5,0
Страной с самым чистым на планете воздухом предсказуемо оказалась Исландия, которую от любой крупной промышленности отделяет океан.
Вопреки названию и наличию ледников Исландия отнюдь не арктическая страна.
Климат Исландии морской, умеренно прохладный, с сильными ветрами, влажный и переменчивый.
2. Финляндия
Концентрация частиц PM2.5: 6,6
Финляндия относится к числу стран с наиболее чистой экологической обстановкой окружающей среды. Рассматривается вопрос об ужесточении формулировок в уголовном кодексе в области экологических преступлений.
Одними из актуальных экологических проблем в стране являются вопросы подкисления почвы и потепления атмосферы из-за воздействия природных видов топлива.
Эти проблемы признаны международными, и их решением Финляндия занимается вместе с другими странами Европейского союза.
3. Австралия
Концентрация частиц PM2.5: 6,8
Австралия оказалась в числе стран с самым чистым воздухом, однако в стране есть проблема с чистой водой.
В Австралии существуют официальные ограничения на использование воды. Они сильно различаются в зависимости от региона и обычно состоят из нескольких уровней, на каждом из которых существуют свои запреты.
Ослабление запретов обычно связывается с началом сезона дождей и наполнением водохранилищ.
Примером подобных запретов являются: запрет мыть машину из шланга (можно только из ведра), наполнять бассейны, поливать твердые поверхности (асфальт, бетон), поливать газоны с 10 до 16 часов.
4. Эстония
Концентрация частиц PM2.5: 7,2
Эстония - государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов.
5. Швеция
Концентрация частиц PM2.5: 7,4
Шведским парламентом и правительством утверждены 16 экологических целей, к достижению которых предполагается прийти не позднее 2020 г.
Среди них снижение влияния на климат, чистый воздух, здоровая морская среда и живые озера, устойчивые леса и богатое биологическое разнообразие, нетоксичная окружающая природа и т. д.
6. Норвегия
Концентрация частиц PM2.5: 7,6
Правительство Норвегии основательно и планомерно стремится защитить ту территорию, на которой живут ее граждане.
Прежде всего страна использует для своих нужд не более 20% собственной древесины.
Импортируя дерево из других стран и экспортируя готовую продукцию, она также получает хорошую прибыль, при этом сохраняя собственные природные ресурсы.
7. Новая Зеландия
Концентрация частиц PM2.5: 7,7
Новая Зеландия - это страна заповедных лесов, живописных холмов, прозрачных рек и горных озер с чистейшей водой.
Все эти природные богатства тщательно охраняются государством не только от истребления, но и от внедрения сюда всего чужеродного.
8. Канада
Концентрация частиц PM2.5: 7,9
Канада - первая страна, которая подписала Венскую конвенцию о защите озонового слоя планеты в июне 1986 г.
В Канаде очень высокий уровень продолжительности жизни, что во многом зависит от экологической обстановки и среднего уровня дохода населения.
Треть всех доходов канадцев приносит деятельность, связанная с окружающей средой.
Размер и количество национальных парков, заповедников и других охраняемых государством территорий растут с каждым годом.
9. США
Концентрация частиц PM2.5: 9,0
Особенно негативное воздействие с экологической точки зрения наносит промышленность страны.
Благодаря развитости и конкурентоспособности Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в таких сферах, как авто-, судо- и машиностроение, фармацевтика и сельское хозяйство, а также пищевая, химическая, горная, электронная и другие виды промышленности.
Все это крайне негативно сказывается на состоянии окружающей среды и наносит ущерб в особо крупных размерах.
Тем не менее страна входит в топ-10 государств с самым чистым воздухом.
10. Португалия
Концентрация частиц PM2.5: 9,4
Португалия - индустриально-аграрная страна. Наиболее важные традиционные отрасли промышленности - текстильная (хлопчатобумажная и шерстяная), швейная, виноделие (особенно известно производство портвейна), производство оливкового масла, рыбных консервов.
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