Крупнейший производитель сигарет вложит $12,8 миллиарда в вейпинг

Компания Altria Group, которая является одним из крупнейших в мире производителей сигарет (ей принадлежит Philip Morris USA и другие), намерена инвестировать $12,8 млрд в стартап Juul. Он занимается выпуском устройств для электронных парогенераторов и ароматизаторов для них. В рамках сделки, пишет The Wall Street Journal, Altria получит 35% акций Juul.

О сделке может быть объявлено в ближайшие дни. Как отмечает WSJ, за короткий промежуток времени рыночная оценка Juul увеличилась вдвое. Вероятно, в Altria решили найти способ сохранить прибыль, подавшись в сторону от сокращающегося табачного рынка.

При оценке в $38 млрд Juul окажется дороже, чем многие широко известные стартапы, включая Airbnb и SpaceX.

Как отмечают источники, маржинальность бизнеса Juul намного выше, чем у табачных компаний. Это делает производителя электронных парогенераторов весьма привлекательным.