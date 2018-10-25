Производитель часов Orient хочет запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch

Известный японский производитель часов компания Orient в данный момент собирается судиться с Samsung по поводу принадлежащей ей торговой марки.

Торговая марка Galaxy была зарегистрирована компанией Orient еще в 1984 году для использования именно с часами. С того момента компания выпустила несколько моделей часов под этим брендом.

"Мы зарегистрировали торговые марки Galaxy и Galaxy Gold в 1984 году. То, что Samsung рекламирует Galaxy Watch, как часы, является нарушением закона о недобросовестной конкуренции и закона о товарных знаках."

пресс-служба Orient

Orient требует запретить продажи умных часов Samsung Galaxy Watch, однако в ее позиции есть очень важное упущение. Дело в том, что Samsung Galaxy Watch в бюро патентов называют электронным устройством, а часы Orietn Galaxy относятся к категории ювелирных изделий.