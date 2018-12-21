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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Крупнейший производитель сигарет вложит $12,8 миллиарда в вейпинг
09:56 21.12.2018 |
Компания Altria Group, которая является одним из крупнейших в мире производителей сигарет (ей принадлежит Philip Morris USA и другие), намерена инвестировать $12,8 млрд в стартап Juul. Он занимается выпуском устройств для электронных парогенераторов и ароматизаторов для них. В рамках сделки, пишет The Wall Street Journal, Altria получит 35% акций Juul.
О сделке может быть объявлено в ближайшие дни. Как отмечает WSJ, за короткий промежуток времени рыночная оценка Juul увеличилась вдвое. Вероятно, в Altria решили найти способ сохранить прибыль, подавшись в сторону от сокращающегося табачного рынка.
При оценке в $38 млрд Juul окажется дороже, чем многие широко известные стартапы, включая Airbnb и SpaceX.
Как отмечают источники, маржинальность бизнеса Juul намного выше, чем у табачных компаний. Это делает производителя электронных парогенераторов весьма привлекательным.
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