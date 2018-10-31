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Panasonic придумала шоры офисному планктону для концентрации на работе
17:19 30.10.2018 |
Дизайнерская студия Future Life Factory (одно из подразделений Panasonic) продемонстрировала Wear Space - шоры для людей, которые хотят отгородиться от шума openspace-офиса и сосредоточиться на работе полностью. Специальная конструкция надевается на голову и не только сужает угол обзора, но и через шумоподавляющие наушники отгораживает владельца от громких коллег.
Эти же наушники можно использовать как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают Bluetooth-связь. Сами же шоры на 60 градусов уменьшают угол обзора владельца.
На данный момент через японскую краудфандинговую платформу GreenFunding идет сбор денег на производство шор. Там цена на устройство стартует от $260.
Еще в начале века проблему концентрации внимания пытался решить Хьюго Гернсбек (основатель первого НФ-журнала, чье имя носит книжная премия «Хьюго»). Так, в 1925 году он опубликовал фотографию себя за работой в шлеме «Изолятор», который блокировал все посторонние звуки и сужал поле зрения.
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