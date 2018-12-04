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Восьмилетний видеоблогер заработал на YouTube 22 млн долларов
15:44 04.12.2018 |
Восьмилетний мальчик из США, который публикует обзоры игрушек на своем канале в YouTube, стал самым высокооплачиваемым блогером видеохостинга, заработав за прошлый год 22 млн долларов.
Согласно оценке Forbes, Райан и его канал Ryan ToysReview обогнал предыдущего лидера YouTube Джейка Пола на 500 тыс. долларов. На третьем месте в рейтинге находится канал Dude Perfect, заработавший за год 20 млн долларов.
Родители Райана размещают видеообзоры игрушек почти каждый день. Влог о "гигантском голубом магическом яйце" с игрушками внутри за три дня просмотрели более миллиона раз (к моменту выхода статьи у ролика было уже более 17 млн просмотров).
По сравнению с прошлым годом доходы Райана удвоились, при этом сумма заработка юного видеоблогера не включает ни налоги, ни гонорары юристов и агентов.
На вопрос телеканала NBC о том, почему другие дети так любят смотреть его видеоролики, Райан, которому недавно исполнилось восемь лет, сказал: "Потому что я веселый и смешной".
С тех пор, как родители Райана зарегистрировали канал в марте 2015 года, его видео в общей сложности посмотрели почти 26 миллиардов раз; у канала - 17,3 млн подписчиков.
По данным Forbes, значительную часть заработка (21 млн долларов) обеспечивает реклама, которая показывается во время роликов, остальное - доход от спонсорских проектов.
Тот факт, что он зарабатывает в основном на рекламе, а не на спонсорах, можно объяснить тем, что аудиторию канала в основном составляют сверстники Райана, которые сами не зарабатывают.
С другой стороны, часто те игрушки, которые показывает в своих обзорах Райан, сразу же исчезают с полок магазинов.
В августе американская сеть супермаркетов Walmart начала продавать игрушки и одежду для детей под брендом Ryan's World ("Мир Райана").
Forbes предполагает, что доходы от сделки с Walmart значительно увеличат заработки Райана в следующем году.
Поскольку Райан несовершеннолетний, 15% его заработков откладываются на специальный банковский счет, доступ к которому он получит лишь после наступления 18 лет.
Райан - не единственный ребенок, хорошо зарабатывающий на YouTube.
В прошлом году Дэниел Миддлтон, показывающий, как он играет в Minecraft, возглавлял список самых доходных каналов в YouTube с заработком в 16,5 миллионов долларов. В этом году он достиг лишь четвертого места.
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