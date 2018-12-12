Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

11:52 12.12.2018 |

Всякая всячина

Самые высокооплачиваемые писатели в мире продали за 2018 год 24.5 млн экземпляров книг только в США. Их совместный доход составил $283 млн.

Ниже мы расскажем о самых высокооплачиваемых авторах этого года по версии Forbes.

10. Э. Л. Джеймс
Доход: $10.5 млн

 

Э. Л. Джеймс - английская писательница, автор эротического бестселлера «Пятьдесят оттенков серого» и продолжения данной серии.

Сначала Джеймс писала фанфик под ником «Snowqueen's Icedragon». В конце концов, её сочинения вылились в роман «Пятьдесят оттенков серого».

В 2012 журнал «Time» включил её в свой ежегодный список «100 самых влиятельных людей мира».

22 марта 2014 в своём Instagram намекнула на то, что пишет новую книгу. Подробности пока неизвестны.

15 июня 2015 в своём Instagram опубликовала фото своей новой книги «Грей. Пятьдесят оттенков серого от лица Кристиана Грея».

10. Рик Риордан
Доход: $10.5 млн

 

Рик Риордан - американский писатель, наиболее известен как автор серии романов про Перси Джексона.

Свой первый роман он написал и напечатал в 1997 году. Эта книга, «Кроваво-красная текила», открыла детективно-мистический сериал, удостоенный всех высших литературных наград США в области детективной литературы - премий Энтони, Шамус и премии имени Эдгара По.

В 2008 году Риордан придумал идею для серии романов «39 ключей» и написал первую книгу цикла. Её также ждал большой успех, а студия Стивена Спилберга приобрела права на экранизацию романа.

9. Нора Робертс
Доход: $12 млн

 

Нора Робертс - известная американская писательница, автор современных любовных и детективных романов.

Робертс пишет быстро, иногда выдавая шесть и даже более романов в год. Кроме любовных романов, она пишет футуристические детективы о лейтенанте Еве Даллас под псевдонимом Джей Ди Робб.

Она является членом нескольких сообществ писателей и победителем бесчисленного количества конкурсов и наград издательской индустрии. Также издавалась под псевдонимами J.D. Robb, Sarah Hardesty, Jill March.

8. Даниэлла Стил
Доход: $12 млн

 

Даниэлла Стил - американская писательница, автор многочисленных романов, ставших бестселлерами. Суммарный тираж её книг на сегодняшний день составляет свыше 510 млн экземпляров.

Её романы находились в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» 412 недель. 23 её новеллы были экранизированы.

В 2003 году новеллистка открыла художественную галерею в Сан-Франциско. А в 2006 году она выпустила духи «Даниэла».

Этот аромат, созданный специально для читательниц мисс Стил, продается только в нескольких магазинах.

В 2013 году стала кавалером ордена Почётного легиона.

7. Майкл Вулф
Доход: $13 млн

 

Майклу Вулфу есть за что благодарить президента США Дональда Трампа, ведь именно благодаря ему он заработал свои 13 млн долларов и оказался в числе самых богатых писателей.

После того, как издание The Guardian опубликовало цитаты из книги Вульфа Fire and Fury в январе, представитель Трампа отправил писателю письмо, в котором заявлял, что в книге содержится клевета и порочащая информация.

Трамп также нелестно высказался о Вульфе в своем Твиттере.

Однако это лишь пошло на руку писателю. Его книга разошлась тиражом в 1.7 млн копий за первые три недели продаж.

За первые 12 месяцев продаж было продано 1 015 000 экземпляров в жестком переплете.

Благодаря этому Вулф заработал 13 млн долларов за период с 1 июня 2017 года до 1 июня 2018 года.

6. Дэн Браун
Доход: $18.5 млн

 

Дэн Браун - американский писатель, журналист, музыкант. Из-под его пера вышли такие бестселлеры, как «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно», рассказывающие о тайных обществах, символике, заговорах.

Его первый роман «Цифровая крепость» посвящён деятельности Агентства национальной безопасности США.

5. Джефф Кинни
Доход: $18.5 млн

 

Джефф Кинни - американский изобретатель игр, карикатурист и детский писатель.

Среди его книг - бестселлер «Дневник слабака», имевший несколько продолжений.

По мотивам книги в 2010 году был снят одноименный фильм, затем ещё 2 продолжения.

