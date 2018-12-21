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Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike из «Назад в будущее» будут стоить $350
13:24 21.12.2018 |
Фанаты фильма «Назад в будущее» могут ликовать. Во время объявления квартальных финансовых результатов представитель руководства компании Nike объявил о том, что баскетбольные кроссовки с системой автоматической шнуровки выйдут весной 2019 года.
В Nike называют эту обувь умной и уверены, что за ней будущее. Стоить новинка будет $350, пишет SoleCollector. Пока неизвестно, как будут выглядеть стильные кроссы. Но вряд ли у них будет много общего с Nike Mag 2015 Марти Макфлая (на иллюстрации к новости запечатлены именно они).
Три года назад Nike выпустила для фанатов фильма кроссовки, внешне аналогичные тем, что все видели в «Назад в будущее». Однако зашнуровывать их надо было по старинке, вручную. Спустя год компания представила модель с самозатягивающимися шнурками. Но они были не баскетбольные, были совершенно не похожи на Nike Mag 2015, да и стоили дороже $700.
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