Люди становятся крупнее и потребляют все больше пищи

Мир борется с лишним весом, однако, как выяснили исследователи из Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU), проблема не только в этом - люди становятся крупнее в принципе. Согласно их подсчетам, средний человек, живший в 2014 году, на 1,3% выше, на 6,2% старше, чем средний житель Земли в 1975 году. Кроме того, современным людям требуется больше энергии на 6,1%.

В 1975 году, уверяют исследователи, среднестатистическому человеку требовалось 2465 килокалорий в день, в 2014-м - уже 2615. Ученые подчеркивают, что людей не просто становится больше, они сами растут в размерах. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на окружающую среду, ресурсы которой направлены на то, чтобы прокормить землян.

Потребление пищи выросло за указанный период на 129%, 116% из них приходится на рост популяции, остальное - именно на увеличение размеров человека. К слову, люди постарше едят меньше, но их, как говорилось выше, становится больше, что нивелирует разницу.

В рамках своей работы авторы исследования проанализировали информацию о 186 странах мира.