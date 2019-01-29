Сверхпрочные часы Casio G-Shock способны пережить апокалипсис

Часы Casio G-Shock известны своей прочностью, надёжностью и долговечностью, но последний образец из премиальной серии компании «Mr. G» - это нечто особенное.

Судя по характеристикам новинки, благодаря своей сверхпрочности она способна пережить не только нас и наших потомков, но и всю человеческую расу.





Модель MRGG2000RJ-2A имеет полностью титановый корпус, заднюю крышку и застёжку. Но это не просто титан. Это титан, прошедший «глубокую закалку», что делает его в пять раз прочнее обычного титана.

Безель изготовлен из сплавов Murasaki-gane metal и Cobarion, которые в 2-3 раза превосходят по прочности сталь. Циферблат защищён сапфировым стеклом с внутренним покрытием, повышающим чёткость изображения.

Для точного отражения времени новинка использует три способа синхронизации - через Bluetooth, GPS и с помощью технологии Multi Band 6. Батарея часов способна получать зарядку от солнечных лучей благодаря технологии Casio Tough Solar. Также часы обладают особой ударопрочностью и водонепроницаемостью с возможностью погружения в воду на глубину до 200 м.

Принимая во внимание ценник в $4300, поклонники часов могут быть немного разочарованы тем, что в них нет поддержки «умных» технологий - это обычные кварцевые часы. В продажу новинка поступит в феврале.