Топ-10 самых странных предметов одежды от модных дизайнеров

Мода - значительная индустрия во всем мире. Индустрия моды не только приносит существенный доход в бюджет страны, но также является одним из самых серьезных загрязнителей окружающей среды в мире.

Мода развивается с течением времени, и скорость этих перемен очень высока.

Тем не менее, зачастую дизайнеры создают довольно спорные предметы, на которые тратятся тысячи долларов.

Ниже мы расскажем о самых странных и спорных решениях модных дизайнеров.

10. Туфли-копыта от Alexander McQueen

Эти туфли стали частью коллекции Plato Atlantis Весна-лето 2010 года.

По словам дизайнеров, туфли должны вызывать ассоциации с ножкой балерины.

Изначально не планировалось производить эти туфли для продажи.

Тем не менее, верные поклонники были готовы купить такие туфли.

Это кажется странным, потому что решение дизайнера необычно, а туфли действительно вызывают ассоциации скорее с копытом животного, а не с ножкой балерины.

Более того, подобные туфли уже были в моде, однако в те времена их изготавливали из дерева, что приводило к деформации стопы.

Туфли, которые поступили в продажу, были изготовлены из кожи питона.

Странный дизайн туфель не отпугнул самых известных модниц в мире.

Так, Леди Гага приобрела три пары таких туфель, выложив соответствующие фото в свой Instagram.

Первоначальная цена туфель составляла $10 000, но Леди Гага приобрела на аукционе по цене $295 000 за три пары.

9. Пластиковое платье от Moschino

Это платье было показано в рамках коллекции Moschino Fall/Winter 2017. Это платье без рукавов, изготовленное из полиэстра, с надписями в верхней и нижней части.

Точно не известно, что именно хотел сказать дизайнер, создавший это платье.

Критики не оценили задумку дизайнера и назвали платье «пакетом из химчистки», так как, по их мнению, платье напоминает пакеты, в которые упаковывают одежду после химчистки.

Платье было продано за $735. Имя покупателя неизвестно.

8. Сумка в форме собаки от Thom Browne

Кажется, все возможные сумки, которые можно было придумать, уже изобретены - от маленький клатчей до огромных баулов с оригинальной отделкой.

Однако Thom Browne выпустил кое-что новенькое - сумка в форме собаки.

Сумка изготовлена из элитной кожи, на собаке надет ошейник. Такая сумка стоит более $30 000.

На создание этой сумки дизайнера вдохновил его домашний питомец, собака Гектор, один из самых популярных зверей в Instagram.

7. Порванные кроссовки от Margiela

Среди модных тенденций последнего времени - использование как можно меньше швов и тканей.

Так вот дизайнер Maison Margiela также вошел в число тех, кто придерживается этого принципа, выпустив рваные кроссовки.

Если эта тенденция сохранится, то не вздумайте выбрасывать свои старые рваные кроссовки, которые вы носили много лет подряд.

Желто-белые рваные кроссовки от модного дизайнера продаются по цене $1 425.

6. Кожаная лошадь от Hermes

Вестерны стали популярной тематикой 2018 года. Hermes не исключение.

Модный дом выпустил кожаную статую лошади, которая стоит больше, чем Porsche.

Hermes - это очень знаменитый бренд с самыми дорогими сумками.

Почти все эти сумки выглядят похожими друг на друга, однако они отличаются размером и материалами.

С годами бренд Hermes стал одним из самых известных в мире.

Поэтому они могут позволить себе выпустить что-то абсурдное и странное, такое как статую пони, стоимость которой будет составлять $133 000.

5. Клатч с человеческими волосами

Ines Figaredo известна тем, что создает необычный дизайн сумок.

Однако ее решение сделать сумку с человеческими волосами вызвало ужас у некоторых критиков.

Что самое пугающее, отмечают они, так это глаза, которые смотрят на вас с сумки из-под волос.

Критики сравнили сумку с героиней фильма ужасов «Звонок».

Стоимость «сумки ужасов» - $1 928.

4. Мохнатые ботинки от Saint Laurent

Yves Saint Laurent пошел еще дальше, представив ботинки с шерстью козы. Эти ботинки выглядят более чем странно, однако с функциональной точки зрения они очень удобны, так как они хорошо согревают ноги зимой.

Однако критики не оставили незамеченными эти ботинки, отметив, что тот, кто наденет их, будет выглядеть как потомок снежного человека. Тем не менее, их стоимость $1 995.

3. LEGO-шапка

Эта шапка могла быть одной из тех смешных вещей, которые продаются в дешевых магазинах и покупаются просто ради смеха.

Эта шапка могла бы стать отличным сувениром. Однако ее стоимость - $5 230.

Возможно, эта шапка изготовлена из какого-то дорогого материала, который просто не заметен обывателю.

Однако критики задаются вопросом о том, зачем тратить много денег на создание из дорого материала аксессуара, который будет никому не нужен.

2. Головное украшение из перьев страуса

Это украшение было создано из перьев страуса, которые в центре скреплены брошью.

Если ваши волосы выглядят не очень удачно, это головное украшение поможет скрыть неудачную прическу и заставит посмотреть на себя под другим углом.

Все удовольствие будет стоить почти $2 000.

Не спрашивайте, зачем это нужно. Возможно, дизайнер просто хотел воспользоваться тем, что у каждой женщины бывают дни, когда волосы выглядят неудачно.

Это головное украшение продается в оранжевом, желтом и черном цвете.

1. Сумка от Balenciaga, как из IKEA

В 2017 году Balenciaga представил ультра-дорогую сумку. Большинство людей не могут позволить себе купить эту сумку, если не будут долго копить деньги.

Однако эта сумка вызвала шквал насмешек и издевательств у интернет-публики.

Дело в том, что сумка очень похожа на сумки из магазинов IKEA, стоимость которых всего $0.99.

Тем не менее, Balenciaga продает сумки более чем за $2 000. Единственное заметное отличие между сумками - это логотип магазина IKEA и желтые полоски.