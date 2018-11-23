Финансовые новости
- |
- 23.11.18
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
15:50 23.11.2018 |
Китайские торговые интернет-сайты сняли с продажи товары Dolce & Gabbana из-за скандала, разразившегося по поводу рекламы фирмы, которую многие в Китае посчитали расистской и оскорбительной.
На этой неделе итальянский модный дом запустил рекламный ролик, на котором китайская модель с большим трудом пытается есть палочками традиционную итальянскую еду - пасту и пиццу.
По замыслу авторов реклама должна была быть смешной, но их тут же обвинили в издевательстве над китайской культурой и в насаждении уничижительных стереотипов.
Китайские знаменитости призывают бойкотировать этот бренд. Разгневанные китайцы замечают, что палочки для еды - часть традиции, насчитывающей четыре тысячи лет и утверждают, что комическая по замыслу сценка неподобающим образом уничижает древнюю культуру.
В результате Dolce & Gabbana рискует потерять один из крупнейших мировых рынков.
Ситуация серьезным образом усугубилась, когда в "Инстаграме" были опубликованы оскорбительные высказывания в адрес Китая и китайцев, якобы сделанные основателем фирмы Стефано Габбаной. Они вызвали бурю возмущения в Китае.
Компания тут же заявила, что ничего подобного Габбана не говорил, а инстаграм-аккаунты Dolce & Gabbana были взломаны, и извинились за несанкционированные посты. Модный дом заверил, что испытывает к китайскому народу лишь уважение.
"Мы испытываем к Китаю и народу Китая только лишь уважение", - говорится в официальном заявлении модного дома.
Ближе к народу
Dolce & Gabbana пришлось отложить на неопределенный срок показ в Шанхае, который был запланирован на 21 ноября. Но этого оказалось недостаточным: розничные торговцы отказались продавать продукцию фирмы.
В "черную пятницу" купить товары Dolce & Gabbana будет невозможно на крупнейших торговых интернет-площадках Китая Taobao и JD.com, а также на более мелких по китайским масштабам, но тоже популярных сайтах Kaola и Secoo.
Алина Ма, помощник директора фирмы Mintel, занимающейся исследованием рынков, говорит, что реклама итальянского модного дома вызвала у покупателей недоумение и продемонстрировала, что руководство бренда не понимает местного менталитета.
"Китайцы хотят бренд, который понимает их особенности, который дает им почувствовать себя важными клиентами", - говорит Ма.
Китай - очень важный рынок для ведущих модных брендов. В 2018 году консалтинговая компания Bain & Company предсказала, что спрос на товары класса люкс в материковом Китае в ближайшее время возрастет еще на 22%.
"Китайские потребители продолжают играть ключевую роль в развитии этой индустрии", - говориться в докладе Bain & Company.
Скандальная ситуация в Китае в короткой перспективе может болезненно отразиться на бизнесе итальянского модного дома, но будет ли это иметь далеко идущие последствия, целиком зависит от того, как компания поведет себя в ближайшие дни, считают эксперты.
"Если они смогут продемонстрировать искреннее желание ближе узнать китайского потребителя, изучить особенности китайского рынка, тогда все еще может встать на свои места", - говорит аналитик Алина Ма.
"Сандалии раба"
Dolce & Gabbana не впервые допускает оплошность и оказывается в сложной ситуации.
В апреле прошлого года бренд разместил на крупнейшем в Китае сайте микроблогов Weibo фотографии, на которых модели в одежде и аксессуарах Dolce & Gabbana а позировали рядом с весьма скромно одетыми людьми в самых бедных районах Пекина.
Фотографии были раскритикованы за эксплуатацию стереотипов и устарелого представления о Китае как об отсталой и бедной стране.
Китайцам не понравилось, что свою рекламную кампанию модный дом построил на изображениях старых частей города, в то время как в Пекине есть ультрасовременные и развитые районы.
Другая маркетинговая неудача постигла компанию в 2016 году, когда одну из моделей обуви своей коллекции "весна-лето" Dolce & Gabbana назвала "сандалиями раба".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оценки устойчивости финансового сектора Украины к негативным шокам значительно улучшилась – опрос НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд Лондона признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка к Коломойскому и Боголюбову, разрешил апелляцию
|Дефолта не будет. Почему Садовый, Ляшко и Тимошенко хотели сорвать бюджет-2019
|Правительство Украины продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ – глава Минфина
|ГБР официально начинает работу с 27 ноября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
|Изобретен генератор для кораблей, который преобразует выхлопы в электричество
|Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»
|США настраивают союзников против Huawei
|Google запатентовала VR-обувь на колёсах
|Немецкая Varta планирует выпускать батареи для электромобилей
Это интересно
|Сатанисты в США достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн
|В Китае начат выпуск аккумуляторов с твердым электролитом
|Honor 10 Lite: смартфон с экраном Full HD+, чипом Kirin 710 и Android 9.0
|Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации
|Ford представил вседорожный универсал Focus
|Крупная американская компания поглотила украинский медиастартап
|Карлос Гон планировал слияние Nissan и Renault перед арестом