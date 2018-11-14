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Продажа алмаза Pink Legacy поставила новый мировой рекорд
08:02 14.11.2018 |
Покупатель бриллианта Pink Legacy, выставленного на аукционе Christie's в Женеве, заплатил за него более чем $50 млн. Как отметили в аукционном доме, сумма стала новым мировым рекордом.
Christie's планировал получить за Pink Legacy от $30 млн до $50 млн. За вычетом всех сборов "чистая цена" бриллианта составила $44,5 млн. Вместе с комиссиями и прочими надбавками покупатель заплатил $50,375 млн.
Покупателем почти прямоугольного камня весом 18,96 карата стал известный ювелир Гарри Уинстон. Его покупка - самый крупный ярко-розовый бриллиант, когда-либо выставленный на торги.
Камень когда-то находился в коллекции Оппенгеймера. Как сообщили эксперты аукционного дома, проданный камень - один из самых химически чистых драгоценных камней, в нем содержится минимум азота. Глава европейского подразделения Christie's Франсуа Куриэль назвал проданный бриллиант "Леонардом да Винчи среди бриллиантов".
"Pink Legacy был продан за чрезвычайно высокую цену в $50 млн. В результате стоимость каждого карата составила $2,6 млн, что является рекордной ценой для розового бриллианта. Предыдущий рекорд составил $2,1 млн. Но это была цена для совершенно другого камня по размеру и качеству: это был бриллиант Over весом 50 карат", - сообщил Куриэль.
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