10 стран с самым большим числом миллионеров

Если раньше миллионеры казались настоящей редкостью, то в современном мире это уже не так. Клуб миллионеров становится все более многочисленным.

На сегодняшний день в мире почти 33 млн человек в разных странах мира имеют состояние, превышающее $1 млн, согласно данным Credit Suisse.

Только в США проживает 13,6 млн человек с состоянием свыше $1 млн, это 41% от всех миллионеров в мире.

Тем не менее, если говорить о количестве миллионеров на душу населения, то здесь лидером является Швейцария - почти 12% населения страны являются миллионерами.

Ниже мы расскажем о 10 странах мира с наибольшим количеством миллионеров.

10. Швейцария

Число миллионеров: 716 тыс.

Население страны (совершеннолетние): 6,19 млн

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $244 002

Швейцария - одна из самых развитых и богатых стран мира. Швейцария - высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным высокопродуктивным сельским хозяйством и почти полным отсутствием каких-либо полезных ископаемых.

По подсчетам западных экономистов, она входит в первую десятку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики. Швейцарская экономика тесно связана с внешним миром, прежде всего со странами ЕС, тысячами нитей производственной кооперации и внешнеторговых сделок.

9. Австралия

Число миллионеров: 1 060 000

Население страны (совершеннолетние): 17,12 млн

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $162 815

Австралия является одной из развитых стран, будучи 13-й по размеру экономикой в мире, и занимает 6-е место в мире по ВВП в расчете на душу населения.

Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.

8. Канада

Число миллионеров: 1 117 000

Население страны (совершеннолетние): 28 млн

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $96 664

Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и "Большой семерки".

Канада - одна из десяти самых торгующих в мире стран. Основным торговым партнером являются Соединенные Штаты.

7. Италия

Число миллионеров: 1 132 000

Население страны (совершеннолетние): 49,3 млн

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $104 105

Италия - развитая индустриально-аграрная страна.

Для экономики страны традиционно характерны большие региональные различия по уровню доходов и экономической специализации: промышленно развитым индустриальным и постиндустриальным очагам на севере страны противостоят отсталый кризисный юг с высокой долей теневой экономики и стагнирующие центральные регионы.

6. Китай

Число миллионеров: 1 590 000

Население страны (совершеннолетние): 1,023 млрд

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $4 885

Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растет.

Китай развивает собственную систему образования, обучение студентов за рубежом (особенно в США и Японии), поощряет импорт технологий, позволяющих развивать такие прогрессивные секторы экономики, как производство программного обеспечения, новых материалов, телекоммуникационную индустрию, биотехнологии, здравоохранение.

5. Франция

Число миллионеров: 1 617 000

Население страны (совершеннолетние): 48,66 млн

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $99 923

Франция - высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава.

В экономике преобладает сфера услуг, в которой занято 76,7% экономически активного населения, на вторичный сектор приходится 20,5%.

Франция обладает огромным культурным наследием. Оно богато, разнообразно, отражает широкие региональные различия, а также влияние иммиграционных волн разных эпох.

4. Германия

Число миллионеров: 1 637 000

Население страны (совершеннолетние): 67,07 млн

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $42 833

Германия - великая держава с динамично развивающейся экономикой.

Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров.

Германия - развитая страна с очень высоким уровнем жизни.

Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.

3. Великобритания

Число миллионеров: 2 225 000

Население страны (совершеннолетние): 48,99 млн

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $107 865

Британская сфера услуг является основным сектором экономики страны, составляя примерно 75% ВВП.

Хорошо развитый банковский сектор и сравнительное либеральное регулирование делают страну, прежде всего лондонский Сити, мировым центром отмывания криминальных доходов, полученных по всему миру, а также ухода от налогов богатых лиц, постоянно проживающих в Британии, которым британское правительство предоставляет льготный налоговый режим.

2. Япония

Число миллионеров: 2 826 000

Население страны (совершеннолетние): 104,22 млн

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $120 493

Япония - развитая страна с очень высоким уровнем жизни. В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.

Банковские услуги, страхование, недвижимость, транспорт, розничная торговля, телекоммуникации и строительство играют значительную роль в экономике страны.

Япония обладает крупными производственными мощностями, и в ней находятся несколько крупнейших производителей механических транспортных средств, электроники, станков, стали, судов, химических веществ, текстиля и пищевых продуктов.

1. США

Число миллионеров: 13 554 000

Население страны (совершеннолетние): 245,97 млн

Среднее состояние на 1 совершеннолетнего: $44 977

Соединенные Штаты - высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).

Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.

Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остается вторым по величине в мире.