Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Самые высокооплачиваемые писатели в мире продали за 2018 год 24.5 млн экземпляров книг только в США. Их совместный доход составил $283 млн.

Ниже мы расскажем о самых высокооплачиваемых авторах этого года по версии Forbes.

10. Э. Л. Джеймс

Доход: $10.5 млн

Э. Л. Джеймс - английская писательница, автор эротического бестселлера «Пятьдесят оттенков серого» и продолжения данной серии.

Сначала Джеймс писала фанфик под ником «Snowqueen's Icedragon». В конце концов, её сочинения вылились в роман «Пятьдесят оттенков серого».

В 2012 журнал «Time» включил её в свой ежегодный список «100 самых влиятельных людей мира».

22 марта 2014 в своём Instagram намекнула на то, что пишет новую книгу. Подробности пока неизвестны.

15 июня 2015 в своём Instagram опубликовала фото своей новой книги «Грей. Пятьдесят оттенков серого от лица Кристиана Грея».

10. Рик Риордан

Доход: $10.5 млн

Рик Риордан - американский писатель, наиболее известен как автор серии романов про Перси Джексона.

Свой первый роман он написал и напечатал в 1997 году. Эта книга, «Кроваво-красная текила», открыла детективно-мистический сериал, удостоенный всех высших литературных наград США в области детективной литературы - премий Энтони, Шамус и премии имени Эдгара По.

В 2008 году Риордан придумал идею для серии романов «39 ключей» и написал первую книгу цикла. Её также ждал большой успех, а студия Стивена Спилберга приобрела права на экранизацию романа.

9. Нора Робертс

Доход: $12 млн

Нора Робертс - известная американская писательница, автор современных любовных и детективных романов.

Робертс пишет быстро, иногда выдавая шесть и даже более романов в год. Кроме любовных романов, она пишет футуристические детективы о лейтенанте Еве Даллас под псевдонимом Джей Ди Робб.

Она является членом нескольких сообществ писателей и победителем бесчисленного количества конкурсов и наград издательской индустрии. Также издавалась под псевдонимами J.D. Robb, Sarah Hardesty, Jill March.

8. Даниэлла Стил

Доход: $12 млн

Даниэлла Стил - американская писательница, автор многочисленных романов, ставших бестселлерами. Суммарный тираж её книг на сегодняшний день составляет свыше 510 млн экземпляров.

Её романы находились в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» 412 недель. 23 её новеллы были экранизированы.

В 2003 году новеллистка открыла художественную галерею в Сан-Франциско. А в 2006 году она выпустила духи «Даниэла».

Этот аромат, созданный специально для читательниц мисс Стил, продается только в нескольких магазинах.

В 2013 году стала кавалером ордена Почётного легиона.

7. Майкл Вулф

Доход: $13 млн

Майклу Вулфу есть за что благодарить президента США Дональда Трампа, ведь именно благодаря ему он заработал свои 13 млн долларов и оказался в числе самых богатых писателей.

После того, как издание The Guardian опубликовало цитаты из книги Вульфа Fire and Fury в январе, представитель Трампа отправил писателю письмо, в котором заявлял, что в книге содержится клевета и порочащая информация.

Трамп также нелестно высказался о Вульфе в своем Твиттере.

Однако это лишь пошло на руку писателю. Его книга разошлась тиражом в 1.7 млн копий за первые три недели продаж.

За первые 12 месяцев продаж было продано 1 015 000 экземпляров в жестком переплете.

Благодаря этому Вулф заработал 13 млн долларов за период с 1 июня 2017 года до 1 июня 2018 года.

6. Дэн Браун

Доход: $18.5 млн

Дэн Браун - американский писатель, журналист, музыкант. Из-под его пера вышли такие бестселлеры, как «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно», рассказывающие о тайных обществах, символике, заговорах.

Его первый роман «Цифровая крепость» посвящён деятельности Агентства национальной безопасности США.

5. Джефф Кинни

Доход: $18.5 млн

Джефф Кинни - американский изобретатель игр, карикатурист и детский писатель.

Среди его книг - бестселлер «Дневник слабака», имевший несколько продолжений.

По мотивам книги в 2010 году был снят одноименный фильм, затем ещё 2 продолжения.

Также Кинни - автор ориентированного на детей игрового сайта Poptropica.

4. Джон Гришэм

Доход: $21 млн

Джон Гришэм - американский писатель, также политик, в прошлом адвокат. Известен как автор многих литературных бестселлеров (так называемых «юридических триллеров»), экранизированных в Голливуде. Его произведения переведены на 42 языка.

Дебютный роман «Пора убивать» был издан пятитысячным тиражом в июне 1988 года.

Второй роман, «Фирма» (1991), стал неожиданным бестселлером. После продажи полутора миллионов экземпляров книги права на её экранизацию были куплены компанией Paramount.

Тираж третьего романа, «Дело о пеликанах», превысил 11 миллионов экземпляров.

3. Стивен Кинг

Доход: $27 млн

Стивен Кинг - американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов».

Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы.

Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг. Последний роман Стивена Кинга «Аутсайдер» вышел 23 мая 2018 года.

2. Дж.К. Роулинг

Доход: $54 млн

Джоан Роулинг - британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров.

Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей самой кассовой серией фильмов в истории. Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.

В марте 2017 года Роулинг объявила, что работает над четвёртой книгой, рабочее название которой - Lethal White. Роман был выпущен 18 сентября 2018 года.

1. Джеймс Паттерсон

Доход: $86 млн

Джеймс Б. Паттерсон - американский писатель в жанре триллер и детектив. Широко известен благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе.

Паттерсон также написал 4 романа о детективе Майкле Беннете и 11 романов под эгидой «Женский клуб расследований убийств», а также множество самостоятельных произведений.

В числе полученных им наград премия Эдгара Аллана По, «Международный триллер года», «Выбор Детей: Лучшая Книга Года».

Он появился в популярном шоу «Симпсоны» в эпизоде «Yokel Chords» и в нескольких эпизодах сериала «Касл» в роли самого себя.