Также Кинни - автор ориентированного на детей игрового сайта Poptropica.

4. Джон Гришэм
Доход: $21 млн

 

Джон Гришэм - американский писатель, также политик, в прошлом адвокат. Известен как автор многих литературных бестселлеров (так называемых «юридических триллеров»), экранизированных в Голливуде. Его произведения переведены на 42 языка.

Дебютный роман «Пора убивать» был издан пятитысячным тиражом в июне 1988 года.

Второй роман, «Фирма» (1991), стал неожиданным бестселлером. После продажи полутора миллионов экземпляров книги права на её экранизацию были куплены компанией Paramount.

Тираж третьего романа, «Дело о пеликанах», превысил 11 миллионов экземпляров.

3. Стивен Кинг
Доход: $27 млн

 

Стивен Кинг - американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму; получил прозвище «Король ужасов».

Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым был снят ряд художественных фильмов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы.

Кинг опубликовал 56 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг. Последний роман Стивена Кинга «Аутсайдер» вышел 23 мая 2018 года.

2. Дж.К. Роулинг
Доход: $54 млн

 

Джоан Роулинг - британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. Книги о Гарри Поттере получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экземпляров.

Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии фильмов, ставшей третьей самой кассовой серией фильмов в истории. Джоан Роулинг сама утверждала сценарии фильмов, а также вошла в состав продюсеров последних двух частей.

В марте 2017 года Роулинг объявила, что работает над четвёртой книгой, рабочее название которой - Lethal White. Роман был выпущен 18 сентября 2018 года.

1. Джеймс Паттерсон
Доход: $86 млн

 

Джеймс Б. Паттерсон - американский писатель в жанре триллер и детектив. Широко известен благодаря серии романов об инспекторе Алексе Кроссе.

Паттерсон также написал 4 романа о детективе Майкле Беннете и 11 романов под эгидой «Женский клуб расследований убийств», а также множество самостоятельных произведений.

В числе полученных им наград премия Эдгара Аллана По, «Международный триллер года», «Выбор Детей: Лучшая Книга Года».

Он появился в популярном шоу «Симпсоны» в эпизоде «Yokel Chords» и в нескольких эпизодах сериала «Касл» в роли самого себя.
По материалам: Вести Экономика
 

ПО РУБРИКАМ

17:52 Американцы продали первый пул залогов НБУ за 130 млн грн

16:56 Депозитные ставки для физлиц 12.12.18

16:32 С нового года население сможет сдавать значительно поврежденные банкноты гривны в банки, - НБУ

15:52 В киевском метро после длительного перерыва появились банкоматы

15:42 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.12.18

15:37 Курс доллара слабо меняется к евро и иене, фунт резко дорожает

13:44 НБУ определил регламент работы СЭП и банковской системы в период новогодних праздников

12:57 Из банка «Финансы и Кредит» похитили 5 миллиардов накануне его банкротства - Фонд гарантирования

12:30 Справочный курс гривни снизился на 8,76 коп. до 27,8000 грн

11:22 Биржи АТР 12 декабря закрылись ростом на оптимизме относительно торговых отношений США и Китая

11:14 10 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $9,8 млн до $250,1 млн

11:08 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.12.18

11:00 Курс валют по карточным операциям 12.12.18

10:56 Остатки средств на корсчетах банков 12.12.18

09:50 На покупку признанного неплатежеспособным «ВТБ банка» претендует «ТАСкомбанк» Сергея Тигипко

• дальше…

19:00 Цены на нефть 12 декабря сократили рост на данных Минэнерго США, Brent на уровне $60,54 за баррель

17:52 Американцы продали первый пул залогов НБУ за 130 млн грн

17:32 «Нафтогаз» обратился в суд в США для принудительного взыскания средств с «Газпрома»

16:40 Минсельхоз США повысил прогноз экспорта зерна из Украины на 2% до 49,2 млн тонн в 2018/2019

16:37 Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерна в Украине на 2,2% до 68,7 млн тонн в 2018/2019

14:18 Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк

14:08 За 4 недели СУГ в рознице подешевел на 1,5 грн

14:01 Автопроизводство в Украине за 11 мес. ускорило темп падения до 17% за счет снижения в ноябре на 49%

13:05 Европейская бизнес-ассоциация позитивно оценила реформы в строительной отрасли

