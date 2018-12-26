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В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся
09:16 26.12.2018 |
В Японии всерьёз обеспокоены ухудшением зрения учащихся, что, по мнению правительства страны, является обратной стороной активного использования смартфонов.
Недавнее исследование, проведенное Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, показало, что число учащихся со зрением ниже 100 % (меньше 1,0 балла) находится на рекордно высоком уровне - 25,3 %.
Что еще хуже, зрение чуть более 67 % старшеклассников и более 34 % учащихся начальной школы тоже не соответствует стандарту.
Правительство приписывает эту тенденцию «увеличению времени, затрачиваемого на то, чтобы смотреть на экраны [смартфонов] ... и мобильные игры».
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