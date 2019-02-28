Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов

Эти бренды, логотипы, товарные знаки известны всем. Но как они возникли и что означают?

Адидас - Adidas

То, что название фирмы "Адидас" произошло от имени и фамилии ее основателя АДИ ДАСслера, знают многие, но как появились три знаменитые полоски - ее логотип?

Случайно. Уже на первые свои футбольные бутсы Ади Дасслер нашивал по сторонам по три поперечные полоски кожи - для того, чтобы бутсы были крепче. Благодаря им обувь Adidas стали узнавать, и в 1949 году Ади Дасслер взял патент на этот логотип.

Ролекс - Rolex

Фирму Rolex основал в 1905 году в Лондоне немец Ханс Вильсдорф. Но изготовить фешенебельные часы оказалось легче, чем придумать яркое, легко запоминающееся на всех языках название.

Вильсдорф опробовал сто вариантов, и ни один ему не понравился. И вдруг во время поездки на запряженном четверкой лошадей омнибусе он "услышал" это имя: Rolex. Был это стук колес или щелк кнута, осталось неизвестным.

Шанель номер пять - Chanel № 5

Почему именно "номер пять"? Есть несколько версий. Одна: парфюмер Эрнест Бо, поставщик дома Романовых, бежавший из России после революции, предложил в 1921 году Коко Шанель пять разных вариантов духов.

Ей понравился пятый аромат. Более романтическое объяснение: Коко Шанель выбрала название сама, потому что цифра 5 приносила ей удачу (поэтому, например, представляла свои новые коллекции 5-го мая).

Старбакс - Starbucks

Трое приятелей, сложившись, открыли в 1971 году магазин по продаже кофе. Их связывала общая любовь к роману Германа Мелвилла "Моби Дик, или Белый кит", и один из совладельцев предложил назвать новую фирму в честь китобойного судна из романа: "Пекод".

Но, в конце концов, выбрали имя старшего помощника капитана - Старбека. Или по-английски: Starbuck. Логотип тоже "морской" - русалка-сирена.

Чупа-чупс - Chupa Chups

Этот бренд знают даже маленькие дети. Но известно ли их родителям, что логотип знаменитых леденцов на палочке создал скандальный сюрреалист Сальвадор Дали?

Хлесткое название придумал в 1958 году владелец испанской кондитерской фабрики Энрик Бернат. Оно происходит от глагола "chupar" - сосать. А логотип он заказал у Дали. Тот нарисовал желтую ромашку с красной надписью - в цветах испанского флага.

Кока-кола - Coca-Cola

Название самого популярного в мире лимонада возникло, так сказать, естественным путем, от названий растений, листья и семена которых входили в 1886 году в рецептуру сиропа от головных болей: кокаинового куста (Coca по-английски) и деревьев колы (Cola).

А логотип нарисовал бухгалтер фирмы - каллиграфической прописью на красном фоне: таким был цвет бочек, в которые разливали кока-колу.

Лакост - Lacoste

Рене Лакост, создавший фирму, известную не только рубашками поло, был замечательным теннисистом. В 1920-е годы он несколько раз выигрывал турниры "большого шлема".

Как-то тренер пообещал ему чемоданчик из крокодиловой кожи за победу в важном матче, но Лакост его проиграл. После матча Кубка Дэвиса один из журналистов прозвал Рене "аллигатором", который позже и стал логотипом компании.

Мерседес - Mercedes

Мерседес - это имя дочери австро-венгерского дипломата и торговца автомобилями Эмиля Йелинека. Его первый гоночный "даймлер" (Daimler) под "псевдонимом" Mercedes выиграл в 1899 году гонки в Ницце.

После чего Йелинек заказал 36 автомобилей (тогда треть всей годовой продукции фирмы Daimler-Motoren-Gesellschaft) и финансировал разработки новой модели. Она, как и последующие, получила имя его дочери.

Haribo

Немецкая компания Haribo, производитель сладостей и, прежде всего, фруктового мармелада в виде маленьких мишек, была основана в Бонне в 1920 году.

Создал ее Ханс Ригель (Hans Riegel). Первые буквы его имени, фамилии и названия его родного города и образовали бренд Haribo (HAns RIegel BOnn). Сегодня товары под брендом Haribo можно купить в 100 странах мира.

Apple

Почему логотипом Apple стало надкушенное яблоко? Имеет ли к этому отношение гениальный британский математик Алан Тьюринг? Он руководил группой, взломавшей код нацистской "Энигмы".

В 1952 году выяснилось, что Тьюринг гомосексуал. Его судили, и он покончил с собой. На его ночном столике нашли надкушенное яблоко, в которое Тьюринг вспрыснул раствор цианистого калия. Возможно, это всего лишь легенда.