10 самых богатых миллиардеров Китая

Китай играет все более важную роль в мировой экономике. Это страна, где в последние годы появилось много богатых семей, которые зачастую обгоняют американских миллиардеров.

С каждым годом состояние китайских богачей растет все больше.

Ниже мы расскажем о самых богатых людях Китая.

10. Лэй Цзюнь

Состояние: $11,9 млрд

Лэй Цзюнь - китайский предприниматель, основатель и генеральный директор компании Xiaomi. Имеет репутацию "китайского Стива Джобса".

В апреле 2010 г. основал Xiaomi Inc., которая в августе 2011 г. выпустила свой первый смартфон ценой $313. За четыре года Xiaomi стала одним из ведущих производителей смартфонов, производимые ею гаджеты аналогичны продукции Apple и Samsung, но значительно дешевле.

9. Робин Ли

Состояние: $14,6 млрд

В 2000 г. вместе со своим другом, биохимиком Эриком Сю, основал в Пекине компанию Baidu.

$1,2 млн стартового капитала привлекли от американских венчурных компаний.

Название компании взяли из поэмы времен династии Сун, оно означает "поиск мечты". Через год получили от венчурных компаний еще $10 млн инвестиций. В 2004 г. Baidu стала лидирующей поисковой системой в Китае.

Робин Ли признается, что если бы не его жена Мелисса Ма, у него вообще не было бы бизнеса

8. Ян Хао

Состояние: $14,4 млрд

Pacific Construction Group занимается строительством автомобильных дорог, муниципальным строительством, а также строительством других видов инфраструктуры, включая порты, тоннели, подземные работы, озеленение территорий, освещение и многое другое.

Компания принимала участие в строительстве свыше 500 городов и 1 тыс. промышленных парков.

7. Ван Вэй

Состояние: $14,9 млрд

Бывший рабочий-текстильщик сейчас управляет S. F. Express - китайским аналогом FedEx.

В феврале текущего года он вывел компанию на биржу "с заднего входа", купив публичную компанию Maanshan Dingtai Rare Earth.

6. Хэ Сянцзянь

Состояние: $17,3 млрд

Хэ Сянцзянь является основателем всемирно известной компании Guangdong Midea Electric Appliances Company Limited.

Основными направлениями компании являются производство и продажа бытовой техники.

В список выпускаемых товаров входят электрооборудование, телекоммуникационное оборудование и запасные детали к нему.

Основной деятельностью компании является выпуск кондиционеров, сплит-систем, холодильников, стиральных машин и более мелких бытовых приборов.

На данный момент Хэ Сянцзянь и его семья являются одними из самых богатых людей в Китае. Их семейство владеет крупными предприятиями, изготавливающими кондиционеры и различные системы охлаждения.

5. Ван Цзяньлин

Состояние: $24,6 млрд

Прошлогодний лидер списка - один из немногих, чье состояние уменьшилось. Принадлежащая ему риелторская группа Dalian Wanda, чтобы расплатиться с долгами, распродает активы - тематические парки развлечений и отели.

4. Ян Хуэйянь

Состояние: $25,6 млрд

Ян Хуэйянь - самая богатая женщина в Китае.

На данный момент она является главным акционером Country Garden Holdings и одним из самых богатых людей в Китае.

Country Garden является девелоперской компанией, базирующейся в провинции Гуандун, Китай.

Основная деятельность компании - строительство элитного жилья.

3. Ма Хуатэн

Состояние: $32,8 млрд

Его называют Пони Ма, и он возглавляет интернет-гигант Tencent Holdings, разработавший популярный мессенджер WeChat.

Стремительный рост акций Tencent прибавил к состоянию Ма $14,5 млрд.

2. Ху Цзяинь

Состояние: $34,4 млрд

Знаменитый китайский предприниматель, основатель крупной компании Hengda Real Estate, миллиардер.

Компания Ху Цзяиня - Hengda Real Estate - располагается в области Гуандуна Южного Китая и занимается продажей квартир и прочего недвижимого имущества.

Среди главных иностранных инвесторов предприятия особенное значение имеют компании Merrill Lynch и Deutsche Bank.

1. Джек Ма и его семья

Состояние: $34,6 млрд

Принадлежащая Ма торговая площадка Alibaba растет, по мере того как все новые люди по всему миру приобщаются к интернет-торговле.

Соответственно увеличивается и состояние Ма: за год он разбогател на $10 млрд.

Настоящее имя Джека - Ма Юнь. Он был рожден в семье музыкантов. С раннего детства увлекался английским. Водил бесплатные экскурсии иностранцев по родному городу Ханчжоу, чтобы совершенствоваться в языке.