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10 стран с самым большим числом миллионеров
11:38 20.12.2018 |
Если раньше миллионеры казались настоящей редкостью, то в современном мире это уже не так. Клуб миллионеров становится все более многочисленным.
На сегодняшний день в мире почти 33 млн человек в разных странах мира имеют состояние, превышающее $1 млн, согласно данным Credit Suisse.
Только в США проживает 13,6 млн человек с состоянием свыше $1 млн, это 41% от всех миллионеров в мире.
Тем не менее, если говорить о количестве миллионеров на душу населения, то здесь лидером является Швейцария - почти 12% населения страны являются миллионерами.
Ниже мы расскажем о 10 странах мира с наибольшим количеством миллионеров.
10. Швейцария
Число миллионеров: 716 тыс.
Население страны (совершеннолетние): 6,19 млн
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $244 002
Швейцария - одна из самых развитых и богатых стран мира. Швейцария - высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным высокопродуктивным сельским хозяйством и почти полным отсутствием каких-либо полезных ископаемых.
По подсчетам западных экономистов, она входит в первую десятку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики. Швейцарская экономика тесно связана с внешним миром, прежде всего со странами ЕС, тысячами нитей производственной кооперации и внешнеторговых сделок.
9. Австралия
Число миллионеров: 1 060 000
Население страны (совершеннолетние): 17,12 млн
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $162 815
Австралия является одной из развитых стран, будучи 13-й по размеру экономикой в мире, и занимает 6-е место в мире по ВВП в расчете на душу населения.
Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.
8. Канада
Число миллионеров: 1 117 000
Население страны (совершеннолетние): 28 млн
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $96 664
Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и "Большой семерки".
Канада - одна из десяти самых торгующих в мире стран. Основным торговым партнером являются Соединенные Штаты.
7. Италия
Число миллионеров: 1 132 000
Население страны (совершеннолетние): 49,3 млн
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $104 105
Италия - развитая индустриально-аграрная страна.
Для экономики страны традиционно характерны большие региональные различия по уровню доходов и экономической специализации: промышленно развитым индустриальным и постиндустриальным очагам на севере страны противостоят отсталый кризисный юг с высокой долей теневой экономики и стагнирующие центральные регионы.
6. Китай
Число миллионеров: 1 590 000
Население страны (совершеннолетние): 1,023 млрд
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $4 885
Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растет.
Китай развивает собственную систему образования, обучение студентов за рубежом (особенно в США и Японии), поощряет импорт технологий, позволяющих развивать такие прогрессивные секторы экономики, как производство программного обеспечения, новых материалов, телекоммуникационную индустрию, биотехнологии, здравоохранение.
5. Франция
Число миллионеров: 1 617 000
Население страны (совершеннолетние): 48,66 млн
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $99 923
Франция - высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава.
В экономике преобладает сфера услуг, в которой занято 76,7% экономически активного населения, на вторичный сектор приходится 20,5%.
Франция обладает огромным культурным наследием. Оно богато, разнообразно, отражает широкие региональные различия, а также влияние иммиграционных волн разных эпох.
4. Германия
Число миллионеров: 1 637 000
Население страны (совершеннолетние): 67,07 млн
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $42 833
Германия - великая держава с динамично развивающейся экономикой.
Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров.
Германия - развитая страна с очень высоким уровнем жизни.
Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.
3. Великобритания
Число миллионеров: 2 225 000
Население страны (совершеннолетние): 48,99 млн
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $107 865
Британская сфера услуг является основным сектором экономики страны, составляя примерно 75% ВВП.
Хорошо развитый банковский сектор и сравнительное либеральное регулирование делают страну, прежде всего лондонский Сити, мировым центром отмывания криминальных доходов, полученных по всему миру, а также ухода от налогов богатых лиц, постоянно проживающих в Британии, которым британское правительство предоставляет льготный налоговый режим.
2. Япония
Число миллионеров: 2 826 000
Население страны (совершеннолетние): 104,22 млн
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $120 493
Япония - развитая страна с очень высоким уровнем жизни. В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.
Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и строительство играют значительную роль в экономике страны.
Япония обладает крупными производственными мощностями, и в ней находятся несколько крупнейших производителей механических транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов.
1. США
Число миллионеров: 13 554 000
Население страны (совершеннолетние): 245,97 млн
Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $44 977
Соединенные Штаты - высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).
Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.
Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.
В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остается вторым по величине в мире.
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