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Картину Бэнкси купили за миллион фунтов. Потом она сразу самоуничтожилась
16:31 09.10.2018 |
На престижном аукционе Сотбис в Лондоне искали покупателя известной картины уличного художника Бэнкси - «Девочка с шариком». Состоятельный поклонник живописи нашелся: лот остался за человеком, отдавшим миллион фунтов стерлингов ($1,4 миллиона) за работу Бэнкси. Но насладиться покупкой ни он, ни кто-то другой уже не сможет.
Сразу после удара молотка, сигнализировавшего о завершении торгов, картина начала выезжать в разрезанном виде из толстой рамки. Оказалось, что в ней спрятан шредер, который уничтожил «Девочку с шариком». Это стало неожиданностью для участников аукциона и, думается, особенно для нового владельца картины.
Судя по всему, инцидент был своеобразной шуткой Бэнкси.
Позднее Бэнкси опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором подтвердил: он встроил в рамку картины шредер еще несколько лет назад - «на случай, если она когда-либо окажется на аукционе».
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