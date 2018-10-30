Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактеров

Четвертый год подряд актер Джим Парсонс, который более известный как Шелдон Купер из сериала Теория большого взрыва, возглавляет список самых высокооплачиваемых телевизионных актеров 2018 года по версии Forbes.

По данным журнала, актер с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018 года заработал $26,5 млн без вычета налогов.

Вторым в рейтинге стал еще один артист из Теории большого взрыва - Джонни Галэки (в сериале он играет роль Леонарда Хофстедтера). Его годов доход оценивается в $25 млн.

Третье и четвертое место разделили также звезды этого комедийного сериала - Кунал Найяр (Раджеш Кутраппали) и Саймон Хелберг (Говард Воловиц). Они в течение года заработали пол $23 млн.

Пятерку замыкает звезда сериала Морская полиция: Спецотдел (NCIS) Марк Хэрмон. ($19 млн).

В десятку самых высокооплачиваемых телеактеров также вошли Эд О'Нил (сериал Женаты... с детьми) - $14 млн, актеры Американской семейки Эрик Стоунстрит ($13,5 млн), Джесси Тайлер Фергюсон ($13 млн) и Тай Бурелл ($12 млн). Десятым стал артист известный по роли лидера группы выживших в Ходячих мертвецах Эндрю Линкольн. Как отмечает издание он оказался впервые в рейтинге. Его годовой заработок оценивается в $11 млн.

Всего топ-10 самых высокооплачиваемых телевизионных актеров мира с июня 2017-го по июнь 2018-го заработали $181 млн.

Единственным актером, который вылетел из этого списка стал Кевин Спейси, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах. Из-за этого актера отстранили от роли Фрэнка Андервуда в сериале Карточный домик.