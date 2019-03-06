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Самые богатые в мире: Безос, Гейтс и Баффет удержались на вершине рейтинга Forbes
16:51 05.03.2019 |
Проблемы мировой экономики не обошли стороной богатейших людей планеты: за прошлый год миллиардеров поубавилось, особенно в Азии, а их общее состояние сократилось на 400 млрд долларов, следует из ежегодного рейтинга Forbes.
Основатель Amazon Джефф Безос удерживает лидерство со 131 млрд долларов, поскольку в разводе с женой до раздела имущества пока не дошло.
Создатель Microsoft Билл Гейтс по-прежнему второй. У него 96,5 млрд долларов, но он уступил первую строчку Безосу в прошлом и этом году только потому, что отдал 35,8 млрд долларов на благотворительность.
Другой известный филантроп - финансист Уоррен Баффет - остался на третьем месте с состоянием 82,5 млрд долларов.
Согласно свежему рейтингу Forbes, в мире сейчас чуть более 2 тысяч миллиардеров, а их общее состояние журнал оценивает в 8,7 трлн долларов.
За последний год клуб богачей потерял каждого десятого прошлогоднего члена, но приобрел новых, и в целом число миллиардеров сократилось лишь на 55 человек, а их состояние - на 400 млрд долларов.
В топ-50 богатейших людей планеты вошли пятеро завсегдатаев вершины российского рейтинга Forbes, где господствуют нефтяники и металлурги. Из них выше всех забрался глава "Новатэка" Леонид Михельсон - у него 32-е место и 24 млрд долларов.
Остальные замыкают пятую десятку: Владимир Лисин из НЛМК (45-е место, $21,3 млрд), Вагит Алекперов из "Лукойла" (47-й, $20,7 млрд), Алексей Мордашов из "Северстали" (48-й, $20,5 млрд) и Геннадий Тимченко, которого Forbes характеризует как "одного из самых влиятельных людей в России, тесно связанного с президентом Владимиром Путиным" (49-й, $20,1 млрд).
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