Топ-10 стран с самым чистым воздухом

Глобальный рейтинг чистоты воздуха составлен совместными усилиями Greenpeace и софтверной компании AirVisual. Исходными данными послужили результаты замеров содержания в воздухе микрочастиц пыли, проведенные более чем в 3 тыс. крупных городов планеты.

По мнению авторов отчета, именно этот показатель имеет наибольшее значение для оценки качества воздуха, поскольку из-за очень мелкого размера частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких, и это вызывает проблемы со здоровьем - от аллергий до онкологических заболеваний.

По их подсчетам, загрязненный воздух является причиной преждевременной смерти примерно 7 млн человек в год.

Ниже мы расскажем о 10 странах с самым чистым воздухом.

1. Исландия

Концентрация частиц PM2.5: 5,0

Страной с самым чистым на планете воздухом предсказуемо оказалась Исландия, которую от любой крупной промышленности отделяет океан.

Вопреки названию и наличию ледников Исландия отнюдь не арктическая страна.

Климат Исландии морской, умеренно прохладный, с сильными ветрами, влажный и переменчивый.

2. Финляндия

Концентрация частиц PM2.5: 6,6

Финляндия относится к числу стран с наиболее чистой экологической обстановкой окружающей среды. Рассматривается вопрос об ужесточении формулировок в уголовном кодексе в области экологических преступлений.

Одними из актуальных экологических проблем в стране являются вопросы подкисления почвы и потепления атмосферы из-за воздействия природных видов топлива.

Эти проблемы признаны международными, и их решением Финляндия занимается вместе с другими странами Европейского союза.

3. Австралия

Концентрация частиц PM2.5: 6,8

Австралия оказалась в числе стран с самым чистым воздухом, однако в стране есть проблема с чистой водой.

В Австралии существуют официальные ограничения на использование воды. Они сильно различаются в зависимости от региона и обычно состоят из нескольких уровней, на каждом из которых существуют свои запреты.

Ослабление запретов обычно связывается с началом сезона дождей и наполнением водохранилищ.

Примером подобных запретов являются: запрет мыть машину из шланга (можно только из ведра), наполнять бассейны, поливать твердые поверхности (асфальт, бетон), поливать газоны с 10 до 16 часов.

4. Эстония

Концентрация частиц PM2.5: 7,2

Эстония - государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов.

5. Швеция

Концентрация частиц PM2.5: 7,4

Шведским парламентом и правительством утверждены 16 экологических целей, к достижению которых предполагается прийти не позднее 2020 г.

Среди них снижение влияния на климат, чистый воздух, здоровая морская среда и живые озера, устойчивые леса и богатое биологическое разнообразие, нетоксичная окружающая природа и т. д.

6. Норвегия

Концентрация частиц PM2.5: 7,6

Правительство Норвегии основательно и планомерно стремится защитить ту территорию, на которой живут ее граждане.

Прежде всего страна использует для своих нужд не более 20% собственной древесины.

Импортируя дерево из других стран и экспортируя готовую продукцию, она также получает хорошую прибыль, при этом сохраняя собственные природные ресурсы.

7. Новая Зеландия

Концентрация частиц PM2.5: 7,7

Новая Зеландия - это страна заповедных лесов, живописных холмов, прозрачных рек и горных озер с чистейшей водой.

Все эти природные богатства тщательно охраняются государством не только от истребления, но и от внедрения сюда всего чужеродного.

8. Канада

Концентрация частиц PM2.5: 7,9

Канада - первая страна, которая подписала Венскую конвенцию о защите озонового слоя планеты в июне 1986 г.

В Канаде очень высокий уровень продолжительности жизни, что во многом зависит от экологической обстановки и среднего уровня дохода населения.

Треть всех доходов канадцев приносит деятельность, связанная с окружающей средой.

Размер и количество национальных парков, заповедников и других охраняемых государством территорий растут с каждым годом.

9. США

Концентрация частиц PM2.5: 9,0

Особенно негативное воздействие с экологической точки зрения наносит промышленность страны.

Благодаря развитости и конкурентоспособности Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в таких сферах, как авто-, судо- и машиностроение, фармацевтика и сельское хозяйство, а также пищевая, химическая, горная, электронная и другие виды промышленности.

Все это крайне негативно сказывается на состоянии окружающей среды и наносит ущерб в особо крупных размерах.

Тем не менее страна входит в топ-10 государств с самым чистым воздухом.

10. Португалия

Концентрация частиц PM2.5: 9,4

Португалия - индустриально-аграрная страна. Наиболее важные традиционные отрасли промышленности - текстильная (хлопчатобумажная и шерстяная), швейная, виноделие (особенно известно производство портвейна), производство оливкового масла, рыбных консервов.