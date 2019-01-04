20 самых посещаемых городов мира в 2018 году

Mastercard опубликовали свое ежегодное исследование Global Destination Cities Index, в рамках которого исследуются тенденции в области туризма и путешествий в 162 городах мира.

В рамках этого исследования эксперты подсчитали количество приезжающих в города мира, а также составили прогноз на 2019 год.

Ниже мы расскажем о самых посещаемых городах 2018 г. согласно рейтингу Mastercard.

20. Бали, Индонезия - 8,43 млн иностранных туристов

Туризм является основным источником доходов на острове.

Реконструирован аэропорт, возводятся отели класса люкс и скромные недорогие гостиницы, чтобы охватить весь социальный спектр любителей путешествий.

Осушаются рисовые поля и строятся водопроводы в самых засушливых районах.

На смену недорогому пришел элитный туризм. Теперь всемирно известные звезды приезжают в Санур на церемонии бракосочетания, а европейские министры проводят отпуск в "Средиземноморском клубе" в Нуса-Дуа.

19. Осака, Япония - 8,78 млн иностранных туристов

Осака - третий по населению город Японии. Осака обслуживается 2 аэропортами. Международный аэропорт Кансай принимает большую часть регулярных международных рейсов.

Осаку часто называют городом еды. Местные деликатесы: лапша удон, осьминожьи клецки такояки и пирог окономияки.

18. Барселона, Испания - 9,06 млн иностранных туристов

Барселона - столица автономной области Каталония и провинции Барселона, это один из важнейших туристических пунктов в европейских маршрутах.

Барселона - уникальный европейский город, успешно сочетающий в себе как культурно-исторический туризм, так и курортный.

Подобных аналогов в Европе практически не имеется. Вдоль города протягивается 5-километровая пляжная песчаная полоса, свободная для посещения. Здесь расположились такие знаменитые пляжи Барселоны, как Барселонета, Сан-Себастьян и другие.

Благодаря богатейшей истории города и региона, Барселона - рай для любителей архитектуры и искусства. Десятки музеев, художественных галерей и невероятных достопримечательностей.

17. Гонконг - 9,11 млн иностранных туристов

Гонконг зачастую описывают как место, где Восток встречается с Западом, что выражается в его экономической инфраструктуре, архитектуре, образовании и городской культуре.

На одной улице можно найти традиционные китайские магазинчики, торгующие китайскими лекарствами, буддийскими благовониями или супом из акульего плавника.

Но тут же за углом можно увидеть кинотеатр, в котором идет последний голливудский блокбастер, английский паб, католическую церковь или Макдоналдс.

Официальными языками территории являются китайский и английский, двуязычные указатели встречаются повсеместно в Гонконге.

16. Милан, Италия - 9,19 млн иностранных туристов

Милан имеет репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из мировых столиц моды. Относится к глобальным городам.

Два символа города: беломраморный Дуомо, расположенный на главной городской площади рядом с королевским дворцом, и замок Сфорца, который, возможно, послужил образцом для ломбардских зодчих, возводивших в конце XV века стены Московского Кремля. Усыпальницей средневековых и ренессансных правителей Милана служила расположенная за городом картезианская обитель.

От античных времён сохранились фрагменты амфитеатра и перестроенные в Средние века великие базилики: Амвросианская (с саркофагом Стилихона) и Лаврентианская. Монастырь Санта-Мария-делле-Грацие объявлен ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Расположенная в нём фреска Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" привлекает толпы туристов со всего мира.

15. Пальма-де-Майорка - 9,3 млн иностранных туристов

Пальма-де-Майорка - главный город и порт испанского автономного сообщества Балеарские острова.

Члены испанской королевской семьи проводят каникулы в Маривентском дворце, недалеко от Пальмы.

На земле, окружающей собор Пальмы, прежде стоял арабский город, известный в мусульманском мире под названием Медина-Маюрка. От его строений остались только арка на улице Альмудены и арабские бани на улице Серра. Недалеко от собора расположены старинные церкви и богатые дома, принадлежавшие знати и купцам.

14. Паттайя, Таиланд - 9,56 млн иностранных туристов

Паттайя - популярный курорт в Таиланде, в котором сосредоточены многочисленные виды развлечений, востребованные отдыхающими.

Практически всю прибрежную полосу занимают пляжи.

Инфраструктура размещения включает более 250 отелей и свыше 400 гостевых домов.

Имеется два платных аквапарка при отелях Pattaya Park и Centara Grand Mirage, зоопарк открытого типа Кхао Кхео, тигровый зоопарк Сирача, дельфинариум Pattaya Dolphins.

13. Мекка, Саудовская Аравия - 9,73 млн иностранных туристов

Мекка является центром паломничества для мусульман. Немусульманам в Мекку въезд запрещен законом страны.

Мекка - священный город мусульман.

В центре Мекки находится главная и крупнейшая в мире мечеть Аль-Харам, во внутреннем дворе которой располагается главная святыня ислама - Кааба.

К 2011 г. в Мекке сооружен самый массивный в мире комплекс башен-небоскребов Абрадж аль-Бейт; его самое высокое здание - Королевская башня - является третьим по высоте зданием в мире и имеет самые большие и высотные в мире часы.

12. Пхукет, Таиланд - 10,08 млн иностранных туристов

Сегодня провинция основную часть своих доходов получает благодаря огромной туристической популярности острова как морского курорта.

Помимо пляжного отдыха, туристов привлекают на остров культурные и исторические достопримечательности, возможность совершения недорогих покупок, богатый подводный мир Андаманского моря, поля для гольфа мирового уровня, а также находящийся под официальным запретом секс-туризм

11. Сеул, Южная Корея - 10,13 млн иностранных туристов

Сеул - один из крупнейших промышленных и финансовых центров мира. Здесь располагаются штаб-квартиры корпораций Samsung, LG, Hyundai, Kia и SK. В Сеуле работают около 20 тыс. предприятий.

Большой популярностью пользуется развлекательный комплекс COEX, в котором сосредоточено огромное количество всевозможных закусочных и ресторанчиков, кинотеатров и магазинов, а также - большой подземный океанариум.

В соседнем районе Сонпхагу расположен парк развлечений Lotte World, который также является очень популярным местом в городе.

10. Анталья, Турция - 11,27 млн иностранных туристов

Анталья - курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.

Рекреационный и общетуристический потенциал города огромен, и с каждым днём продолжает нарастать. В Анталье находится огромный современный аэропорт, его два международных терминала считаются одними из лучших на всем средиземноморском побережье.

Прибрежная зона состоит из пляжей (многие из которых отмечены наградами за высокий уровень комфорта и чистоты), детских аттракционов, водных развлечений и небольших пляжных кафе-ресторанов.

9. Токио, Япония - 12,12 млн иностранных туристов

Токио - столица Японии, ее административный, финансовый, промышленный и политический центр.

Замок Эдо является главным украшением столицы, особым памятником истории и культуры.

Первый, второй и третий замковые дворы отведены под Токийский императорский дворец, а северный двор преобразован в парк. По периметру замка расположены старинные башни, каменные стены и глубокие рвы.

Среди исторических памятников - Усадьба рода Мацудайра, Старый дворцовый парк Хама - бывшая усадьба сёгуна Токугавы Иэнобу, Сад Коисикава Коракуэн - бывшая усадьба рода Токугава из княжества Мито.

8. Стамбул, Турция - 12,8 млн иностранных туристов

Стамбул - крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую (основную) и азиатскую части, соединённые мостами и тоннелями.

Стамбул - крайне популярное направление туризма.

Главные туристические объекты расположены в европейской части города. Здесь располагается около 90% отелей.

В городе действует семьдесят музеев, из которых только дворец Топкапы и Айя-София приносят в год $30 млн чистого дохода.

Всего здесь насчитывается 17 дворцов, 64 мечети и 49 исторических церквей, а также множество иных древних достопримечательностей (колонны, крепости, подземные цистерны и др.)

7. Куала-Лумпур, Малайзия - 13,53 млн иностранных туристов

В Куала-Лумпуре богато представлены различные архитектурные стили.

Основной ансамбль зданий (бывший Главпочтамт, бывший Верховный суд, здание городского театра и здание султана Абдул-Самада) расположен на площади Независимости, при колониальном правлении служившей полем для крикета.

По соседству с площадью расположены Национальный музей текстиля и мечеть Джамек.

Южнее площади, на улице султана Хисамуддина, друг напротив друга расположены Старый железнодорожный вокзал и Штаб-квартира малайзийских железных дорог. Все здания возведены в период конца XIX - начала XX веков.

6. Нью-Йорк, США - 13,67 млн иностранных туристов

Нью-Йорк - крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира.

Основные достопримечательности расположены на Манхэттене.

Среди них: исторические небоскрёбы (Эмпайр-стейт-билдинг, Крайслер-билдинг), Рокфеллеровский центр, Вулворт-билдинг, художественный Метрополитен-музей, Метрополитен-опера, Музей Соломона Гуггенхайма (живопись), Американский музей естественной истории (скелеты динозавров и планетарий), легендарный отель "Челси", штаб-квартира ООН, Гарлем.

Нью-Йорк - важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр

5. Сингапур - 14,47 млн иностранных туристов

Сингапур привлекает туристов экологической чистотой, программами сохранения культурного и исторического наследия. Страна имеет один из самых низких в мире уровней преступности.

Здесь английский язык является доминирующим среди четырех официальных языков, что облегчает туристам общение.

Популярны туристические достопримечательности страны - зоопарк Сингапура, ночное сафари, парк птиц Джуронг. Для туристов в Сингапуре предоставлены несколько пляжных курортов с туристическими достопримечательностями. На островах находятся исторический музей, большой аквариум с морскими обитателями.

4. Дубай, ОАЭ - 16,66 млн иностранных туристов

Дубай - крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр эмирата Дубай, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ.

Одной из самых известных достопримечательностей городе является Бурдж Халифа - небоскреб, напоминающий по форме сталагмит.

C 19 мая 2008 г. - самое высокое когда-либо существовавшее сооружение в мире. Небоскреб был официально открыт 4 января 2010 г. Его высота составляет 828 м, 163 этажа. Предполагается функционирование более 50 лифтов, со скоростью подъема 18 м/с.

3. Париж, Франция - 17,95 млн иностранных туристов

Главный политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам.

Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.

Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков. Во второй половине XIX века претерпел коренную реконструкцию. В пригороде расположен дворцово-парковый ансамбль Версаль.

2. Лондон, Великобритания - 20,42 млн иностранных туристов

Средоточием лондонских музеев является район Южного Кенсингтона, в котором находятся Музей естествознания, Музей науки, Музей Виктории и Альберта (крупнейшее в мире собрание декоративно-прикладного искусства и дизайна).

Другие примечательные музеи - Британский музей, коллекция которого насчитывает около 7,5 млн экспонатов; Лондонская Национальная галерея, один из наиболее уважаемых специалистами художественных музеев мира, галерея Тейт (самое крупное в мире собрание английского искусства); знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо; Музей Шерлока Холмса.

Можно назвать музеем и действующую королевскую резиденцию - Букингемский дворец, часть помещений которого открыта для посетителей обычно 2 месяца в году.

1. Бангкок, Таиланд - 21,98 млн иностранных туристов

Историческим центром Бангкока является расположенный на реке Чаупхрая остров Раттанакосин, что в переводе с тайского означает "высшая драгоценность". Он со всех сторон окружен каналами, башнями и стенами, построенными для обороны столицы.

Центром острова является бывшая королевская резиденция - великолепный Большой дворец, окруженный с четырех сторон защитной стеной длиной 1900 м. На территории дворца расположен храм Ват Пхра Кео (храм Изумрудного Будды), считающийся самым священным местом в Таиланде и одним из красивейших храмов.

Также в историческом центре Бангкока расположен храм Ват Пхо (храм Лежащего Будды), он известен главным образом благодаря изображению Будды в ожидании достижения нирваны, самого большого его изображения в такой позе (статуя достигает 46 м в длину и 15 м в высоту). Рядом с храмом расположена декорированная китайской мозаикой библиотека, в которой хранятся древние рукописи.