Китай к 2020 году запустит на орбиту спутник-отражатель для ночного освещения городов

Китай к 2020 г. готовится вывести на орбиту "искусственную Луну" - спутник с отражателями, который поможет в ночном освещении городов, заявил руководитель сообщества новых научных областей Tian Fu У Чуньфэн в интервью газете China Daily.

Запуск "искусственной Луны" пройдет с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань, спутник разместят над городом Чэнду. Если первый запуск пройдет успешно, то к 2022 г. на орбиту выведут еще три таких спутника.

"Первый такой спутник станет по большей части пробным, но последующие три "Луны", которые можно запустить к 2022 г., будут иметь довольно крупные прикладные возможности", - отметил У Чуньфэн.

"Искусственная Луна" получит особое покрытие, способное отражать солнечный свет на Землю по аналогии с отражением света от Луны. Спутник, по сути, дополнит лунный свет по ночам, при этом освещение от спутника получится в восемь раз ярче, чем от Луны.

По словам ученого, такую яркость получат благодаря тому, что спутник разместят на орбите высотой 500 км от земной поверхности, в то время как Луна находится на расстоянии 384 тыс. км от Земли. При этом свет от спутника все равно не сможет осветить все ночное небо: яркость освещения со спутника приблизительно в пять раз меньше яркости обычного уличного освещения.

Расположение и яркость светового луча со спутника можно изменить, а в случае необходимости зеркала можно полностью развернуть. Однако "искусственная Луна" имеет недостаток, как и настоящая: свет от нее с трудом достигнет поверхности Земли в пасмурную погоду.

"Искусственная Луна" может заменить уличное освещение в некоторых городских районах, обеспечив экономию энергии. По словам ученого, город Чэнду может сэкономить почти 1,2 млрд юаней ($174 млн) в год на электричестве, если спутник сможет освещать площадь размером 50 кв. км.

Помимо этого, спутник можно использовать для освещения зон бедствий во время отключения электричества, что окажет существенную помощь при проведении поисково-спасательных работ.

Ряд институтов и организаций уже оценили и одобрили проведение тестов в рамках проекта, при этом существуют и критики, которые высказывают опасения относительно возможных отрицательных физиологических последствий для людей и животных, так как отсутствие смены дня и ночи может ухудшить метаболизм в организме и сон.

"Мы намерены проводить наши опыты в отдаленных районах пустыни, поэтому наши световые лучи никак не затронут жизнь людей или работу наземных станций по наблюдению за космосом. А когда спутник введут в строй, с земли мы сможем видеть лишь яркую звезду, а не огромную Луну, как это многие сейчас представляют", - пояснил исследователь.