12:54 Гройсман распорядился продавать лес только через е-аукционы

• дальше…

17:05 Премьер Польши инициировал вотум доверия

16:29 Эрдоган объявил о военной операции Турции в Сирии

11:32 Консерваторы инициировали вотум недоверия премьеру Британии Терезе Мэй

08:55 Тереза Мэй ведет переговоры с ЕС, но при этом может потерять работу

08:46 ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины

08:32 Палата представителей Конгресса США поддержала санкции в отношении «Северного потока-2»

07:42 Суд в Канаде отпустил финансового директора Huawei под залог

07:36 Трамп может вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу ради интересов нацбезопасности США

11.12 Могерини назвала Балканы, Украину и Средиземноморье приоритетами внешней политики ЕС

11.12 В 2022 году Франция перейдет на водородные поезда

11.12 В Армении победил Пашинян. Есть ли теперь у него оппозиция?

11.12 Владельцы российского «Альфа-банка» хотят его продать — FT

11.12 Узбекистан возобновил импорт украинского сахара - «Укрцукор»

11.12 Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей

11.12 Конгресс США готовит новые законы против энергетики России

• дальше…

17:44 Столичные власти закрывают программу Карта киевлянина

15:52 В киевском метро после длительного перерыва появились банкоматы

13:35 Как изменится Киев за 2 года

11.12 Закон о среднесрочном бюджетном планировании запустит процесс масштабного обновления инфраструктуры страны

11.12 В Украине на трассах могут появиться противоослепляющие экраны

10.12 В ноябре цены на квартиры на вторичном рынке недвижимости Киева практически не изменились

10.12 В ноябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 2,3% до 24,4 тыс. гривен/кв. м

07.12 Киевгаз опубликовал новые тарифы на газ для населения, которые начали действовать с 1 ноября 2018 года

06.12 Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году

04.12 Аваков: Правоохранители приняли решение о проведении «углубленной проверки экономических схем» в Одессе и области

04.12 Луценко: Все строительство в Одессе приостанавливается на месяц, застройщики должны предоставить документы

03.12 Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

30.11 Украина ограничила въезд в страну мужчин-граждан РФ в возрасте 16-60 лет

30.11 Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі

29.11 Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей

• дальше…

08:46 ЕС планирует финансовую поддержку юго-востока Украины

08:24 Мощнее и универсальнее. Чем заменят захваченные россиянами катера «Бердянск» и «Никополь»

11.12 «Газовики» против «горняков»: Кто из кандидатов подберет электорат расколотого «Оппоблока»

11.12 В суде заявили, что им не сообщили о британском паспорте Насирова

11.12 Могерини назвала Балканы, Украину и Средиземноморье приоритетами внешней политики ЕС

11.12 Одноразовый джокер. Как Саакашвили стал вип-агитатором Тимошенко

11.12 Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

11.12 Минюст помог нивелировать доказательства в деле Мартыненко - СМИ

11.12 Жидкая оборона. Почему в «ДНР» боятся «автокефального» наступления ВСУ под Мариуполем

11.12 У Филарета прояснили ситуацию вокруг Объединительного собора: Формат будет таким, как написал Варфоломей

10.12 Два одиночества. Лучше бы штаб Гриценко возглавил Балога

10.12 Порошенко одобрил прекращение действия договора о дружбе с Россией

10.12 ЕС решил ввести санкции в отношении ответственных за «выборы» на Донбассе - Климкин

10.12 Друзья геев, ромов и Надежды Савченко: Что за леваков накрыла СБУ

10.12 Чем опасно для ВСУ полностью простреливаемое Приднестровье

• дальше…

13:57 Ford запатентовал ремни с подогревом

12:20 Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн

12:03 Google не будет запускать поисковик в Китае

11.12 Vivo NEX Dual Display Edition: смартфон с двумя дисплеями и тройной камерой

11.12 В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром

11.12 Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов

11.12 В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу

11.12 Qualcomm добилась запрета продаж iPhone в Китае

11.12 Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США

11.12 Китай намерен развивать инфраструктуру для электромобилей

11.12 Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей

10.12 McLaren представил открытую версию суперкара 720S

10.12 Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии

10.12 Смартфон Nubia X Collectors Edition оснащён 512 Гбайт памяти

10.12 Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O

• дальше…

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно