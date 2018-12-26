В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся

В Японии всерьёз обеспокоены ухудшением зрения учащихся, что, по мнению правительства страны, является обратной стороной активного использования смартфонов.

Недавнее исследование, проведенное Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, показало, что число учащихся со зрением ниже 100 % (меньше 1,0 балла) находится на рекордно высоком уровне - 25,3 %.

Что еще хуже, зрение чуть более 67 % старшеклассников и более 34 % учащихся начальной школы тоже не соответствует стандарту.

Правительство приписывает эту тенденцию «увеличению времени, затрачиваемого на то, чтобы смотреть на экраны [смартфонов] ... и мобильные игры».