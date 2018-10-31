Panasonic придумала шоры офисному планктону для концентрации на работе

Дизайнерская студия Future Life Factory (одно из подразделений Panasonic) продемонстрировала Wear Space - шоры для людей, которые хотят отгородиться от шума openspace-офиса и сосредоточиться на работе полностью. Специальная конструкция надевается на голову и не только сужает угол обзора, но и через шумоподавляющие наушники отгораживает владельца от громких коллег.

Эти же наушники можно использовать как обычные беспроводные наушники. Они поддерживают Bluetooth-связь. Сами же шоры на 60 градусов уменьшают угол обзора владельца.





На данный момент через японскую краудфандинговую платформу GreenFunding идет сбор денег на производство шор. Там цена на устройство стартует от $260.

Еще в начале века проблему концентрации внимания пытался решить Хьюго Гернсбек (основатель первого НФ-журнала, чье имя носит книжная премия «Хьюго»). Так, в 1925 году он опубликовал фотографию себя за работой в шлеме «Изолятор», который блокировал все посторонние звуки и сужал поле зрения.