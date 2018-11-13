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10 самых богатых миллиардеров Китая
18:35 13.11.2018 |
Китай играет все более важную роль в мировой экономике. Это страна, где в последние годы появилось много богатых семей, которые зачастую обгоняют американских миллиардеров.
С каждым годом состояние китайских богачей растет все больше.
Ниже мы расскажем о самых богатых людях Китая.
10. Лэй Цзюнь
Состояние: $11,9 млрд
Лэй Цзюнь - китайский предприниматель, основатель и генеральный директор компании Xiaomi. Имеет репутацию "китайского Стива Джобса".
В апреле 2010 г. основал Xiaomi Inc., которая в августе 2011 г. выпустила свой первый смартфон ценой $313. За четыре года Xiaomi стала одним из ведущих производителей смартфонов, производимые ею гаджеты аналогичны продукции Apple и Samsung, но значительно дешевле.
9. Робин Ли
Состояние: $14,6 млрд
В 2000 г. вместе со своим другом, биохимиком Эриком Сю, основал в Пекине компанию Baidu.
$1,2 млн стартового капитала привлекли от американских венчурных компаний.
Название компании взяли из поэмы времен династии Сун, оно означает "поиск мечты". Через год получили от венчурных компаний еще $10 млн инвестиций. В 2004 г. Baidu стала лидирующей поисковой системой в Китае.
Робин Ли признается, что если бы не его жена Мелисса Ма, у него вообще не было бы бизнеса
8. Ян Хао
Состояние: $14,4 млрд
Pacific Construction Group занимается строительством автомобильных дорог, муниципальным строительством, а также строительством других видов инфраструктуры, включая порты, тоннели, подземные работы, озеленение территорий, освещение и многое другое.
Компания принимала участие в строительстве свыше 500 городов и 1 тыс. промышленных парков.
7. Ван Вэй
Состояние: $14,9 млрд
Бывший рабочий-текстильщик сейчас управляет S. F. Express - китайским аналогом FedEx.
В феврале текущего года он вывел компанию на биржу "с заднего входа", купив публичную компанию Maanshan Dingtai Rare Earth.
6. Хэ Сянцзянь
Состояние: $17,3 млрд
Хэ Сянцзянь является основателем всемирно известной компании Guangdong Midea Electric Appliances Company Limited.
Основными направлениями компании являются производство и продажа бытовой техники.
В список выпускаемых товаров входят электрооборудование, телекоммуникационное оборудование и запасные детали к нему.
Основной деятельностью компании является выпуск кондиционеров, сплит-систем, холодильников, стиральных машин и более мелких бытовых приборов.
На данный момент Хэ Сянцзянь и его семья являются одними из самых богатых людей в Китае. Их семейство владеет крупными предприятиями, изготавливающими кондиционеры и различные системы охлаждения.
5. Ван Цзяньлин
Состояние: $24,6 млрд
Прошлогодний лидер списка - один из немногих, чье состояние уменьшилось. Принадлежащая ему риелторская группа Dalian Wanda, чтобы расплатиться с долгами, распродает активы - тематические парки развлечений и отели.
4. Ян Хуэйянь
Состояние: $25,6 млрд
Ян Хуэйянь - самая богатая женщина в Китае.
На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.
Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай.
Основная деятельность компании - строительство элитного жилья.
3. Ма Хуатэн
Состояние: $32,8 млрд
Его называют Пони Ма, и он возглавляет интернет-гигант Tencent Holdings, разработавший популярный мессенджер WeChat.
Стремительный рост акций Tencent прибавил к состоянию Ма $14,5 млрд.
2. Ху Цзяинь
Состояние: $34,4 млрд
Знаменитый китайский предприниматель, основатель крупной компании Hengda Real Estate, миллиардер.
Компания Ху Цзяиня - Hengda Real Estate - располагается в области Гуандуна Южного Китая и занимается продажей квартир и прочего недвижимого имущества.
Среди главных иностранных инвесторов предприятия особенное значение имеют компании Merrill Lynch и Deutsche Bank.
1. Джек Ма и его семья
Состояние: $34,6 млрд
Принадлежащая Ма торговая площадка Alibaba растет, по мере того как все новые люди по всему миру приобщаются к интернет-торговле.
Соответственно увеличивается и состояние Ма: за год он разбогател на $10 млрд.
Настоящее имя Джека - Ма Юнь. Он был рожден в семье музыкантов. С раннего детства увлекался английским. Водил бесплатные экскурсии иностранцев по родному городу Ханчжоу, чтобы совершенствоваться в языке.
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