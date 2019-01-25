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Ротшильды продают последний земельный участок в Австрии
18:14 25.01.2019 |
Семья Ротшильдов продает свой последний участок земли в Австрии - охотничьи угодья, которыми семья владела с середины XIX века, пишет Bloomberg.
Династия Ротшильдов начала вести бизнес в Вене с 1815 года и, в свое время, была главным финансистом империи Габсбургов.
Сейчас во владении наследников остался участок леса, который выставили на продажу. Его оценили в $100 млн.
Год назад наследники Ротшильдов продали часть этих угодий промышленникам Корду и Томасу Принцхорнам. Тогда сумму сделки оценивали в 90 млн евро. Это территория поместья Лангау, в двух часах к западу от Вены. На ней расположены замок, 15 хозяйственных построек и две электростанции. Его площадь составляет около 5,4 га.
Изначально Ротшильды владели около 13 га земли в этом регионе.
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