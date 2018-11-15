Топ-10 самых дорогих торговых улиц в мире

Впервые за пять лет Пятая авеню в Нью-Йорке оказалась лишь на второй позиции в рейтинге самых дорогих торговых улиц мира по версии Cushman & Wakefield. Первое место заняла гонконгская Козуэй-Бей.

В рейтинг вошли 46 самых дорогих торговых улиц из 65 стран мира.

Ниже мы расскажем о топ-10 самых дорогих улицах в мире.

Козуэй-Бей в Гонконге

Аренда: $28,7 тыс. за кв. м в год

Крупнейшими торговыми центрами Козуэй-Бей являются Sogo, Times Square, World Trade Centre, Lee Gardens, Lee Theatre Plaza, Causeway Bay Plaza 1, Causeway Bay Plaza 2, Leighton Centre, Sino Plaza, Windsor House, Hang Lung Centre, Fashion Island, Delay No Mall, Causeway Bay Centre, Fashion Walk, Island Beverley, рынки Козуэй-Бей и Танлунчау.

Район привлекает молодёжь как своими торговыми центрами и модными магазинами, так и барами и ночными клубами.

Также в Козуэй-Бей расположены крупные офисные центры - Manulife Plaza (240 м), Hysan Place (204 м), Times Square Natwest Tower (194 м), Sino Plaza(185 м), Times Square Shell Tower (169 м), Citicorp Centre и Sunning Plaza.

Важное значение для экономики района имеют отели The Excelsior, Regal Hongkong, Metro Park, L'Hotel Causeway Bay Harbour View, The Park Lane и Holiday Inn Express.

Немалые ресурсы задействованы в обслуживании высотных жилых комплексов, таких как Park Towers (157 м).

Пятая авеню в Нью-Йорке

Аренда: $24,1 тыс. за кв. м в год

Пятая авеню - улица в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Является одной из самых известных, самых респектабельных и дорогих улиц в мире: на ней находится множество дорогих эксклюзивных бутиков.

Обилие памятников архитектуры, исторических и культурных центров, модных бутиков и эксклюзивных магазинов - именно на этой улице Нью-Йорка.

Помимо дорогих бутиков здесь находятся Метрополитен-музей, Музей Соломона Гуггенхайма, Национальный музей дизайна, Музей Нью-Йорка, Новая галерея и другие.

Нью-Бонд-стрит в Лондоне

Аренда: $18,7 тыс. за кв. м в год

Бонд-стрит - с XVIII века улица элитных бутиков и магазинов в лондонском районе Мэйфэр. Одна из главных улиц торгового района Вест-Энда, наряду с близлежащими Риджент-стрит и Оксфорд-стрит.

огда-то Бонд-стрит была наиболее известна благодаря своим антикварным лавкам и магазинам, торгующим произведениями искусства. Более ста лет на этой улице находился лондонский офис аукционного дома "Сотбис".

Некоторые из магазинов работают до сих пор, но большинство помещений занято модными бутиками, в том числе филиалами самых модных и дорогих мировых брендов.

Елисейские поля в Париже

Аренда: $16,3 тыс. за кв. м в год

Елисейские поля - центральная улица Парижа, одна из главных магистралей VIII округа французской столицы.

Елисейские поля - одна из самых популярных достопримечательностей Парижа, куда ежедневно приходят сотни тысяч людей.

Елисейские поля можно условно разделить на две зоны: парковую и магазинную.

В так называемой магазинной части сосредоточены банки, офисы авиакомпании, выставочные витрины автомобилей, редакция газеты Le Figaro и газеты Jour de France, расположилось большое количество кинотеатров, ресторанов, множество различных магазинов, известных по всему миру.

В кинотеатрах на Елисейских полях часто проходят премьеры кинофильмов с участием мировых кинозвезд.

Виа Монтенаполеоне в Милане

Аренда: $15,8 тыс. за кв. м в год

Виа Монтенаполеоне - одна из центральных улиц Милана, проходит сквозь Квартал моды. На улице расположены бутики известных домов высокой моды, что делает её одной из самых дорогих улиц в мире.

Бутики на виа Монтенаполеоне имеют такие бренды, как Dior, Versace, Valentino, Bruno Magli, Ermenegildo Zegna, Yves Saint Laurent, Omega, Cartier, Bottega Veneta, Etro, Rolex, Alexander McQueen и другие.

Более демократичными марками, представленными на виа Монтенаполеоне, являются Miss Sixty и Geox.

Гиндза в Токио

Аренда: $13,1 тыс. за кв. м в год

Гиндза - торговый квартал и культурный центр города в Тюо, одном из специальных районов Токио.

В Гиндзе расположено множество специализированных магазинов, универсамов, ресторанов, баров, клубов и т. п.

Гиндза считается одним из самых роскошных торговых районов мира.

Питт-стрит-молл в Сиднее

Аренда: $10,3 тыс. за кв. м в год

Питт-стрит-молл - это пешеходная торговая зона в деловом районе Сиднея.

Длина улицы составляет примерно 200 м. Это одна из самых торгующих и дорогих улиц в Австралии.

Несмотря на то что улица довольно-таки небольшая, здесь расположились самые известные и дорогие бутики. Всего здесь более 400 магазинов.

Мёндон в Сеуле

Аренда: $9,7 тыс. за кв. м в год

Торговый квартал Мёндон - центральная торговая улица Сеула.

Мёндон - самая дорогая улица Сеула с точки зрения арендной платы.

Очень популярна среди молодежи и иностранцев благодаря розничным магазинам средней и высокой ценовой категории, торгующих товарами международных марок.

На Мёндон расположены 4 больших универмага: Migliore, Lotte Department Store, Avatar и High Harriet.

Банхофштрассе в Цюрихе

Аренда: $9,1 тыс. за кв. м в год

Банхофштрассе - центральная улица швейцарского города Цюриха, одна из самых известных и дорогих торговых улиц в мире.

Банхофштрассе была образована, когда были снесены городские фортификации в 1864 году и засыпан ров перед ними.

Банхофштрассе - преимущественно пешеходная улица, являющаяся тем не менее важным отрезком в Цюрихской трамвайной системе.

Кольмаркт, Вена

Аренда: $5,5 тыс. за кв. м в год

Кольмаркт - торговая улица в центре Вены. Соединяет Михаэлерплац с Грабеном. Считается самой дорогой торговой улицей австрийской столицы. Здесь расположены ювелирные магазины и бутики известных международных марок модной одежды.

До настоящего времени на Кольмаркте в доме 14 располагается знаменитая венская кондитерская "Демель", когда-то поставщик императорского двора.

В доме 11 по Кольмаркту в 1750 г. проживал Йозеф Гайдн, написавший здесь свои первые произведения, а также либреттист Моцарта Пьетро Метастазио.