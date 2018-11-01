Майкл Джексон возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей по версии журнала Forbes

По данным журнала, скончавшийся в 2009 году певец заработал в минувшем году 400 млн долларов, Элвис Пресли - 40 млн. Всего в первую десятку рейтинга вошли пятеро покойных певцов и музыкантов.

Значительную часть доходов наследники Джексона получили за продажу его доли в звукозаписывающей компании EMI Music Publishing корпорации Sony, а также от продаж музыки.

Доходы Элвиса Пресли складываются из продаж его альбомов (ежегодно продается около 1 млн копий), билетов в дом-музей в Мемфисе, а также в расположенный там же развлекательный комплекс.

Третье место занял гольфист Арнольд Палмер. В прошлом году компания Molson Coors запустила алкогольный напиток под названием Arnold Palmer, продажи которого обогатили наследников на 35 млн долларов.





Богатейшие умершие знаменитости (доход в $ млн до уплаты налогов) 1. Майкл Джексон, певец 400 2. Элвис Пресли, певец 40 3. Арнольд Палмер, гольфист 35 4. Чарльз Шульц, художник-карикатурист 34 5. Боб Марли, музыкант 23 6. Доктор Сьюз, писатель и мультипликатор 16 7. Хью Хефнер, основатель Playboy 15 8. Мэрилин Монро, актриса 14 9. Принс, музыкант 13 10. Джон Леннон, музыкант 12 Источник: Forbes (доходы с 1 октября 2017 г. по 1 октября 2018 г.)

Майкл Джексон - самый успешный исполнитель в истории поп-музыки. Он является обладателем 15 премий "Грэмми", а количество проданных по всему миру записей перевалило за 1 млрд.

Джексон скончался 25 июня 2009 года от остановки сердца в результате передозировки сильнодействующего медицинского препарата пропофол, введенного лечащим врачом Конрадом Мюрреем для облегчения боли.

В 2011 году Мюррей был приговорен к четырем годам тюремного заключения за непредумышленное убийство певца.

После смерти Джексона звукозаписывающая компания Sony Music заключила с наследниками контракт на выпуск десяти посмертных альбомов певца.