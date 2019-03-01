Топ-10 самых богатых семейных кланов США

Эксперты Institute for Policy Studies опубликовали свой отчет Billionaire Bonanza report, в рамках которого они пришли к выводу о росте неравенства в США и о росте концентрации богатства в руках узкого круга людей. В частности, они составили список из самых богатых семейных кланов США.

Богатство каждой из этих семей достигается за счет компаний, которые были основаны более старшим поколением, и передается по наследству.

Согласно исследованию среднестатистическая американская семья владеет чуть более $80 тыс., в то время как совместное состояние 15 самых богатых семей достигает $618 млрд.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых семейных кланах Америки.

10. Семья Джонсон

Состояние семейства Джонсон достигает $18,2 млрд.

Компания S.C. Johnson, которая производит моющие средства и прочую бытовую химию, была основана в 1882 г. Сэмюелем Кертисом Джонсоном, а затем перешла по наследству его сыну Герберту Фиску Джонсону.

Герберт Фиск Джонсон умер в 1928 г., не оставив завещания.

Члены семьи враждовали, однако впоследствии компания была поделена между его двумя детьми - Гербертом Фиском Джонсоном-младшим и Генриеттой Джонсон Льюис.

9. Семья Лаудер

Как и в случае с семьей Джонсон, семья Лаудер построила свое состояние на розничной торговле. Их состояние достигает $22,4 млрд.

В 1947 г. Эсти Лаудер получила свой первый крупный заказ средств по уходу за кожей на сумму $800 от Saks Fifth Avenue.

Сегодня компания владеет 30 брендами в области макияжа, включая MAC и Clinique. В 2018 г. объем продаж компании составил $13,8 млрд.

Кроме того, семья Лаудер - активные благотворители. Леонард Лаудер пожертвовал $1 млрд на искусство. Кроме того, семья владеет большим количеством недвижимости.

8. Семья Дункан

Состояние семьи Дункан достигает $24,8 млрд.

Дэн Л. Дункан основал компанию Enterprise Products Partners, которая занимается добычей природного газа и нефти, в 1968 г., имея всего $10 тыс.

После его смерти в 2010 г. компания осталась под контролем семьи. Его четверо детей унаследовали поместье стоимостью $10 млрд. С тех пор состояние семьи выросло более чем вдвое.

7. Семья Притцкер

Состояние семьи Притцкер достигает $26,6 млрд.

А. Н. Притцкер и его сыновья - Джей, Дональд и Роберт - основали семейный капитал, основав сеть отелей Hyatt Hotel и инвестируя в холдинги, такие как Marmon Group.

Одиннадцать членов семьи являются миллиардерами, восемь из них входят в список Forbes 400 самых богатых людей.

Большую часть 2000-х гг. они провели в спорах относительно наследства, однако в итоге смогли поделить состояние.

6. Семья Кокс

Состояние семьи Кокс достигает $37,2 млрд и основано на доходах компании Cox Enterprises.

Компания ведет бизнес в разных сферах - кабельное и широкополосное вещание (Cox Communications), газеты и радиостанции (Cox Media Group), а также автомобильная промышленность. Кроме того, прибыль компании достигает около $20 млрд.

Внуки основателя компании Джеймса Кокса поделили между собой его наследство.

5. Семья Эдварда Джонсона

Состояние семьи Эдварда С. Джонсона достигает $38,7 млрд.

Эдвард С. Джонсон основал второй крупнейший в стране паевый инвестиционный фонд Fidelity в 1946 г. С тех пор он находился под управлением трех поколений Джонсонов.

Семье принадлежит 49% компании, которая находится под управлением внучки Эдварда Джонсона - Абигейл Джонсон.

4. Семья Каргилл-МакМиллан

Состояние семьи Каргилл-МакМиллан достигает $38,8 млрд. Его основа была заложена в 1865 г., когда была основана компания Cargill Inc.

Сегодня 23 члена семьи Каргилл-МакМиллан являются владельцами 88% компании, которая генерирует прибыль в размере $108 млрд в год.

Из всего клана 14 членов являются миллиардерами, девять входят в список Forbes 400.

3. Семья Марс

Состояние семьи Марс достигает $72 млрд и основано на империи Mars Inc., которой принадлежат такие бренды, как M&Ms, Milky Way и батончики Mars.

Шесть членов семьи входят в список Forbes 400. Брату и сестре Жаклин и Джону Марсам принадлежит большая часть состояния - по $24 млрд у каждого. Остальным четырем членам семьи принадлежит по $6 млрд.

Помимо этого, они управляют благотворительным фондом Mars Foundation, который жертвует деньги на образование, защиту окружающей среды, культуру и здравоохранение.

Стивен Бэджер, сын Жаклин Марс, является председателем правления Mars Inc., годовая прибыль которой превышает $35 млрд.

2. Семья Кох

Компания Koch Industries помогла семье Кох сколотить состояние в $107 млрд.

Братья Чарльз и Дэвид Кох расширили нефтеперерабатывающую компанию своего отца, превратив ее в конгломерат, который генерирует приблизительно $100 млрд годовой прибыли.

Дэвид пообещал пожертвовать свыше $1,2 млрд на исследования в области лечения онкологических заболеваний, больницы, образование и институты культуры через основанный им благотворительный фонд David H. Koch Charitable Foundation.

1. Семья Уолтон

Семья Уолтон - самый богатый клан в США с состоянием $169,7 млрд.

Источник их богатства - Walmart, который был основан в 1962 г. Сэмом и Бадом Уолтонами.

Сегодня продажи Walmart достигают $500 млрд, что делает его крупнейшей розничной сетью в мире.

Состояние семьи Уолтонов разделено между семью членами семьи, включая детей одного из основателей компании - Роба, Джима и Элис.

Элис Уолтон является самой богатой женщиной в мире, ее состояние достигает $44,9 млрд.