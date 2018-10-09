Картину Бэнкси купили за миллион фунтов. Потом она сразу самоуничтожилась

На престижном аукционе Сотбис в Лондоне искали покупателя известной картины уличного художника Бэнкси - «Девочка с шариком». Состоятельный поклонник живописи нашелся: лот остался за человеком, отдавшим миллион фунтов стерлингов ($1,4 миллиона) за работу Бэнкси. Но насладиться покупкой ни он, ни кто-то другой уже не сможет.

Сразу после удара молотка, сигнализировавшего о завершении торгов, картина начала выезжать в разрезанном виде из толстой рамки. Оказалось, что в ней спрятан шредер, который уничтожил «Девочку с шариком». Это стало неожиданностью для участников аукциона и, думается, особенно для нового владельца картины.

Судя по всему, инцидент был своеобразной шуткой Бэнкси.

Позднее Бэнкси опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором подтвердил: он встроил в рамку картины шредер еще несколько лет назад - «на случай, если она когда-либо окажется на аукционе».



