Ученые нашли объяснение, почему полные люди больше подвержены риску развития онкологических заболеваний

Как выяснили исследователи из Тринити-колледжа в Дублине, молекулы жира меняют метаболизм в клетках, которые иммунная система использует для уничтожения опухолевых клеток. Из-за изменения внутриклеточного метаболизма Т-киллеров они фактически перестают работать.

В ряду "устранимых" факторов, вызывающих онкологические заболевания, ожирение - на втором месте после курения, отмечает британский центр по исследованию онкологических заболеваний Cancer Research UK.

По данным организации, каждый двадцатый случай заболевания раком в Британии (а это 20 800 случаев в год) так или иначе связан с ожирением. Кроме того, 49% всех видов рака может провоцироваться таким фактором, как избыточный вес.

Ученые и раньше предполагали, что жир, накопившийся в избыточном количестве, посылает организму сигналы, которые приводят к повреждению клеток или способствуют росту числа раковых клеток.

Результаты исследования ученых из Тринити-колледжа опубликованы в научном журнале Nature Immunology. Согласно представленным данным, молекулы жира фактически блокировали работу молекулярных рецепторов клеток-киллеров, отвечающих за распознавание раковых клеток и их уничтожение. Также молекулы жира негативно влияли на внутриклеточный метаболизм Т-киллеров.

Ученые надеются, что им удастся найти средство, которое поможет восстановить работу клеток-киллеров.

Лучше сбросить лишний вес

Профессор Лидия Линч предполагает, что таким лекарством может стать средство, блокирующее молекулы жира, которые поглощают клетки-киллеры.

"Мы провели исследования в лабораторных условиях и выяснили, что такой метод восстанавливает способность клеток-киллеров вычислять и уничтожать злокачественные клетки. Но, честно говоря, гораздо проще и правильнее будет просто сбросить вес - это будет полезнее для вас в любом случае", - говорит Лидия Линч.

Доктор Лео Карлин из Института исследования онкологических заболеваний Beatson в Британии говорит: "Хотя мы и знаем, что ожирение повышает риск развития как минимум 13 видов рака, мы до сих пор полностью не понимаем механизм этой связи. Это исследование показывает, как молекулы жира не дают иммунным клеткам работать правильно, это открывает нам новые возможности для поиска способов лечения".

"Многие исследования посвящены тому, как происходит рост [злокачественной] опухоли - для того, чтобы понять, как можно остановить ее рост, повлияв на характер обмена веществ. Это исследование говорит нам, что мы должны также принимать во внимание метаболизм иммунных клеток", - говорит Карлин.