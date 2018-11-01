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Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes
08:14 01.11.2018 |
По данным журнала, скончавшийся в 2009 году певец заработал в минувшем году 400 млн долларов, Элвис Пресли - 40 млн. Всего в первую десятку рейтинга вошли пятеро покойных певцов и музыкантов.
Значительную часть доходов наследники Джексона получили за продажу его доли в звукозаписывающей компании EMI Music Publishing корпорации Sony, а также от продаж музыки.
Доходы Элвиса Пресли складываются из продаж его альбомов (ежегодно продается около 1 млн копий), билетов в дом-музей в Мемфисе, а также в расположенный там же развлекательный комплекс.
Третье место занял гольфист Арнольд Палмер. В прошлом году компания Molson Coors запустила алкогольный напиток под названием Arnold Palmer, продажи которого обогатили наследников на 35 млн долларов.
|Богатейшие умершие знаменитости (доход в $ млн до уплаты налогов)
|1. Майкл Джексон, певец
|400
|2. Элвис Пресли, певец
|40
|3. Арнольд Палмер, гольфист
|35
|4. Чарльз Шульц, художник-карикатурист
|34
|5. Боб Марли, музыкант
|23
|6. Доктор Сьюз, писатель и мультипликатор
|16
|7. Хью Хефнер, основатель Playboy
|15
|8. Мэрилин Монро, актриса
|14
|9. Принс, музыкант
|13
|10. Джон Леннон, музыкант
|12
|Источник: Forbes (доходы с 1 октября 2017 г. по 1 октября 2018 г.)
Майкл Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки. Он является обладателем 15 премий "Грэмми", а количество проданных по всему миру записей перевалило за 1 млрд.
Джексон скончался 25 июня 2009 года от остановки сердца в результате передозировки сильнодействующего медицинского препарата пропофол, введенного лечащим врачом Конрадом Мюрреем для облегчения боли.
В 2011 году Мюррей был приговорен к четырем годам тюремного заключения за непредумышленное убийство певца.
После смерти Джексона звукозаписывающая компания Sony Music заключила с наследниками контракт на выпуск десяти посмертных альбомов певца.
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