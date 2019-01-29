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Сверхпрочные часы Casio G-Shock способны пережить апокалипсис
13:38 28.01.2019 |
Часы Casio G-Shock известны своей прочностью, надёжностью и долговечностью, но последний образец из премиальной серии компании «Mr. G» - это нечто особенное.
Судя по характеристикам новинки, благодаря своей сверхпрочности она способна пережить не только нас и наших потомков, но и всю человеческую расу.
Модель MRGG2000RJ-2A имеет полностью титановый корпус, заднюю крышку и застёжку. Но это не просто титан. Это титан, прошедший «глубокую закалку», что делает его в пять раз прочнее обычного титана.
Безель изготовлен из сплавов Murasaki-gane metal и Cobarion, которые в 2-3 раза превосходят по прочности сталь. Циферблат защищён сапфировым стеклом с внутренним покрытием, повышающим чёткость изображения.
Для точного отражения времени новинка использует три способа синхронизации - через Bluetooth, GPS и с помощью технологии Multi Band 6. Батарея часов способна получать зарядку от солнечных лучей благодаря технологии Casio Tough Solar. Также часы обладают особой ударопрочностью и водонепроницаемостью с возможностью погружения в воду на глубину до 200 м.
Принимая во внимание ценник в $4300, поклонники часов могут быть немного разочарованы тем, что в них нет поддержки «умных» технологий - это обычные кварцевые часы. В продажу новинка поступит в феврале.
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